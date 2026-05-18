Gradi se novi rotor u slavonskoj kotlini, T-raskrižje preopterećene državne ceste odlazi u povijest

Raskrižje državne ceste DC38 i bivše županijske ceste ŽC4253 nalazi se u središtu Požege i zagušeno je više od desetljeća.

Hrvatske ceste ugovorile su rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC38 i bivše županijske ceste oznake ŽC4253 (ul. Hrvatskih branitelja) u Požegi. Kružni tok koji će se graditi na ovoj lokaciji trebao bi značajno povećati protočnost i sigurnost prometa.

Posao je ugovorena s tvrtkom Promet građenje koja će ga obaviti za 557.949,76 eura bez PDV-a. Ovdje treba reći da je početna vrijednost natječaja iznosila 562.000 eura bez PDV-a, te da je s ponudom od 571.369,27 eura konkurirao i građevinski div Strabag. Ponuda Promet građenja odabirana je kao ekonomski najisplativija.

- Ponuditelj Promet građenje je dostavio ponudu 14. listopada 2025. godine s ponuđenom cijenom ponude 557.949,76 eura bez PDV-a, porez na dodanu vrijednost je 139.487,44 eura, cijenom ponude s porezom na dodanu vrijednost od 697.437,20 eura i predviđenim rokom izvršenja od 180 radnih dana. Prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena je ekonomski najpovoljnijom ponudom, stoji u Odluci.

Najopterećenije čvorište u gradu

Raskrižje državne ceste DC38 i bivše županijske ceste ŽC4253 nalazi se u središtu Požege i predstavlja jedno od prometno najopterećenijih čvorišta u gradu. Riječ je o T-raskrižju gdje se glavna državna cesta proteže istok–zapad, dok se Ulica Hrvatskih branitelja pruža prema sjeveru, u smjeru Velike.

Ističe se kako je kolnik Ulice Hrvatskih branitelja nalazi u lošem stanju, s pukotinama i neravninama, što smanjuje sigurnost i udobnost prometa te upućuje na potrebu sanacije i moguće konstrukcijsko ojačanje.

Istočni privoz DC38 kanaliziran je prometnim otokom i uključuje posebnu traku za desno skretanje, dok zapadni privoz ima dvije dolazne trake (za ravno i lijevo skretanje) te jednu odlaznu. Sjeverni privoz Ulice Hrvatskih branitelja dodatno je proširen u zoni raskrižja s dvije dolazne i dvije odlazne trake, koje su razdvojene prometnim kapljama, dok se izvan raskrižja promet odvija u jednoj traci po smjeru.

U neposrednoj blizini raskrižja nalaze se važni sadržaji, uključujući Vojarna 123. brigade Hrvatske vojske uz istočni privoz te ugostiteljski objekt uz Ulicu Hrvatskih branitelja, dok su uz tu ulicu uređena i parkirališna mjesta. Na zapadnom privozu zadržan je lijevi skretač prema parkiralištu tvrtke Zvečevo.

kružni tok, Požega | foto: screen shot EOJN

Kružni tok

Na raskrižju DC38 državna cesta i ŽC4253 u Požegi planirana je izgradnja kružnog toka radi povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Projektirano rješenje onemogućuje tangencijalni ulaz u kružni tok, čime se smanjuje mogućnost prevelikih ulaznih brzina, osobito na pravcu zapad–istok.

Zbog postojećeg rasporeda prometnih traka na zapadnom privozu predviđena je njegova korekcija kako bi se prilagodio novom režimu prometa. Dimenzije kružnog toka određene su uzimajući u obzir promet teških teretnih vozila i prostorna ograničenja, pa je predviđen vanjski radijus od 15 metara i jednotračni kolnik širine 7,5 metara. Središnji otok ima radijus od 5,5 metara, dok povozni trak širine 2,0 metra omogućuje prolaz većim vozilima, a dodatni rubni trak iznosi 0,20 metara.