Rekonstrukcija ceste koja preko Hrvatske spaja dvije zemlje: Gradi se rotor od nule, izmješta plinovod

Rekonstrukcija državne ceste DC2 koja započinje na dionici Suhopolje-Sladojevci potreba je već jako dugo. Kolnike je u katastrofalnom stanju.

Hrvatske ceste provele su natječaj za izvođača prve faze rekonstrukcije državne ceste DC2 koja započinje na dionici Suhopolje-Sladojevci. Posao je dobila zajednica ponuditelja unutar koje je nositelj tvrtka Ceste iz Kupinovca, a član tvrtka Ceste Kralovac. Njihova ponuda 1.880.666,21 eura vez PDV-a bila je jedina.

Državna cesta DC2 proteže uz sjeverne granice Hrvatske, od graničnog prijelaza Dubrava na granica sa Slovenijom do graničnog prijelaza Ilok na granica sa Srbijom, te prolazi kroz Virovitičko – podravsku županiju, područjem općine Suhopolje i grada Slatine. Jedna je od najvažnijih cestovnih prometnica u Hrvatskoj, jer povezuje istočni i sjeverni dio zemlje duž granice s Mađarskom, te međusobno Osijek, Viroviticu, Koprivnicu i Varaždin.

Dionica na kojoj će se izvoditi rekonstrukcija u prvoj fazi koju upravo pripremaju Hrvatske ceste proteže se od glavnog semaforiziranog raskrižja u centru Suhopolja (raskrižje D2, D538 i nerazvrstane ceste – Ulica Petra Preradovića) do početka novoizgrađene obilaznice grada Slatine.

Izvedba u pet faza

Lokacijskom dozvolom i idejnim projektom predviđena je rekonstrukcija DC2 u pet faza koje čine zasebne uporabne i funkcionalne cjeline. U javno dostupnoj dokumentaciji napominje se kako je potrebno kroz pronalaženje najpovoljnijeg rješenja, zadovoljiti tehničku regulativu i propise za kategoriju državnih cesta, te osigurati povećanje prometno – tehničke i sigurnosne razine usluge kroz šest elemenata.

Tako će radovi obuhvatiti: poboljšanje horizontalnih i vertikalnih elemenata trase, poboljšanje elemenata poprečnog presjeka, obnovu kolničke konstrukcije, saniranje postojećih i izgradnju novih objekata, saniranje postojećeg sustava odvodnje i obnovu prometne signalizacije i opreme u skladu s projektiranim rješenjem.

Deformiran kolnik

Kada je u pitanju prva faza, postojeći kolnik u lošem je stanju. Prema Elaboratu o provedenim terenskim istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima materijala iz kolničke konstrukcije (I-2014-579) koji je izradila tvrtka Ramtech u listopadu 2014. godine vizualnim pregledom predmetne dionice uočene su ozbiljna oštećenja kolničke konstrukcije.

Na postojećem habajućem sloju uočene su plastične deformacije u obliku kolotraga i lokalne sanacije kolnika zakrpama. Kao i uzdužne, poprečne i mrežaste pukotine od srednjeg do vrlo jakog intenziteta, te plastične deformacije u obliku kolotraga. Zabilježeno je i kako su oštećenja kolniku na velikom broju lokacija sanirana su zakrpama na kojima se, osobito u zoni kolotraga, na površini pojavljuje film bitumena. Uz to, uočene su i blaže denivelacije na rubovima kolnika.

Kako je navedeni elaborat izrađen 2014. godine može se pretpostaviti da je kolnik trenutno u još lošijem stanju, odnosno s još značajnijim oštećenjima i većom količinom lokalnih sanacija u obliku zakrpa. Ovdje treba reći i da su laboratorijska ispitivanja kvalitete i pogodnosti materijala obavljena na sondažnim uzorcima koji su uzeti s 12 karakterističnih pozicija. Asfaltnim slojevima utvrđena je debljina. Ispitivanje otpornosti na pojavu kolotraga nije obavljeno jer se asfaltni slojevi ne zadržavaju u novoj kolničkoj konstrukciji.

Rotor i odvodnja

Projektno rješenje prve faze obuhvaća rekonstrukciju četverokrakog semaforiziranog raskrižja u centru Suhopolja izgradnjom kružnog raskrižja uključivo s prilagodbom privoza raskrižju, odnosno rekonstrukcijom državne ceste D2 od početka zahvata do raskrižja s Ulicom Vladimira Nazora, te rekonstrukcijom 125 metara državne ceste D538 i rekonstrukcijom 75 metara Ulice Petra Preradovića (nerazvrstana cesta).

Projektom obnove obuhvaćena je i izgradnja zatvorenog sustava odvodnje. S obzirom da je projektirano novo kružno raskrižje na mjestu postojećeg četverokrakog semaforiziranog raskrižja koje znatno tlocrtno i visinski odstupa od postojećeg stanja na cijeloj dionici izvodit će se klasično rješenje nove kolničke konstrukcije.

Rasvjeta, plinovod i autobusna stajališta

Projekt prve faze obuhvaća i rekonstrukciju cestovne rasvjete u skladu s novom geometrijom prometnice. U području zahvata zadržati će se veći broj postojećih stupova i ugraditi novi stupovi na novim pozicijama. Na sve stupove ugrađuju se nove svjetiljke u skladu sa Zakonom o svjetlosnom onečišćenju. Radit će se i neophodno izmještanje i zaštitu elektroenergetske mreže u zoni zahvata u skladu s Posebnim uvjetima HEP ODS.

Izmješta se postojeći plinovod, tlocrtno i visinski (po dubini) u skladu s novoprojektiranim elementima prometnice i ostale komunalne infrastrukture. Na mjestima križanja plinovoda s ostalim instalacijama plinovod će se polagati u zaštitne PEHD cijevi.

Projektirana su i dva autobusna stajališta s elementima za brzinu od 50km/h. Zadržavaju se i uređuju postojeća parkirališta: na osi 2 s desne strane u smjeru stacioniranja parkiralište s 17 parkirališnih mjesta (15 + 2 mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom) i a na osi 1 s desne strane kod Hrvatskog doma parkiralište s 15 mjesta (13 + 2 mjesta za osobe s invaliditetom). Uz os 3 s južne strane projektirano je parkiralište s 16 parkirališnih mjesta (14 + 2 mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom.