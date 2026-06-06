Rušenje vikendice ili novčana kazna: Legalizacija divlje gradnje opet moguća, ali penali će biti 'papreni'

Naknada će se, kao i do sada, određivati prema veličini građevine, njezinoj namjeni te tome nalazi li se unutar ili izvan građevinskog područja.

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada ponovno je u fokusu. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izvijestio je da će uskoro u postupak javnog savjetovanja biti upućena nova Uredba kojom se uređuje visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Naknada će se, kao i do sada, određivati prema veličini građevine, njezinoj namjeni te tome nalazi li se unutar ili izvan građevinskog područja. No, postojeći iznosi uskoro bi se trebali promijeniti.

Rok se ukida, ali ne otvara se nova legalizacija

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama donesen je 2012. godine, kada je bio propisan i rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje. Taj je rok naknadno produljen do 30. lipnja 2018. godine.

- Unatoč tome, velik broj građana nije podnio zahtjev za ozakonjenje, najčešće zbog objektivnih okolnosti poput naslijeđene imovine, financijskih razloga ili nedovoljne informiranosti. Zbog toga je izmjenama Zakona iz 2026. godine ukinut rok za podnošenje zahtjeva, čime je omogućeno da građani postupak ozakonjenja mogu pokrenuti u bilo kojem trenutku, kada za to ostvare potrebne uvjete, piše na službenoj stranici ministarstva.

Važno je istaknuti da se time ne otvara novi val legalizacije. Prema novom zakonu, moći će se ozakoniti isključivo one građevine koje su vidljive na ortofoto karti Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011. godine. Drugim riječima, zgrade i radovi izvedeni nakon tog datuma neće se moći ozakoniti.

Naknade se usklađuju s novim okolnostima

Zakonom je propisana obveza plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, dok Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje njezinu visinu, način obračuna i uvjete plaćanja.

Važeća Uredba donesena je 2012. godine, a njezini su iznosi, zbog proteka vremena, promijenjenih gospodarskih okolnosti i uvođenja eura, postali zastarjeli. Novim prijedlogom Uredbe zadržava se postojeća struktura obračuna, ali se iznosi naknada usklađuju s aktualnim okolnostima. Prema prijedlogu, naknade bi se povećale primjenom koeficijenta 2,25.

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Jača nadzor nad bespravnom gradnjom

Paralelno sa sustavom ozakonjenja dodatno se jačaju mjere za suzbijanje bespravne gradnje. Bespravna gradnja sprječavat će se novčanim kaznama za sve sudionike u građenju koji započnu radove bez građevinske dozvole.

Važan korak u tom smjeru predstavljaju i izmjene Zakona o građevinskoj inspekciji iz 2024. godine, kojima su proširene ovlasti jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovih upravnih tijela nadležnih za komunalno gospodarstvo. Ta tijela sada imaju mogućnost poduzimanja mjera obustave građenja.

Dodatno se uvodi digitalni nadzor putem sustava eProstorne inspekcije, koji će omogućiti praćenje promjena na terenu, njihovo evidentiranje te automatsko prepoznavanje potencijalnih lokacija bespravne gradnje.

U suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske planira se i daljnje normativno jačanje sustava, uključujući mogućnost da se bespravna gradnja propiše kao kazneno djelo. Tekst Uredbe bit će objavljen na središnjem portalu eSavjetovanja.