Nakon 60 godina modernizira se brana u srcu Gorskog kotara: Pristupni tunel u kritičnom stanju

HEP-Proizvodnja priprema natječaj za zanimljive radove. Riječ je o modernizaciji infrastrukture u srcu Gorkog kotara, na brani Lokvarka, vrijednoj 300 tisuća eura.

Javno savjetovanje zaključeno je prije nekoliko dana, točnije 15. svibnja, a sada se očekuje otvaranje natječaja za izvođača radova. Radovi će obuhvatiti zamjenu instalacija za opskrbu električne energije i rasvjete na brani.

brana Lokvarka | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Zastarjela tehnologija

Nasuta brana Lokvarka volumena od oko 670.000 kubika i visoka 48 metara sagrađena je na potoku Lokvarci, kod mjesta Homer. U dnu glinene jezgre brane ugrađena je injekcijska galerija koja služi za promatranje ponašanja i stanja brane u toku upotrebe. Dok do same galerije vodi pristupni tunel koji započinje kod poslovne zgrade na desnoj strani brane Lokvarka.

Prema tehničkoj dokumentaciji koju je HEP-Proizvodnja objavila u elektroničkom sustavu javne nabave, postojeća oprema unutarnje rasvjete i niskonaponske instalacije za servisne utičnice u unutarnjim prostorima brane Lokve (galerija) u funkciji je preko 60 godina te joj je istekao životni vijek. Također, spomenuta instalacija ne odgovara sadašnjim propisima za niskonaponske instalacije stoga ju nije moguće koristiti kako se u opasnost ne bi doveli djelatnici koji povremeno obavljaju potrebne radne zadatke obilaženja, nadziranja i održavanja predmetne građevine.

brana Lokvarka | foto: screen shot EOJN

Najkritičnije u tunelu

Vanjsku rasvjetu čine rasvjetni stupovi s tijelima snage 125 W, od kojih je dio još uvijek u funkciji, no njihova nepravilna raspoređenost i starost zahtijevaju modernizaciju. Napajanje rasvjete trenutno se vrši iz razvodnog ormara u obilaznom tunelu, no postojeći sustav više ne zadovoljava tehničke uvjete pouzdanog rada.

Posebno kritično stanje zabilježeno je u pristupnom tunelu, injekcijskoj galeriji i prostoru slapišta, gdje su instalacije izvan upotrebe te ih je potrebno u potpunosti zamijeniti. U pogonskoj zgradi instalacije su djelomično podžbukne, ali većinom nadžbukne, uz vidljive naknadne preinake koje nisu sustavno izvedene.

Postojeći DC razvod uključuje složen sustav napajanja s mogućnošću izbora između mrežnog i dizelskog izvora, kao i zaštitne i upravljačke komponente. Sustav dodatno uključuje ispravljačke jedinice i baterijski modul koji osigurava napajanje ključnih potrošača. Sve navedeno upućuje na potrebu cjelovite rekonstrukcije radi povećanja sigurnosti i pouzdanosti rada brane. brana Lokvarka | foto: screen shot EOJN

Obuhvat radova

Projekt novog stanja na brani akumulacije Lokvarka predviđa sveobuhvatnu rekonstrukciju elektroinstalacija na brani, u injekcijskoj galeriji i pogonskoj zgradi. Planira se uklanjanje i zamjena postojeće vanjske rasvjete, svih ključnih razvoda, unutarnjih instalacija rasvjete i priključnica te 48 VDC sustava u poslovnoj zgradi. Uz to, u injekcijskoj galeriji i drenažnom bunaru ugradit će se sustavi za mjerenje razine vode, vlažnosti i temperature zraka, čime se dodatno unapređuje nadzor objekta. Nova oprema bit će povezana na postojeći sustav uzemljenja, čime se osigurava sigurnost i stabilnost rada.

Rekonstrukcija rasvjete obuhvaća četiri osnovne kategorije: opću, pomoćnu (nužnu), protupaničnu i vanjsku rasvjetu, svaku s jasno definiranim funkcijama i načinom napajanja. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost, pa će se u slučaju nestanka napona automatski aktivirati nužna i protupanična rasvjeta s vlastitim baterijskim napajanjem. Projektirana rasvjeta usklađena je s važećim normama, koje definiraju potrebne razine osvijetljenosti za različite prostore, od kontrolnih soba do hodnika i sanitarnih čvorova.

U pogonskoj zgradi i tunelima predviđena je ugradnja moderne LED rasvjete, prilagođene uvjetima prostora i zahtjevima za kvalitetu svjetla. Vanjska rasvjeta brane bit će izvedena novim rasvjetnim stupovima visine do pet metara, čime će se osigurati ravnomjerno i učinkovito osvjetljenje pristupne ceste. Ovim zahvatom cilj je povećati pouzdanost sustava, energetsku učinkovitost i sigurnost rada na cijelom objektu. brana Lokvarka | foto: screen shot EOJN

Nužna i protupanična rasvjeta

Projekt nužne i protupanične rasvjete na brani akumulacije Lokvarka usklađen je s odredbama propisa o zaštiti od požara, koji zahtijevaju minimalnu osvijetljenost od 15 luksa u prostorima s upravljačkom i nadzornom opremom. U tu svrhu, dio svjetiljki opće rasvjete oprema se vlastitim akumulatorskim baterijama koje omogućuju autonomni rad u slučaju nestanka napajanja. Ove svjetiljke automatski osiguravaju dovoljno svjetla u zoni upravljačkih ormara, čime se omogućava sigurno upravljanje sustavima i u izvanrednim uvjetima.

U tunelima brane dodatno je predviđena protupanična rasvjeta koja osigurava osvjetljenje evakuacijskih putova minimalnim intenzitetom od 1 luksa. Sustav je jasno označen na projektnoj dokumentaciji, gdje se razlikuju svjetiljke za nužnu rasvjetu, protupaničnu rasvjetu ili njihovu kombinaciju. Posebna pažnja posvećena je načinu ožičenja kako bi rasvjeta ostala u funkciji i pri isključenju opće rasvjete.