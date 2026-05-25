Novogradnja odmah iza pulske Arene: Mreže 'pršte' od komentara, ali ovo je nova vizura grada

Nakon puno godina, mijenja se vizura centra Pule. Gledate li s obale odmah 'iza' Arene niknuli su novi stanovi, a društvene mreže vrve od komentara.

Vizura samog centra Pule, poviše pulske Arene, zauvijek se mijenja nakon što je iza najpoznatijeg rimskog teatra u Hrvatskoj nikla nova stambena zgrada. Sada kad je zdanje na uglu Varaždinske i Ulice Croazia poprimilo konačne dimenzije, novogradnja je još jednom postalo tema na društvenim mrežama. Mnogi u komentarima osuđuju projekt koji je u više navrata izazvao kontroverze, a objekt sličnih gabarita na ovakvoj lokaciji grad skoro pa ne pamti.

Građevinska dozvola još 'svježa'

Iako građevinsku ploču na ovom gradilištu nismo uočili, nova zgrada na, može se reći, najatraktivnijoj lokaciji u središtu Pule poprimila je konačne dimenzije. Stanovi već dobivaju stolariju, a zatim su na redu fasada i unutarnje uređenje.

Građevinska dozvola za luksuzne stanove zatražena je u siječnju 2024. godine, dok je zahtjev usvojen, odnosno dozvola ishođena u lipnju 2025. godine. Akt je pravomoćan od 17. srpnja 2025. godine kako se može vidjeti u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU). Mediji su pak pisali da je investitor projekta tvrtka Mer Arena, trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima. Direktorica tvrtke je Ružica Marjanović.

'Ne mogu vjerovati da je ovo netko odobrio'

Iako novogradnja iza pulske Arene privlači pozornost od prvih iskopa, nakon što je zgrada dostigla konačnu veličinu te je postalo vidljivo kako će po novome izgledati ovaj dio Pule, posljednjih dana javile su se nove reakcije.

Korisnici društvene mreže Facebook izredali su se u komentarima ispod objave na stranici 'Vratio se Walter' na kojoj uz fotografiju nove zgrade i Arene stoji kratak opis: 'Prestrašno!!!'. U objavi su linkani Grad Pula i autor, dok komentari otkrivaju nevjericu Puljana.

Jedan korisnik piše da 'Od Rimljana pa sve do današnjih dana nitko nije uspio ovako devastirati krajobraz kao ove današnje hulje,...', a druga korisnica kaže: 'Ne mogu vjerovati da je ovo netko odobrio'. Spominju se i arhitekti za koje još jedna komentatorica piše da bi im 'trebalo oduzeti licencu', a opetovano se spominju betonizacija i devastacija prirodnog krajolika.

Potrebna revizija GUP-a?

S druge strane, treba napomenuti da je što se novogradnje tiče sve 'po pravilima' pa i podsjetiti da ovakve projekte - smetali nas ili ne - potiču zakoni, odnosno važeći prostorni planovi. Najzad, kako je Marcello Rosanda pisao za istarski.hr, ovaj i drugi slični primjeri pokazuje da trenutni GUP ne odgovara izazovima modernog razvoja, kao i da frad ne može dozvoliti da ovakav 'iznimni' projekt postane pravilo.

Naime, ovaj projekt već nekoliko puta bio je izvor kontroverzi, od toga da se zbog temeljenja kopalo u 'živoj' stijeni za što se pisalo da može destabilizirati okolne kuće, do starog stabla oštećenog u radovima. Zaštitu gradilišta i okolnih objekata u ovom slučaju i ubuduće, ističe Rosanda, trebali bi regulirati prostorni planovi, što bi, smatra se, ubuduće doprinijelo i boljem 'uklapanju' u cjelokupnu vizuru. Zgrada se gradi već neko vrijeme | foto: bauštela.hr (Ivana Moslavac)

Mijenjana je dozvola

Ipak, valja napomenuti i da je tema u medijima bila to da zgrada izvorno nije trebala imati trenutni broj etaža. Kako piše Manuel Angelini za istra24.hr, za objekt s ukupno 20 stanova provedena je izmjena prvotne dozvole.

Naveo je da je aktualni prostorni plan predvidio izgradnju prizemlja i dva kata sa strane Varaždinske ulice, a sa strane Ulice Croazia izgradnju prizemlja i tri kata. No, prema Angelini, bivša pročelnica Ingrid Bulian investitoru je dozvolila izgradnju dodatne etaže 'u skladu s mjerilom i vrijednostima okolnog prostora'. U Varaždinskoj ulici tako je dozvoljena dodatna suterenska etaža, a Bulian je naknadno istaknula da je dodatak omogućen u planu. Kako bilo, nova zgrada je tu, a što se tiče nove vizure Pule - ovo je zasad njeno novo lice.