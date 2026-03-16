Ovaj će alternativni pravac spasiti Jadransku magistralu od 'pucanja', posao od 15,6 milijuna eura

Jedan alternativni pravac zamijenit će Jadransku magistralu do završetka radova na trasi Omiš-Dugi Rat. Sve kreće s milijunskom rekonstrukcijom.

Mreža županijskih i lokalnih cesta u Hrvatskoj je prilično razgranata i u dosta slučajeva, neki od tih pravaca su vrlo prometni. No, to se ne bi reklo po pojedinim naknadama za održavanje cesta te kategorizacije.

Kako smo pisali prošle godine, glavni izvor prihoda, naknade za uporabu cesta pri registraciji vozila, nije se mijenjao još od 2003. godine, iako su troškovi održavanja znatno porasli. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ove godine situacija se mijenja, a gradi se i važna nova prometnica koja će biti značajna kad se u blizini Splita zahuktaju radovi na D8.

Više od dvije trećine cesta u Hrvatskoj

- Županijske i lokalne ceste čine više od dvije trećine ukupne cestovne mreže Republike Hrvatske. Gotovo 18.000 kilometara. Na tim prometnicama se odvija život lokalnih zajednica, prijevoz djece u škole, pacijenata u bolnice, opskrba tržišta i gospodarstva te pristup radnim mjestima i uslugama, slikovito nam je lani rekao ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, Petar Škorić.

U Splitu se, kako je rekao, održava oko 1.700 kilometara županijskih i lokalnih cesta, a mnoge od njih prilično su frekventne. No, unatoč intenzivnom korištenju, za te ceste vrijedila je ista naknada za uporabu cesta kao prije 20 godina. Ove godine, čini se, ostvaruju se dodatna sredstva i za cestogradnju i za održavanje.

Na Facebook stranici ŽUC-a Split, može se pročitati da je Vlada Republike Hrvatske osigurala 10 milijuna eura za jednu vrlo važnu rekonstrukciju županijske ceste. Pri tome, u javnoj nabavi je vidljiva nabava za održavanja županijskih cesta Splitsko-dalmatinske koja bi prema procjeni za razdoblje od naredne četiri godine mogla iznositi 36 milijuna, a ugovor za prvi 'krug' radova potpisan je za 8,99 milijuna eura.

Rekonstrukcija ceste od 15,6 milijuna

Vratimo se na veliki projekt uređenja važne županijske ceste. U pitanju je trasa ceste oznake ŽC 6142 Podstrana-Žrnovica-Tugare koju se namjerava urediti za 15,56 milijuna eura. Planirana je potpuna obnova 5,5 kilometara ceste, uz izgradnju nogostupa, javne rasvjete i sustava odvodnje. Dodatno će se graditi kanalizacija za oko 1,625 milijuna eura, koju financira Vodovod i odvodnja Omiš, a grad će financirati i rasvjetu.

Nakon osiguranja sredstava slijedi potpisivanje sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta između Županijske uprave za ceste Split, Grada Omiša i Vodovoda i odvodnje Omiš, nakon čega će se raspisati javna nabava za izvođenje radova. Očekuje se da će do ljeta biti odabran izvođač radova te započeti rekonstrukcija prometnice kroz Tugare.

Preuzet će ulogu buduće magistrale

Planirano trajanje radova je oko dvije godine, a radovi će se izvoditi uz odvijanje prometa, kako bi se osigurala prometna povezanost ovog područja tijekom cijelog razdoblja izvođenja, ispričao nam je Petar Škorić iz Županijske uprave za ceste Split. Pojasnio je zašto je riječ o projektu od strateškog značaja.

- Ova prometnica privremeno preuzeti ulogu buduće brze ceste Split-Omiš, čija je izgradnja još uvijek u fazi pripreme i čiji se potpuni završetak očekuje tek u srednjoročnom razdoblju, rekao je.

Do završetka tih radova, pojasnio je, ŽC 6142 ostat će prometna žila kucavica jer može preuzeti dio tranzitnog prometa i tako rasteretiti magistralu, osigurati pristupačnost planiranim prometnim čvorištima, te povezati šire područje s urbanim centrom Splita i ključnom prometnom infrastrukturom. Dakle, zračnom i pomorskom lukom te sa željeznicom.

- Upravo zato je na političkoj i stručnoj razini, između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Vlade Republike Hrvatske, ranije usuglašeno da se ova cesta žurno rekonstruira kao alternativni prometni pravac, kako bi se povećala sigurnost stanovništva, smanjile prometne gužve i ublažile posljedice kašnjenja izgradnje brze ceste Split-Omiš, zaključio je Škorić.