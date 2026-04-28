Ovo je najamnina za minijaturni 'poslovnjak' od samo 7 kvadrata u Splitu, ostat ćete bez teksta!

Državne nekretnine objavile su novi javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH. U ponudi su 25 prostora u Zagrebu, Splitu, Rijeci Osijeku, Varaždinu, Daruvaru i Stivanu na Cresu. Pregledi prostora organizirani su od 11. do 14. svibnja 2026., a rok za podnošenje ponuda je do 22. svibnja 2026. do 12 sati.

Zanimljive ponude u Zagrebu

U Zagrebu se u zakup daju poslovni prostori u drugoj i trećoj gradskoj zoni te garaže na četiri lokacije: Kikićeva 9, Lastovska 15, Radauševa i Šeferova. Svi zagrebački prostori pozicionirani su u prizemljima uličnih zgrada, površinom su od 15 kvadrata u ulici Kneza Domagoja 12 do 122,90 kvadrata u Ozaljskoj 61 na Trešnjevki. Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 eura za 16 kvadrata u Vukovarskoj 226B do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj.

- U Zagrebu još izdvajamo poslovni prostor druge zone od 45 kvadrata u Vlaškoj 80 s početnom mjesečnom zakupninom od 490,50 eura te poslovni prostor treće zone od 68 kvadrata u Sortinoj 1C, na frekventnoj lokaciji u Novom Zagrebu, nasuprot garažnog ulaza u Avenue Mall, s početnom zakupninom od 571,20 eura, poručuju iz Državnih nekretnina.

državne nekretnine za zakup | foto: Državne nekretnine

Prilika u Splitu

Najmanji prostor na ovom natječaju od sedam četvornih metara u zakup se daje u Splitu u neposrednoj blizini glavne gradske tržnice i centra grada. Nalazi se u prizemlju ulične zgrade, na adresi Zagrebačka 21. Pozicioniran je u predvorju zgrade nasuprot glavnog ulaza. Početna zakupnina na natječaju iznosi 350 eura.

Od obalnih krajeva, još su slobodni za zakup prostor od 52 kvadrata u Tizianovoj 36A u Rijeci. Kao i poslovni prostor od 80 kvadrata u Stivanu na Cresu, u blizini zvonika i crkve sv. Ivana Krstitelja. Ovdje treba spomenuti kako je riječ o nekretnini koja je već duže vrijeme u ponudi, ali nikako ne nalazi zakupca.

'Susjedi' u Osijeku

U Osijeku zakupnika traže dva susjedna poslovna prostora prve zone u uglovnici Županijske 20, od 70 i 35 četvornih metara s početnom zakupninom od 570,13 i 288,52 eura. U Varaždinu i Daruvaru u zakup se pak daju poslovni prostori unutar stambeno-poslovnih zgrada.

U Varaždinu je riječ o prostoru od šezdesetak kvadrata u visokom prizemlju zgrade na platou Malog placa, a u Daruvaru o 20-ak kvadrata na prvom katu zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana 7.

Uvjeti natječaja

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a zakupnici su prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb.

Ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 (osam) dana od poziva, a koji će biti upućen elektroničkom poštom, uplatiti razliku iznosa beskamatnog pologa i dostaviti bjanko zadužnicu kako je gore navedeno, te je dužan u roku od 8 (osam) dana od poziva, a koji će biti upućen elektroničkom poštom, pristupiti sklapanju ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, a u protivnom će se smatrati da je odustao od ponude.