Veliki planovi za odmorište na jugu Hrvatske: Uz A1 žele restoran, caffe bar i benzinsku

Više od 10 godina nakon otvaranja dionice A1 između Vrgorca i Ploča, odmorište Dusina ponovno bi moglo oživjeti kroz nove sadržaje za putnike i vozače. Riječ je o lokaciji kroz koju tijekom turističke sezone prolaze deseci tisuća domaćih i stranih putnika, a Hrvatske autoceste sada traže investitore koji bi na toj poziciji razvili benzinsku postaju, ugostiteljske sadržaje i restoran dostupan putnicima iz oba smjera autoceste.

Hrvatske autoceste (HAC) objavile su Javni poziv za iskaz interesa za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na odmorištu Dusina, dostupnom iz oba smjera autoceste A1 Zagreb - Split - Dubrovnik. Natječaj je otvoren je do 7. srpnja 2026. godine u 10:00 sati.

Lokacija s velikim prometnim potencijalom

Odmorište Dusina nalazi se na dionici autoceste A1 Vrgorac - Ploče, otvorenoj za promet 20. prosinca 2013. godine. Tom je dionicom dugom 16,1 kilometar dovršena glavna trasa Dalmatine i dodatno prometno povezivanje juga Hrvatske.

Posebnost odmorišta Dusina je što je riječ o jednostranom odmorištu kojem vozila mogu pristupiti iz oba smjera autoceste, što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom za razvoj trgovačkih i ugostiteljskih sadržaja.

Što uključuje natječaj?

Natječajem je predviđena izgradnja i upravljanje dvama pratećim uslužnim objektima. Za benzinsku postaju s trgovinom i caffe barom predviđena je površina od 7.685 četvornih metara, dok je za samostalni restoran osigurano 1.982 četvorna metra zemljišta.

Početni iznos mjesečne naknade iznosi 5.141,25 eura bez PDV-a za benzinsku postaju te 1.885,25 eura bez PDV-a za restoran. Pravo korištenja dodjeljuje se na razdoblje od 20 godina, a odabrani ponuditelj objekte mora izgraditi i staviti u funkciju najkasnije u roku od 18 mjeseci od sklapanja ugovora.

Ponuditelji mogu podnijeti ponudu za jedan ili oba sadržaja, uz obvezu dostave dokumentacije kojom dokazuju financijsku, pravnu i tehničku sposobnost za realizaciju projekta. Glavni kriterij za odabir najpovoljnije ponude bit će najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade, dok će se kod jednakih ponuda dodatno vrednovati visina ulaganja i kvaliteta predloženog projekta.

Novi pokušaj nakon natječaja iz 2020.

Ovo nije prvi pokušaj aktivacije odmorišta Dusina. Hrvatske autoceste su još 2020. godine raspisale javno nadmetanje za razvoj trgovačko-ugostiteljskog objekta na istoj lokaciji. Tada je predmet natječaja bio višenamjenski objekt površine 889 četvornih metara, uz početnu mjesečnu naknadu od 12.247,10 kuna bez PDV-a.

Projekt je tada bio zamišljen kao sezonski sadržaj koji bi radio od 1. svibnja do 31. listopada svake godine, uz razdoblje korištenja od 25 godina. Novi natječaj pokazuje drugačiji pristup, sada se planira cjelogodišnji rad objekata i širi spektar usluga za putnike na jednom od prometno najopterećenijih pravaca prema jugu Hrvatske.

Poništen natječaj za nastavak autoceste do Dubrovnika

Dok HAC traži investitore za razvoj odmorišta Dusina, ovih je dana donesena i odluka o poništenju natječaja za izgradnju prvih dviju poddionica autoceste A1 prema Dubrovniku. Natječaj je poništen gotovo godinu dana nakon otvaranja ponuda jer su sve pristigle ponude premašile procijenjenu vrijednost projekta i planirana sredstva.

Među ponuditeljima je bila i indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited, koja je dala najnižu ponudu, no ni ona nije bila unutar predviđenog budžeta. Iz HAC-a poručuju kako autocesta do Dubrovnika i dalje ostaje jedan od prioriteta te da se pripremaju novi natječaji za nastavak projekta.