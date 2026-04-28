Stiže rasterećenje gdje najviše treba! Nova obilaznica Karlovca bit će duga 4 kilometra

Nova obilaznica Karlovca gradila bi se u duljini od 3.350 metara. 'Krak' od 500 metara izgrađen je i postat će dijelom funkcionalne cjeline.

Karlovac već ima jednu obilaznicu - istočnu. Za još nekoliko milijuna eura trebao bi dobiti i zapadnu, duljine četiri kilometra. Hrvatske ceste (HC) prije zahvata sada traže izradu idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti na natječaj do 18. svibnja.

Mreža treba biti cjelovita

Razlozi za izvedbu Zapadne obilaznice Karlovca proizlaze iz potrebe uspostave cjelovite cestovne mreže predviđene GUP-om, pri čemu je obilaznica njezin sastavni dio. Budući da se pretpostavlja kako će se trasa obilaznice realizirati prije ostalih planiranih prometnica, prometni zadatak već napominje da će za vrijeme izgradnje biti nužno osigurati kontinuitet prometnih tokova na postojećoj mreži.

U tu svrhu Hrvatske ceste planiraju raskrižje na DC228 u Ulici Ilovac, koje će omogućiti nesmetano odvijanje prometa postojećim ulicama i na budućoj obilaznici. Dodatno, projekt uključuje povezivanje s već izgrađenim dijelom državne ceste DC545 i mostom preko rijeke Kupe, čime se ostvaruje veza na DC6. Uz to, na potezu od Ulice Banija do Zapadne obilaznice Karlovca predviđena je spojna cesta s nadvožnjakom preko objekta 'Konteks' i željezničkih kolosijeka, stoji u projektnom zadatku.

Tri faze, u zadnjoj je spojna cesta

Faze izvedbe definirane su kao tri cjeline koje ujedno predstavljaju osnove za ishođenje uporabnih dozvola. Prva faza obuhvaća dio od približno 0+350 do kraja trase, jugozapadno od DC228, čime se omogućava zadržavanje postojećeg prometnog toka na ulicama Kaštel te DC228. Druga faza odnosi se na dionicu od 0+000 do približno 0+340, odnosno sjeverni dio od DC228, a realizirat će se nakon uspostave planirane mreže ulica i prometne koncepcije određene GUP-om.

Treća faza obuhvaća OS7, odnosno spojnu cestu Banija. Ovakva fazna realizacija osigurava kvalitetnu interpolaciju većeg dijela zapadne obilaznice u postojeću prometnu mrežu, pri čemu jugozapadni dio duljine 3,1 kilometra čini najveći segment ukupne trase od 3,5 kilometara, opisano je u dokumentaciji. Gdje će se raditi nova obilaznica | foto: EOJN/Canva

Zna se utjecaj na okoliš

Prostorni obuhvat zahvata definiran je trasom ukupne duljine 3.350 metara. Početak se nalazi na DC228, oko 250 metara sjeverno od raskrižja Kaštel i Ilovac, a kreće duž Ulice Novi Novaki, dok završetak zahvata čini postojeće raskrižje Splitske ulice i Ulice Alfreda Krupe, koje će biti rekonstruirano u četverokrako raskrižje. Južno od tog raskrižja nalazi se već izgrađeni dio DC545 duljine oko 550 metara s mostom preko Kupe, čime se ostvaruje funkcionalna povezanost s državnom cestom DC6.

Plan izvedbe kreće od izrade potrebnih idejnih projekata, nakon čega bi uslijedili geodetski i geotehnički istražni radovi te ishođenje lokacijske dozvole. Za predmetnu dionicu inače su već izrađeni Studija utjecaja na okoliš i idejno rješenje.

Valja napomenuti da se poseban dio plana odnosi na projekte prelaganja i zaštite instalacija, koji se izrađuju zasebno, ovisno o uvjetima vlasnika infrastrukture, te se usklađuju s fazama izgradnje i postupcima izdavanja građevinskih dozvola. Rok za završetak usluga iznosi 12 mjeseci od uvođenja u posao, uz obvezu izrade vremenskog plana, dok su ponuditelji dužni na temelju dostupne dokumentacije i terenskih analiza procijeniti opseg radova i definirati cijenu.