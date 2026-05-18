Raspisani natječaji za kontroverznu bosansku autocestu od 60 km, trebala bi se spojiti na A3

Koridor Vc kod Mostara ide pod zemlju! Vojarnu koja je blokirala gradilište zaobišli tunelom
Trasa Koridora V c prolazila je kroz zonu vojne imovine, uključujući područje vojarne Miralem Jugo koju će se zaobići tunelom Livač.
09:02 2 d 16.05.2026
18. svibanj 2026.
Ovaj projekt se već godinama prolongira, a prije nekoliko dana konačno je došlo do važnog iskoraka.
Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je natječaj za izradu idejnog i glavnog projekta buduće autoceste Orašje – Tuzla, za dionicu Orašje – Distrikt Brčko. Natječaj je objavljen 12. svibnja, a otvoren je do 30. lipnja 2026. godine. Postupak se provodi kao otvoreni postupak javne nabave, a ugovor će biti dodijeljen ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom.
Projekt autoceste Orašje – Tuzla smatra se jednim od važnijih infrastrukturnih projekata u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine jer bi budućom trasom povezao Tuzlu, Brčko i Posavinu s mrežom autocesta i prometnim pravcima prema Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.
Koridor Vc kod Mostara ide pod zemlju! Vojarnu koja je blokirala gradilište zaobišli tunelom
Trasa Koridora V c prolazila je kroz zonu vojne imovine, uključujući područje vojarne Miralem Jugo koju će se zaobići tunelom Livač.
09:02 2 d 16.05.2026
Natječaj je podijeljen u dvije cjeline. Prva cjelina odnosi se na izradu idejnog i glavnog projekta autoceste na dionici Orašje – Distrikt Brčko. Procijenjena vrijednost ovog dijela nabave iznosi oko 1,28 milijuna eura bez PDV-a, odnosno približno 1,5 milijuna eura s uračunatim PDV-om.
Rok za izvršenje ugovora je 18 mjeseci. Projektant će biti zadužen za izradu cjelokupne tehničke dokumentacije potrebne za buduću izgradnju autoceste.
Druga cjelina odnosi se na reviziju glavnog projekta iste dionice autoceste. Procijenjena vrijednost revizije iznosi od oko 25,5 tisuća eura bez PDV-a, odnosno približno 30 tisuća eura s uračunatim PDV-om.
Rok izvršenja također je 18 mjeseci. Ističe se kako sukladno propisima, ista tvrtka ne može istodobno sudjelovati kao projektant i revident na istom projektu.
Nema više janjetine uz cestu ili kako će Koridor V c sahraniti ugostitelje u BiH
16:08 504 d 30.12.2024
Kobilja glava: Tunel koji se gradi ispod 500 stambenih objekata promijenit će sve
11:54 489 d 14.01.2025
Podsjetimo, rok za završetak glavnog projekta prvotno je bio postavljen za siječanj 2025. godine. No, krajem 2024. godine JP Autoceste FBiH izvijestile su Federalni parlament da je blokiran završetak izrade glavnog projekta za dionicu Maoča – Tuzla, zbog neizdavanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona za prenamjenu poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko. Ta suglasnost je bila ključni preduvjet kako bi Autoceste FBiH mogle podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti.
Iz Autocesta FBiH tada su rekli kako se radi o situaciji koja izlazi iz njihove nadležnosti. Dok su paralelno mediju u susjedstvu isticali kako su razlog kašnjenja bili neriješeni imovinsko-pravni odnosi na trasi.
Ovdje treba reći i kako je projekt i prethodno ovoj situaciji bio više puta bio prolongiran zbog dodatnih tehničkih zahtjeva i potreba. Uključujući i izradu elaborata prelaska preko eksploatacijskih polja rudnika Kreka te nemogućnosti pristupa pojedinim parcelama za geološka istraživanja.
Prema posljednjim dostupnim informacijama Vlada Federacije BiH ranijim je odlukama osigurala je sredstva za izgradnju dijela autoceste Orašje – Tuzla. Uključujući i spornu dionicu Maoča – Tuzla (Lot V Čanići – Tuzla) u iznosu od približno 15 milijuna eura.
Cjelokupni pravac Orašje – Brčko – Maoča – Tuzla dug je oko 61 kilometar i predstavlja stratešku prometnicu koja bi trebala povezati sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu s granicom Republike Hrvatske i mrežom autocesta.
Krov koji štedi novac: Pravi odabir smanjit će troškove kroz godine i olakšati izgradnju
Odluka o tome kakav će krov biti rijetko pada za stolom. Donosi se na gradilištu i jedna kriva odluka može koštati višestruko više.
11:00 16 h 18.05.2026
Broj kvadrata nije kraj priče: Prije nego kupite novu klimu, morate znati ove podatke o svom prostoru
Kvadratura nije jedino što određuje koju klimu trebate za svoj dom. Krivi odabir znači visoke račune, slabije hlađenje i kraći vijek trajanja uređaja.
13:30 4 d 14.05.2026
Zoran već 40 godina radi na istom radnom mjestu, a pred njim je odlazak u mirovinu: 'Vidati vide neću!'
Na njega je najviše utjecao njegov prvi šef mehanizacije, a mladi mehaničari 'izrastaju u jako dobre meštre', misli Zoran Žmire iz STRABAG BMTI-ja.
11:25 5 d 13.05.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 5 d 13.05.2026
Kreće izgradnja nove zgrade hitne na granici, na 1.000 kvadrata dvije etaže gradit će dvije tvrtke
Gradilište će biti podijeljeno u dva sektora između kojih se jedan odnosi na samu zgradu, a dugi na vanjsko uređenje. Tako su odabrani i izvođači.
16:15 11 h 18.05.2026
Helikopteri stižu iznad Srđa! Kreće montaža zaštitnih barijera iznad Dubrovnika
Zbog učestalih odrona i nekoliko teških nesreća na području od 150 metara predviđeno je postavljanje fleksibilnih barijera i zaštitnih sustava.
15:02 12 h 18.05.2026
Nakon 60 godina modernizira se brana u srcu Gorskog kotara: Pristupni tunel u kritičnom stanju
Posebno kritično stanje zabilježeno je u pristupnom tunelu, injekcijskoj galeriji i prostoru slapišta, gdje su instalacije izvan upotrebe.
12:42 14 h 18.05.2026
Bauštelska reportaža: Vlaga nije problem samo starih podruma u centru, evo zašto je se morate riješiti
Ne riješite li je se, kapilarna vlaga s vremenom će vam 'pojesti' građevinu. Više je razloga zašto se javlja, a nije ograničena samo na stare zgrade.
09:07 1 d 17.05.2026