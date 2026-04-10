Zakon o legalizaciji u niskom startu: Važan datum se ukida, za jedne super, druge čeka rušenje

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sadrži mehanizme koji bi trebali jasno reći 'Dosta' gradnji kako kome padne na pamet.

U saborsko drugo čitanje Vlada je uputila Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno popularni 'zakon o legalizaciji' kojim se ukida rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada do 21. lipnja 2011. godine. Na taj način propis onemogućuje legalizaciju gradnje na pomorskom dobru, u parkovima prirode, infrastrukturnim koridorima, na državnom, šumskom i vodnom zemljištu, ako je riječ o arheološkom nalazištu, kulturnom dobru i području koje je pod zaštitom UNESCO-a.

Potpuna dokumentacija ključna

U odnosu na prvo čitanje, Konačnim prijedlogom Zakon se dodatno usklađuje sa Zakonom o gradnji. Propisuje se i da se zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predaje uz svu zakonom propisanu dokumentaciju. U protivnom će se smatrati da zahtjev nije predan, te se onemogućuje evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru po dijelovima na više katastarskih čestica.

Uz to onemogućuje se i ponovno podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji je pravomoćno odbijen i u slučaju ako podnositelj zahtjeva nije platio naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Digitalizacija i kazne

Ističe se kako će cijeli postupak ozakonjenja bit će digitaliziran. Zahtjevi će se podnositi putem Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) uz obveznu priloženu cjelovitu dokumentaciju.

Bačić je rekao i kako će se buduća bespravna gradnja sprječavat novčanim kaznama za sve sudionike koji započnu radove bez potrebne građevinske dozvole, što je i propisano novim Zakonom o gradnji, kao i uvođenjem digitalnog nadzora. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Državnim odvjetništvom, predložit će se da se bespravna gradnja pravno regulira i kroz odredbe Kaznenog zakona kao kazneno djelo.

Zakon o građevnim proizvodima

Vlada je u saborsku proceduru uputila i izmjene Zakona o građevnim proizvodima kako bi ga uskladila s EU Uredbom, a kojom se nastoji doprinijeti učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta osiguravanjem slobodnog kretanja sigurnih i održivih građevnih proizvoda u EU. Uz to je Saboru predlaženo donošenje Zakona po hitnom postupku s obzirom da je Uredba već stupila na snagu i primjenjuje se od siječnja ove godine.

-Implementacijom Uredbe u Zakon omogućavamo da Republika Hrvatska na ravnopravnoj razini sudjeluje u Odboru za građevne proizvode EU i u suradnji s drugim članicama EU propisuje osnovna postupanja s građevnim proizvodima, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Kako je rekao cilj Uredbe je i doprinijeti ciljevima zelene i digitalne tranzicije sprečavanjem i smanjenjem utjecaja građevnih proizvoda na okoliš te na zdravlje i sigurnost ljudi. Među ključnim novinama je da se uvodi digitalna putovnica proizvoda. Vlada Saboru predlaže donošenje Zakona po hitnom postupku s obzirom da je Uredba već stupila na snagu i primjenjuje se od siječnja ove godine.

Dokumentacija na hrvatskom jeziku

Primjena Uredbe najviše će utjecaja imati na gospodarske subjekte koji proizvode, odnosno koji stavljaju na tržište građevne proizvode, koji provode postupke ocjenjivanja i provjere građevnih proizvoda te na izvođače građevina.



- Nacionalnim društvima, gospodarskim subjektima se omogućava da budu prijavljeni za tehničko ocjenjivanje, propisuje se da građevni proizvodi koji se plasiraju na tržište Republike Hrvatske obvezno kao sastavnu dokumentaciju imaju onu koja je pisana na hrvatskom jeziku, kazao je Bačić. Ilustracija, foto: Visual Hunt; Eva the Weaver

Kontaktna točka

Izmjenama Zakona o građevnim proizvodima utvrđuje se Ministarstvo graditeljstva kao upravno tijelo koje će biti kontaktna točka za građevne proizvode, za prijavljivanje prijavljenih tijela, imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje (TAB-ova), člana Stručne skupine za pravnu stečevinu Uredbe o građevnim proizvodima te člana Odbora za građevne proizvode.



Izmjenama se također i propisuje postupak provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za tijela za ocjenjivanje, postupak provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za imenovanje TAB-ova, označavanje i uputa građevnog proizvoda, kao i inspekcijski nadzor. Određuju se prekršajne odredbe za slučaj da prijavljena i imenovana tijela te gospodarski subjekti ne poštuju odredbe Uredbe (EU) 2024/3110.