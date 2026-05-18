Raspisani natječaji za kontroverznu bosansku autocestu od 60 km, trebala bi se spojiti na A3

Ovaj projekt se već godinama prolongira, a prije nekoliko dana konačno je došlo do važnog iskoraka.

Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je natječaj za izradu idejnog i glavnog projekta buduće autoceste Orašje – Tuzla, za dionicu Orašje – Distrikt Brčko. Natječaj je objavljen 12. svibnja, a otvoren je do 30. lipnja 2026. godine. Postupak se provodi kao otvoreni postupak javne nabave, a ugovor će biti dodijeljen ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom.

Projekt autoceste Orašje – Tuzla smatra se jednim od važnijih infrastrukturnih projekata u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine jer bi budućom trasom povezao Tuzlu, Brčko i Posavinu s mrežom autocesta i prometnim pravcima prema Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Izrada idejnog i glavnog projekta

Natječaj je podijeljen u dvije cjeline. Prva cjelina odnosi se na izradu idejnog i glavnog projekta autoceste na dionici Orašje – Distrikt Brčko. Procijenjena vrijednost ovog dijela nabave iznosi oko 1,28 milijuna eura bez PDV-a, odnosno približno 1,5 milijuna eura s uračunatim PDV-om.

Rok za izvršenje ugovora je 18 mjeseci. Projektant će biti zadužen za izradu cjelokupne tehničke dokumentacije potrebne za buduću izgradnju autoceste.

Revizija glavnog projekta

Druga cjelina odnosi se na reviziju glavnog projekta iste dionice autoceste. Procijenjena vrijednost revizije iznosi od oko 25,5 tisuća eura bez PDV-a, odnosno približno 30 tisuća eura s uračunatim PDV-om.

Rok izvršenja također je 18 mjeseci. Ističe se kako sukladno propisima, ista tvrtka ne može istodobno sudjelovati kao projektant i revident na istom projektu.

Blokada projekta

Podsjetimo, rok za završetak glavnog projekta prvotno je bio postavljen za siječanj 2025. godine. No, krajem 2024. godine JP Autoceste FBiH izvijestile su Federalni parlament da je blokiran završetak izrade glavnog projekta za dionicu Maoča – Tuzla, zbog neizdavanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona za prenamjenu poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko. Ta suglasnost je bila ključni preduvjet kako bi Autoceste FBiH mogle podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti.

Iz Autocesta FBiH tada su rekli kako se radi o situaciji koja izlazi iz njihove nadležnosti. Dok su paralelno mediju u susjedstvu isticali kako su razlog kašnjenja bili neriješeni imovinsko-pravni odnosi na trasi.

Ovdje treba reći i kako je projekt i prethodno ovoj situaciji bio više puta bio prolongiran zbog dodatnih tehničkih zahtjeva i potreba. Uključujući i izradu elaborata prelaska preko eksploatacijskih polja rudnika Kreka te nemogućnosti pristupa pojedinim parcelama za geološka istraživanja.

Financiranje

Prema posljednjim dostupnim informacijama Vlada Federacije BiH ranijim je odlukama osigurala je sredstva za izgradnju dijela autoceste Orašje – Tuzla. Uključujući i spornu dionicu Maoča – Tuzla (Lot V Čanići – Tuzla) u iznosu od približno 15 milijuna eura.

Cjelokupni pravac Orašje – Brčko – Maoča – Tuzla dug je oko 61 kilometar i predstavlja stratešku prometnicu koja bi trebala povezati sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu s granicom Republike Hrvatske i mrežom autocesta.