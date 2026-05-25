Dalmatinska veletržnica na ponovljenoj dražbi: Nitko ne želi 4,3 hekatra za milijunski iznos, a cijena pada

Propala tvornica koja je hranila Bedekovčinu: Ostaci Zagorke prodaju se za više od tri milijuna eura
Tijekom 1980-ih, Zagorka je zapošljavala oko 850 radnika i proizvodila milijune komada opeke i crijepa godišnje
16:31 3 d 21.05.2026
25. svibanj 2026.
Nakon 13 godina stečaja, po drugi put se prodaje kompleks poznate veletržnice u Dalmaciji. Prostor površine 4 hektara uskoro će dobiti novog vlasnika.
Gotovo 30 godina postoji, a već 13 godina proživljava najteže dane. Tako se ukratko može opisati 'život' Regionalne veletržnice Benkovac, koja sada ponovno ide na bubanj. Riječ je o drugoj prodaji, nakon što na prvoj dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca.
Riječ je o jedinstvenoj funkcionalnoj cjelini površine oko 43.180 četvornih metara, odnosno oko 4,3 hektara. Kompleks obuhvaća nekadašnji poslovno-industrijski prostor veletržnice, a čine ga dvorišta, skladišta, upravna zgrada, manipulativni prostori, proizvodni pogon, pomoćni objekti te manje poljoprivredne i neplodne površine.
Upravo je na tom prostoru trebala djelovati veletržnica zamišljena kao regionalno središte trgovine poljoprivrednim proizvodima. Međutim, projekt nikada nije u potpunosti zaživio, pa danas cijeli kompleks završava na tržištu u sklopu stečajnog postupka. Nekretnine se prodaju kao skupni predmet prodaje, odnosno kao cjelina, a u napomeni je navedeno da nema prava koja ne prestaju prodajom te da je nekretnina slobodna od osoba i stvari.
Dražba se provodi kao sudska e-Dražba. Odluka o prodaji donesena je 13. veljače 2026., a dražba počinje 21. svibnja 2026. u 15 sati. Samo nadmetanje započinje 29. srpnja 2026. u 15 sati i traje do 13. kolovoza 2026. u 14:59 sati. Ako u posljednjih deset minuta nadmetanja pristigne valjana ponuda, nadmetanje se produljuje za dodatnih deset minuta.
Kako je riječ o drugoj dražbi, minimalna zakonska cijena ispod koje se kompleks ne može prodati iznosi 1.102.170 eura. Isti je iznos određen i kao početna cijena za nadmetanje, dok dražbeni korak iznosi 2.500 eura. Trenutačna cijena predmeta prodaje također iznosi 1.102.170 eura, no taj je podatak informativnog karaktera. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Jamčevina za sudjelovanje u dražbi iznosi 220.434 eura, a rok za njezinu uplatu je 20. srpnja 2026. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Kompleks se ranije prodavao na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi, ali tada nije bilo zainteresiranih kupaca. Procijenjena tržišna vrijednost cijelog kompleksa iznosi 2.204.340 eura, prema procjeni sudskog vještaka iz 2025. godine.
Početna cijena na prvoj dražbi bila je 1.653.255 eura, odnosno tri četvrtine procijenjene vrijednosti. Budući da prodaja nije uspjela, u drugom krugu cijena je spuštena na polovinu utvrđene vrijednosti.
Regionalna veletržnica Benkovac osnovana je 1998. godine s ciljem razvoja organizirane trgovine poljoprivrednim proizvodima na području Ravnih kotara i šire zadarske regije. Projekt je bio dio državne strategije izgradnje mreže veletržnica te je zamišljen kao logističko i trgovačko središte za domaće proizvođače voća i povrća.
Nakon pripojenja društva Agroprodukt 2003. godine formirana je Regionalna veletržnica Benkovac, sa sjedištem u Benkovcu, u Ulici Benkovačke bojne. Unatoč ambicioznim planovima, poslovanje se vrlo brzo suočilo s ozbiljnim financijskim poteškoćama. Račun društva bio je blokiran već 2004. godine, a radnicima nisu bile isplaćene plaće.
Tijekom sljedećih godina dugovi su se gomilali, dok su prihodi ostajali minimalni ili su potpuno izostajali. Projekt tako nikada nije zaživio u opsegu koji bi osigurao njegovu održivost. U posljednjim godinama prije stečaja društvo je praktički ostalo bez zaposlenih, a poslovna aktivnost bila je gotovo nepostojeća.
Stečajni postupak otvoren je 2013. godine i traje više od desetljeća, uz postupno unovčenje imovine. Dio imovine već je prodan, pa je tako 2021. godine pogon pršutane u Šopotu prodan poduzetniku Mati Šuniću iz Rodaljica za 1.059.000 kuna.
