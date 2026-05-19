Jedan od najsnažnijih simbola Zagreba ponovno vozi: 66 metara tračnica obnovljeno za 9 milijuna eura

Legendarna zagrebačka uspinjača, koja već više od stoljeća povezuje Tomićevu ulicu i Strossmayerovo šetalište, ponovno je puštena u promet nakon opsežne obnove vrijedne 9,1 milijun eura. Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba bio je izvan pogona od 20. siječnja 2025. godine zbog radova na prvoj cjelovitoj obnovi nakon više od pola stoljeća.

Obnovljenu uspinjaču danas su svečano otvorili gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman te predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

'Najkraća uspinjača na svijetu jedan je od simbola Zagreba'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako projekt možda nije među najvećima u Zagrebu, ali je vrlo važan zbog simbolike i značaja koji uspinjača ima za grad.

- Uspinjača je prvo sredstvo javnog prijevoza u Zagrebu, ali i jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija. Posebnost je i po tome što je riječ o najkraćoj uspinjači na svijetu - vožnja duga svega 66 metara traje oko minute, ali je iskustvo na koje smo s razlogom ponosni, rekao je Tomašević.

Cjelovitom obnovom očuvan je izvorni vanjski izgled i građevna konstrukcija uspinjače, u skladu sa statusom zaštićenog kulturnog dobra, dok su istodobno modernizirani svi ključni sustavi kako bi se povećali sigurnost, udobnost i dostupnost za putnike. Kapacitet uspinjače ostao je 28 putnika, od čega je 16 sjedećih i 12 stajaćih mjesta.

Projekt obnove financiran je kombinacijom europskih sredstava i gradskog proračuna. Iz fondova Europske unije kroz ITU mehanizam osigurano je pet milijuna eura, dok je preostalih 4,1 milijun eura financirao Grad Zagreb.

Obnovljena zagrebačka uspinjača | Foto: Grad Zagreb

Obnovljeni pogon, vijadukt i obje postaje

Radovi su trajali nešto više od godinu dana, a obnova je obuhvatila gotovo sve ključne dijelove sustava - od pogonskog mehanizma i vijadukta do donje i gornje postaje. Modernizirana je infrastruktura kako bi se smanjili operativni troškovi i troškovi održavanja te osigurao manji utjecaj na okoliš. Tomašević je pozvao građane i turiste da se ponovno provozaju obnovljenom uspinjačom i sami dožive jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba.

Zagrebačka uspinjača službeno je puštena u pogon 8. listopada 1890. godine, dok je s redovitim radom započela 23. travnja 1893. godine. U početku je bila na parni pogon, koji je 1934. zamijenjen električnim. Zbog očuvanog izvornog izgleda i većine tehničkih karakteristika danas je zakonski zaštićena kao spomenik kulture, a njome upravlja Zagrebački električni tramvaj.

Zagreb ima još jednu uspinjaču

Iako većina Zagrepčana prvo pomisli na uspinjaču između Donjeg i Gornjeg grada, u Zagrebu postoji još jedna manje poznata uspinjača - ona u naselju Ksaver. Riječ je o svojevrsnom dizalu koje povezuje Zvijezdu i Cmrok, a smješteno je uz kaskadno uređeno stubište.

Uspinjača ima četiri stanice, odnosno zaustavlja se na svakoj od četiri etaže. Tijekom rekonstrukcije obnovljene su stepenice, uređeni okolni zidovi i ograde, sanirane kulir obloge te servisirana javna rasvjeta i zamijenjeni oštećeni stupovi.

Radovi su izvedeni na zahtjev stanovnika Ksavera, a Grad Zagreb za rekonstrukciju uspinjače, sanaciju stepenica i uređenje okoliša osigurao je oko 2,3 milijuna kuna.