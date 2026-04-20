Samo 100 dana za tri vijadukta i dva tunela: Obnova ceste koja se gradila 26 godina, a dio je otvorio Sanader

Jedan dio ceste između Solina i Klisa još u 2006. otvorio je Sanader. Posljednji kilometri završeni su za 250 milijuna eura u 2014., a sad se sanira.

Prije 20 godina, tadašnji predsjednik Vlade, Ivo Sanader, 'pustio' je u promet četiri kilometra dugu dionicu brze ceste Solin-Klis-Sinj, od čvora Grlo do čvora Podi. Cesta je građena kako bi se Split povezao s autocestom A1 i sa zaleđem, za 330 milijuna kuna.

U punom profilu, cesta je izgrađena i otvorena osam godina kasnije, a posljednjih 4,5 kilometara koštalo je 250 milijuna kuna.

Ukupno se gradila 26 godina, a u siječnju ove godine krenulo je izvanredno održavanje dijela između Solina i Klisa. Posao se privodi kraju bez kašnjenja - objavio je na svom Facebook profilu osnivač i direktor tvrtke Spegra, izvođača radova, Berislav Borovina.

Rok je 100 dana, ne bi ga trebali 'probiti'

Podsjećamo da su izvanredno održavanje na relaciji Solin-Klis, koje uključuje radove na državnoj cesti DC1 te na lokalnim cestama, Hrvatske ceste ugovorile u siječnju ove godine. Odmah potom započela je provedba postupka održavanja istočnog kolnika brze ceste na dionici dugoj 2,5 kilometra. Za zahvat od 2,6 milijuna eura određen je planirani rok izvođenja od 100 dana, a Berislav Borovina iz tvrtke Spegra javlja da izvedba ide po planu.

- Radovi na sanaciji istočnog kolnika brze ceste Solin – Klis odvijaju se u skladu s planom i u ovom trenutku ne očekujemo probijanje ugovorenih rokova, ističe Borovina u svojoj objavi.

U Spegri su, kaže, od početka znali da posao nije jednostavan zbog obujma radova i kratkog roka. U samoj izvedbi navodi da se Spegra susrela s više izazova nego su mogli predvidjeli, no, odgovornost za projekt u tvrtci su prihvatili, svjesni koliko samo znači za svakodnevni život Splita i okolice.

- Zato svaki zahvat na vijaduktima, u tunelima i na samoj trasi izvodimo temeljito, bez kompromisa na kvaliteti i sigurnosti. Radimo koncentrirano, stručno i s punim angažmanom svih kapaciteta. Svjestan sam da ovakvi radovi traže dodatni oprez i prilagodbu u prometu i zato vas molim za još malo strpljenja, poručio je Borovina, navodeći da se kraj radova očekuje u drugoj polovici svibnja.

Sanacija 3 vijadukta i 2 tunela

Na zadanoj dionici, dodaje, tvrtka namjerava ostaviti sigurnu i trajnu cestu, a znamo da u radove ulazi niz zahvata. Uz 'uobičajene' zahvate na kolniku, u radove su ubrojane sanacije triju vijadukata (Mosor, Jamani i Bandalova Kosa) te dvaju tunela (Mačkovac i Klis Kosa).

Na vijaduktima su se sanirala oštećenja konstrukcije, mijenjala se hidroizolacija i kolnička konstrukcija, a u zadatak ulazi i obnova prijelazne naprave, sustava odvodnje te betonske zaštitne ograde. U tunelima su predviđeni radovi na betonskoj oblozi i portalima, kao i sanacija prodora vode te poboljšanje drenaže i odvodnje. Na otvorenoj trasi ceste planirana je zamjena habajućeg sloja asfalta i obnova zaštitnih ograda.

Borovina u svojoj objavi nije naveo u kojoj su sada fazi radovi, no sudeći prema datumu završetka radova, velik dio posla već je obavljen. Direktor Spegre objavio je fotografije s gradilišta, na kojima se vidi kako su izgledali pojedini ključni zahvati. Iz Hrvatskih cesta uoči otvaranja gradilišta naglasili su da su radovi bili nužni da bi se povećala sigurnost i produljilo trajanje prometnice kojom u sezoni dnevno prođe više od 55.000 vozila.