Projekt slavonske brze ceste dobio epilog: Grade ga Kinezi, ali prije njih i ovdje dolaze arheolozi

Projekt brze ceste koja će Požegu napokon spojiti s autocestom A3 prelazi u novu fazu. Hrvatske autoceste najavile su početak arheoloških radova na dijelu trase, što je nužan preduvjet za nastavak gradnje. Zbog toga su vlasnici nekretnina uz buduću cestu pozvani na suradnju kako bi se radovi mogli odvijati bez zastoja.

Izgradnja brze ceste koja će Požegu napokon povezati s autocestom A3 ulazi u novu, važnu fazu. Nakon dugogodišnjih priprema i početka radova na terenu, projekt koji se smatra jednim od najvećih infrastrukturnih zahvata u Slavoniji sada zahtijeva i dodatnu suradnju lokalne zajednice. Hrvatske autoceste (HAC) uputile su obavijest vlasnicima nekretnina na trasi buduće ceste, jer bez njihova uključenja ne mogu započeti sljedeći koraci izgradnje.

Spremaju se arheološki radovi

Hrvatske autoceste (HAC) obavijestile su stanovnike Brodsko-posavske županije da će se od ožujka 2026. godine provoditi arheološki radovi, koji su zakonska i obvezna prethodnica početka izgradnje brze ceste prema Požegi. Istraživanja će se odvijati na području katastarskih općina Godinjak i Brđani, odnosno na prostoru općina Staro Petrovo Selo i Rešetari, na dijelu trase buduće prometnice.

Riječ je o dionici dugoj oko 15 kilometara, kojom će Požega napokon dobiti izravnu vezu s autocestom A3, preko čvorišta Staro Petrovo Selo. Kako bi se radovi mogli pokrenuti u planiranim rokovima, Hrvatske autoceste pozvale su vlasnike izvlaštenih nekretnina koje se nalaze pod šumom da na vrijeme posijeku i uklone drvnu masu. Time bi se omogućio nesmetan početak arheoloških istraživanja i izbjegla potencijalna kašnjenja u realizaciji projekta.

– Ovim putem obavještavamo prijašnje vlasnike izvlaštenih nekretnina, s kojima su Hrvatske autoceste riješile imovinsko-pravne odnose za navedeni projekt u k.o. Godinjak i k.o. Brđani, da je planirani početak izvođenja arheoloških radova početkom, odnosno sredinom ožujka 2026. godine. Stoga molimo prijašnje vlasnike izvlaštenih nekretnina koje su pod šumom da posijeku i uklone drvnu masu radi planiranog početka radova, poručio je Darko Bubalo, direktor HAC-ova Sektora za pravne poslove, što je objavljeno i na službenoj stranici Općine Staro Petrovo Selo.

Veliki projekt u tri faze

Podsjetimo, riječ je o najvećem pojedinačnom projektu Hrvatskih autocesta. Brzu cestu gradi isti kineski izvođač China Road and Bridge Corporation, koji je izvodio radove na Pelješkom mostu, a njezina trasa protezat će se kroz dvije slavonske županije. Krajem prošle godine, nakon što je u Brestovcu službeno uveden izvođač radova u projekt izgradnje brze ceste Brestovac – čvorište Godinjak, započela je realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u Požeško-slavonskoj županiji. Projekt vrijedan gotovo 160 milijuna eura omogućit će Požegi izravno povezivanje s autocestom A3.

Izgradnja dionice duge 14,75 kilometara povjerena je spomenutoj kineskoj kompaniji, a očekuje se da će nova brza cesta u iduće četiri godine značajno unaprijediti prometnu povezanost te pozitivno utjecati na gospodarski razvoj cijele županije. Projekt je podijeljen u tri faze, odnosno tri poddionice, a nakon višemjesečnih odgoda i dva neuspjela natječaja odabrani su izvođači i za treću poddionicu. Posao vrijedan 15,5 milijuna eura preuzele su tvrtke STRABAG, Osijek-Koteks i Belfry.

Ta se poddionica nadovezuje na trasu brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo (A3), neposredno iza planiranog čvorišta Godinjak, koje nije obuhvaćeno ovim natječajem. Riječ je o trećoj fazi šireg projekta povezivanja Požege s autocestom A3, pri čemu su prve dvije faze u nadležnosti Hrvatskih cesta, dok je treća faza u ingerenciji Hrvatskih autocesta.

Uključeni i mostovi

Infrastrukturni zahvati ne obuhvaćaju samo izgradnju kolnika, već uključuju i niz zahtjevnih građevina, među kojima su nadvožnjaci i mostovi. Posebno se ističe nadvožnjak Mukovci, koji omogućuje prijelaz preko autoceste A3, te nadvožnjak Jelaši, koji premošćuje željezničku prugu M104.

Nadvožnjak Mukovci, smješten u čvorištu Požega, bit će izveden kao polumontažna prednapeta armirano-betonska konstrukcija dužine oko 92 metra, a služit će kao prijelaz kraka čvora preko autoceste. Nadvožnjak Jelaši omogućit će prijelaz preko željezničke pruge, a sastojat će se od tri raspona različitih duljina, s temeljenjem na pilotima promjera 150 centimetara

Osim toga, planirana je izgradnja nekoliko manjih mostova koji će omogućiti prijelaz preko vodotoka i kanala. Most na Adžamovskom potoku imat će jedan raspon i bit će izveden u armirano-betonskoj tehnologiji, dok će most preko lateralnog kanala imati veći raspon, ali sličnu konstrukciju. Svi mostovi bit će temeljeni na pilotima promjera 150 centimetara, čime se osigurava stabilnost konstrukcija na geološki zahtjevnom terenu.