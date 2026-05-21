Puni se blagajna: Zarada od državnih nekretnina skočila za 10%, odzvonilo dužnicima

Državne nekretnine su u 2025. povećale prihode, podigle stopu naplate na 86% i intenzivirale aktivaciju državne imovine kroz stotine novih ugovora.

Državne nekretnine u 2025. godini ostvarile su rast poslovanja uz povećanje učinkovitosti u upravljanju državnom imovinom, stoji u upravo objavljenom izvješću tvrtke. Ukupni prihodi dosegnuli su 27,1 milijun eura, što je rast od 10,9% u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit iznosila 8,6 milijuna eura, odnosno 6,3% je viša nego 2024. godine.

Rast broja nekretnina u portfelju

Na kraju 2025. Društvo je upravljalo s oko 12.900 nekretnina, što je povećanje od 4,6% u odnosu na godinu ranije, uz izražen rast poslovnih prostora od 8,2% koji generiraju najveći dio prihoda Društva. Tijekom godine su preuzete na upravljanje 1.253 nekretnine, a sklopljeno je ukupno 795 ugovora, ukupne godišnje vrijednosti gotovo 9,2 milijuna eura.

Od sklopljenih ugovora, 442 se odnose na zakup poslovnih prostora, 256 na najam stanova, a 97 na ugovore o raspolaganju nekretninama putem prodaje i razvrgnuća. Broj sklopljenih ugovora za 80% je veći u odnosu na 2024., a ovakav obujam aktivnosti potvrđuje znatnu dinamiku stavljanja državne imovine u funkciju i kontinuirano upravljanje portfeljem.

Palača Pongratz | foto: Državne nekretnine

Natječaji

U odnosu na najavljene prioritete za 2025. godinu, Društvo je ostvarilo vidljive pomake u ključnim segmentima upravljanja. U segmentu poslovnih prostora kontinuirane su tržišne aktivnosti kroz provedbu 10 javnih natječaja za zakup poslovnih prostora na kojima je ponuđeno 250 nekretnina, uz 520 zaprimljenih ponuda. Dok su aktivnosti u segmentu stanova bile usmjere na državne stambene politike pripremom i stavljanjem u funkciju praznih adekvatnih državnih stanova za provedbu programa Statileo i programa priuštivog stanovanja.

Istodobno, provedbom 5 javnih natječaja za prodaju te postupcima razvrgnuća suvlasničkih zajednica nastavljen je proces optimizacije portfelja, odnosno prodaje nekretnina koje nisu oportune za Republiku Hrvatsku.

Naplata potraživanja

Društvo je u 2025. ostvarilo daljnji napredak u financijskoj disciplini i naplati potraživanja s osnove korištenja nekretnina na upravljanju Društva. Ukupno je naplaćeno 23,6 milijuna eura, što je povećanje od 14,7% u odnosu na prethodnu godinu, dok je stopa naplate povećana na 86%.

Posebno se ističe rast naplate u segmentu poslovnih prostora od 16,8% u odnosu na godinu ranije. To, kažu, jasno upućuje na poboljšanu kontrolu prihoda i učinkovitije upravljanje sustavom.

Stabilno poslovanje

Iz tvrtke ističu kako Državne nekretnine kontinuirano imaju izrazito stabilnu financijsku poziciju, te da se poslovanje se odvija bez kreditnog zaduženja, uz visoku razinu likvidnosti i kontinuirani rast kapitala i rezervi od 15,9%, što potvrđuje otpornost poslovnog modela i omogućuje daljnji razvoj bez dodatnog financijskog opterećenja.

Rast rashoda od 15,4% pritom je izravna posljedica širenja opsega poslovanja, većeg broja nekretnina na upravljanju i intenziviranja operativnih aktivnosti, uključujući ulaganja u portfelj i jačanje ljudskih kapaciteta Društva. Tijekom 2025. u nekretnine na upravljanju uloženo je 3,8 milijuna eura, uz daljnje jačanje operativnih kapaciteta i sustava upravljanja.

- Društvo nastavlja privoditi svrsi nekretnine na upravljanju te ih aktivirati sukladno godišnjim planovima Društva i državnim planovima uz poslovnu dinamiku upravljanja s oko 13 tisuća nekretnina i otvoreni portfelj u koji kontinuirano pristižu dodatne nekretnine, stoji u zaključku objavljenog izvješća.