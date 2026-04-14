Na ovoj parceli od 3.500 četvornih metara gradit će se novo milijunsko sjedište Hrvatskih cesta

Zgrada će se graditi na top lokaciji, raskrižju Zagrebačke avenije i Selske ceste, idejni projekt je tu, ali ga treba novelirati. Traži se projektant.

Sjedište Hrvatskih cesta trenutno je u Vončininoj ulici broj 3. No, planira se proširenje kapaciteta i to na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu.

Na prometnom raskrižju Zagrebačke avenije i Selske ceste, spremaju izgradnju nove Upravne zgrade, u kojoj će se nalaziti i Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama. Novu građevinu namjerava se podići na katastarskoj čestici 5476/5, površine od 3.560 četvorna metra, na zagrebačkoj Trešnjevki.

Posao izrade projekta za novu zgradu procijenjene je vrijednosti od 900 tisuća eura, a dokumentaciju bi se moglo napraviti za godinu dana. Prema idejnom projektu, izgradnja bi mogla koštati oko 17,2 milijuna eura, a trajati dvije godine. Lokacija je na uglu Zagrebačke avenije i Selske ceste, dijagonalno na kazalište 'Trešnja'.

Preko 250 novih ureda

Predmet Projektnog zadatka je izrada projektno-tehničke dokumentacije, odnosno glavnog projekta s troškovnicima te potrebnih elaborata za izgradnju nove Upravne zgrade HC-a. Planira se i ishođenje potrebnih potvrda, uključujući građevinsku dozvolu za predviđeni zahvat od nadležnih tijela. Također treba napraviti izvedbeni projekt, a po potrebi i projekt izvedenog stanja, stoji u opisu u javnoj nabavi.

Kako navodi Projektni zadatak, potrebno je novelirati i dopuniti postojeći idejni projekt kao i postojeću lokacijsku dozvolu - u smislu uvođenja faznosti izgradnje objekta, da bi ga se dovršilo i prikladno opremilo etaže u skladu s potrebama naručitelja. U prvoj fazi radila bi se projektna dokumentacija, pripadajući BIM model te bi se ishodile potrebne dozvole. Projektantski nadzor ulazi u drugu fazu, onu izgradnje koja bi potrajala oko dvije godine. A sama zgrada?

- Sukladno tablici, prema Idejnom projektu u zgradi je predviđeno ukupno 254 ureda s 458 radnih mjesta. To je nešto više od trenutačnog standarda u objektima Piramida i Vončinina 3, pojašnjeno je u Idejnom projektu.

Oblik slova 'H' prati parcelu | foto: EOJN

Uredi i prostori za 14 sektora

Jasno, planirana građevina je uredska zgrada, a u njoj bi se nalazili i prateći sadržaji kao što su konferencijska dvorana, menza za zaposlene, sobe za sastanke i ostali pomoćni prostori, od sanitarija do čajne kuhinje i malih spremišta. Struktura društva Hrvatske ceste obuhvaća 14 poslovnih sektora, a nova zgrada trebala bi osigurati prostor za svaki.

- Svaki sektor karakterizira učestala komunikacija i suradnja unutar samog sektora što u smislu odabira smještaja u budućoj zgradi generira zahtjev da se svaki sektor smjesti u povezanu cjelinu najednom ili maksimalno na dva nivoa građevine, navodi projektni zadatak.

U prizemlju građevine bila bi menza za zaposlene sa kuhinjom za interno korištenje. Građevina bi imala pet etaža te bi se na najvišoj smjestio sektor uprave te konferencijska dvorana. U prizemlju bi bio Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama koji je od državnog značaja. Čestica u katastru | foto: Uredjena zemlja

Ostakljena pročelja

Što se oblika tiče, nova zgrada zamišljena je kao ekstrudirani 'H' volumen u skladu s oblikom i dimenzijama parcele, to jest zadanim građevinskim pravcima paralelno sa Zadarskom ulicom s južne strane i Zagrebačkom avenijom sa sjeverne strane. Sa istočne i zapadne strane formirani su 'poluatriji' koji se koriste kao terasa uz menzu za zaposlene sa zapadne strane ili servisno dvorište sa istočne strane.

- Glavna vertikalna komunikacija, dvokrako stubište i ostakljeni liftovi smještena je u središtu građevine, li svrhu dodatne komunikacije i evakuacije iz građevine predviđena su još dva dvokraka armiranibetonska stubišta na jugozapadnom i sjeverozapadnom dijelu građevine, predviđeno je.

Građevina se percipira kao kompaktni volumen s uvučenim dijelom pročelja na južnoj strani radi naglašavanja ulaza. U uvučenom vertikalnom potezu na nivou 5. kata predviđena je vanjska natkrivena terasa za potrebe odjela uprave. Pročelja su većinom ostakljena sa obodnim punim dijelovima koji obavijaju ostakljeni volumen, navodi projektni zadatak.

Zelene površine i manji pristupni trg

Predviđa se konstrukcija objekta jedne dilatacije građevine koja se sastoji od tri podrumske etaže, prizemlja i pet katova. Tlocrti nadzemnih etaža su relativno nepravilnog tlocrtnog oblika i nalaze se iznad dijela podzemne etaže. Objekt je ukupnih nadzemnih gabarita od 65 sa 35 metara.

- Obodni pojas oko građevine je uređen kao zelena površina. Popločene površine su predviđene na poziciji ulaza u građevinu sa Zadarske ulice i to u formi manjeg pristupnog trga sa rampom za pristup OSP i parkingom za bicikle. U središnjem dijelu čestice predviđena je popločena dijelom ozelenjena terasa uz menzu za zaposlene, a na koju je moguće pristupiti i iz ulaznog halla, također je navedeno u Projektnom zadaku.

Uz to, objekt bi se grijao, po suvremenom standardu, preko dizalice topline zrak-voda, a za sve prostore predviđena je i ugradnja kazetnih ventilokonvektora koji bi bili spojeni na sustav grijanja i hlađenja. Ventilacija i klimatizacija restorana i kuhinje bi se rješavala zasebnim sustavima ventilacije i klimatizacije. Gospodarski subjekti zainteresirani za izradu potrebne dokumentacije mogu dostaviti ponude još mjesec da,a do 15. svibnja.