Za ovu mrežu cesta u Hrvatskoj izdvaja se od 4 do 36 milijuna eura: Najviše ide u ove županije

Prometnice ne mogu bez redovitog održavanja. Stoga se ciklično, za razdoblja od po četiri godine, sklapaju ugovori i za održavanje županijskih i lokalnih cesta – koje čine oko dvije trećine ukupne cestovne mreže u Hrvatskoj. Važan su dio prometne infrastrukture kojom veliki broj građana putuje na posao, u školu ili kod liječnika pa smo provjerili kolika su izdvajanja za redovite radove u županijama koje su nam često na radaru zbog projekata izgradnje ili rekonstrukcije prometnica. Na popisu ih je sedam, a na moru su izdvajanja daleko najviša.

U Hrvatskoj postoji više od 9.000 kilometara županijskih te gotovo 18.000 kilometara županijskih i lokalnih cesta, što je okvirno dvije trećine ukupne cestovne mreže u Hrvatskoj. Iako ih lokalni stanovnici svakodnevno za odlazak na posao, kod liječnika ili u trgovinu, na državnoj razini za njih se izdvaja premalo, o čemu smo pisali prošle godine.

Iz Županijske uprave za ceste Split rečeno nam je da se iznos za financiranje redovitog održavanja te infrastrukture nije mijenjao oko 20 godina.

Na početku godine, kada se uglavnom obnavljaju okvirni sporazumi za taj posao, pogledali smo kako se kreću iznosi u županijama u kojima često pratimo projekte izgradnje i rekonstrukcije prometnica. Uočili smo da se po iznosima ističe jedan dio Hrvatske.

Izdvojeni članak Korak bliže rekonstrukciji velikom projektu na sjeveru: 10 km državne ceste od mosta na Dravi sprema se za obnovu

7. Krapinsko-zagorska županija

Za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta procijenjena vrijednost iznosila je 4,9 milijuna eura za razdoblje od 48 mjeseci. Okvirni sporazum sklopljen je u listopadu 2024. godine sa Županijskim cestama Zagrebačke županije, a iznosio je 4 milijuna eura.

U siječnju 2026. objavljena je obavijest o ugovoru iz prosinca 2025. za novo razdoblje održavanja, vrijednom 1,47 milijuna eura. I prema procijenjenoj i prema sklopljenoj vrijednosti za razdoblje od četiri godine, na koliko se sklapaju ugovori za redovito održavanje prometnica, ovo je županija za koju su izdvajanja najmanja. Županijska uprava za ceste u ovoj županiji inače upravlja sa 670,69 kilometara cesta.

6. Virovitičko-podravska županija

Iduća na redu je Virovitičko-podravska županija, čija Županijska uprava za ceste upravlja s cestovnom mrežom slične duljine kao prethodna županija, a radi se o 671,69 kilometara infrastrukture. Natječaj za održavanje cesta na području ove županije, raspisan je u lipnju 2025. godine, a procijenjena vrijednost prilično je viša u odnosu na prethodnu županiju je 9,3 milijuna eura.

Za izvođača je odabrana zajednica ponuditelja Ceste i Cesting, s kojima je sklopljen okvirni sporazum u trajanju od četiri godine i u praktički jednakom iznosu. U siječnju 2026. objavljena je obavijest o ugovoru za redovito održavanje u iznosu od 1,68 milijuna eura za novi ‘krug’ održavanja.

5. Zadarska županija

Pod upravom Županijske uprave za ceste Zadarske županije je oko 1.171,49 kilometara cesta. raspolaže s ukupno U veljači 2024. sklopljen je okvirni sporazum na četiri godine, vrijedan 8,5 milijuna eura, iako je procjena bila puno viša.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je oko 13 milijuna eura. U prosincu 2025. sklopljen je ugovor s Cestama Zadarske županije u iznosu od 2,6 milijuna eura bez PDV-a za još jedan interval provedbe redovitog održavanja lokalnih i županijskih cesta, a obavijest je objavljena u veljači 2026..

4. Varaždinska županija

Okvirni sporazum sklopljen je u rujnu 2025. godine s Niskogradnjom Huđek, u vrijednosti od 10,5 milijuna eura. Vrijednost sporazuma viša je od one za prethodne dvije županije, ali i dalje niža u odnosu na procijenjenu vrijednost. Naime, krajem siječnja 2026. objavljena je obavijest o dodjeli ugovora za posao procijenjene vrijednosti 14 milijuna eura, također na 48 mjeseci, a odnosi se na cestovnu mrežu pod upravom županijske Uprave za ceste.

Inače, ova Županijska uprava Varaždinske županije upravlja s nešto manjom mrežom u odnosu na Zadarsku županiju, ali i većom u usporedbi s posljednje dvije županije s popisa – duljine 944,94 kilometara. Novi dio ugovora iznosi 1,28 milijuna eura.

3. Istarska županija

Na posljednja tri mjesta županije su na moru, koje se prvenstveno izdvajaju od ostatka cijenom za ove radove. Posljednja dva mjesta cijenom radova održavanja vrlo su blizu jedno drugom.

U listopadu 2025., Županijska uprava za ceste Istarske županije sklopila je četverogodišnji okvirni sporazum s Istarskim cestama, vrijedan 23 milijuna eura. U siječnju 2026. objavljena je obavijest o dodjeli ugovora u iznosu od 6 milijuna eura, a ugovoreni iznos bio je jednak procjeni. Treba reći da ova županijska uprava prilično prostranom mrežom prometnica ukupne duljine od 1.432,75 kilometara.

2. Primorsko-goranska

Za održavanje županijskih i lokalnih cesta u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju od 2025. do 2029. godine procijenjena vrijednost nabave redovitog održavanja na natječaju koji je raspisala Županijska uprava za ceste iznosi 24 milijuna eura. U travnju 2025. godine s odabranim izvođačem, tvrtkom Ceste-Rijeka, sklopljen je okvirni sporazum u iznosu od 23 milijuna eura, na razdoblje od četiri godine.

Ova tvrtka prema tom sporazumu održavat će cestovnu mrežu primorske županije koja broji 867,53 kilometara prometnica. Najnovija obavijest u sustavu javne nabave objavljena je u siječnju ove godine, a odnosi se na ugovor vrijedan 4,97 milijuna eura za radove u ovoj godini.

1. Splitsko-dalmatinska županija

Ipak s najvećom prometnom mrežom, županijskim i lokalnim cestama u dužini od 1.739,9 kilometara upravlja Županijska uprava za ceste Split. Ove ceste kao takve su razvrstane Odlukom o razvrstavanju javnih cesta, pri čemu je 814,6 kilometara cesta razvrstano kao županijske ceste, a 925,3 kilometara kao lokalne ceste.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji prikladno je zabilježeno i najveće izdvajanje za ceste ove kategorizacije. U studenom 2025., ŽUC Split sklopila je s tvrtkom Županijske ceste Split okvirni sporazum vrijedan 36 milijuna eura, na razdoblje od 48 mjeseci. U siječnju 2026. objavljena je obavijest o ugovoru za novu godinu, u iznosu od 8,99 milijuna eura.