STRABAG dobio posao s najljepšim pogledom: Sanirat će cestu od 2 kilometra na obroncima Velebita

Hrvatska podružnica STRABAG-a dobila je novi infrastrukturni posao na području Ličko-senjske županije. Riječ je o projektu sanacije i prilagodbe lokalne ceste L59028 na dionici Lukovo - D8, ukupne duljine 2,52 kilometra, vrijednom gotovo 200.000 eura. Iako je vrijednost sanacije poznata, pogled koji će radnici imati tijekom izvođenja radova praktički je neprocjenjiv.

Prometnica povezuje naselje Lukovo s državnom cestom D8, odnosno Jadranskom magistralom, te predstavlja važnu prometnu vezu za lokalno stanovništvo i pristup obalnom području. Cesta se nalazi na strmom velebitskom obronku, oko 25 kilometara južno od Senja, zbog čega su uvjeti vožnje izrazito zahtjevni.

Dotrajala cesta i otežano mimoilaženje vozila

Postojeće stanje prometnice obilježavaju brojni sigurnosni i tehnički problemi. Kolnik je širok između 3,2 i 4,5 metara, što znatno otežava sigurno odvijanje dvosmjernog prometa. Dodatni problem predstavljaju brojne serpentine i nepregledni zavoji, kao i oštećen i dotrajao asfaltni zastor.

Na pojedinim dijelovima trase evidentirani su i nepravilni horizontalni i vertikalni elementi prometnice, nedostatna signalizacija te neadekvatno postavljene zaštitne ograde. Tijekom ljetnih mjeseci prometnica je posebno opterećena zbog povećanog broja osobnih vozila, pa često dolazi do zastoja i otežanog mimoilaženja.

Projektom je predviđena rekonstrukcija ceste radi povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Veći dio trase bit će proširen na širinu od 5,5 metara i funkcionirat će kao dvosmjerna prometnica. Na dionici između km 1+500 i km 2+100, zbog visokih usjeka u stijeni, cesta će biti sužena na 4,5 metara te će se promet odvijati jednosmjerno uz odgovarajuću prometnu signalizaciju.

sanacija lokalne ceste na Velebitu, Lukovo | Foto: Google maps, Canva

Nova kolnička konstrukcija i sustav odvodnje

Planirana kolnička konstrukcija prilagođena je očekivanom prometnom opterećenju. Na dijelovima proširenja i sanacije izvest će se novi slojevi asfaltbetona i bitumeniziranog nosivog sloja, uz mehanički stabilizirani kameni materijal. Na dijelovima gdje se obnavlja postojeći asfalt predviđena je sanacija i izvedba novog habajućeg sloja.

Projektirana računska brzina prometnice iznosi 30 kilometara na sat, dok će poprečni nagib kolnika biti 2,5 posto, a u zavojima maksimalno četiri posto. Posebna pozornost posvećena je odvodnji oborinskih voda. Uz prometnicu će se izvesti rigoli ukupne duljine 2.423 metra te ugraditi 12 propusta promjera 40 i 60 centimetara. Oborinske vode prikupljat će se u rigole i ispuštati u okolni teren preko posebno izvedenih ispusta. Postojeći propust na stacionaži km 2+180 zadržava se jer je ocijenjen tehnički ispravnim.

Bez novih potpornih zidova, uz mjere zaštite okoliša

Projekt ne uključuje izgradnju novih potpornih zidova jer će se proširenja većinom izvoditi unutar postojećih zasjeka terena. Postojeći kameni potporni zidovi ostat će u funkciji, a na pojedinim dijelovima dodatno će se ojačati betonskim pasicama radi postavljanja novih odbojnih ograda.

U dokumentaciji su definirane i mjere zaštite okoliša i krajobraza. Sav višak materijala odvozit će se na lokacije koje odrede nadležna tijela, dok će svi privremeni pristupni putevi i korištene površine nakon završetka radova biti sanirani i vraćeni u prvobitno stanje. Posebna pažnja posvetit će se pravilnom zbrinjavanju otpada i sprječavanju nastanka divljih odlagališta.

Na trasi su evidentirane i postojeće instalacije. Vodovodna cijev na stacionaži km 0+660 bit će zaštićena armiranobetonskom pločom, dok nadzemni elektroenergetski kabel na km 0+620 ostaje u postojećem stanju jer ne ometa planirane radove.