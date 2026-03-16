Kreće zadnja faza milijunskog slavonskog projekta: Lipicanci će dobiti najmoderniji dom u Europi

Državna ergela Lipik jedan je od simbola hrvatskog konjogojstva, poznata po uzgoju lipicanaca, kreće u završnu fazu modernizacije.

Državna ergela Lipik, jedan od najvažnijih simbola identiteta grada i hrvatskog konjogojstva, ulazi u završnu fazu svoje cjelovite obnove i izgradnje. Nakon što je Grad Lipik u siječnju raspisao natječaj za uređenje i izgradnju treće faze ergele, sada je izabran i izvođač radova - tvrtka Venka Gradnja iz Novske.

Riječ je o projektu vrijednom 2,2 milijuna eura, kojim je predviđena izgradnja ulazne i upravne zgrade s turističkim sadržajima, uređenje ulaznog prostora, velikog jahališta s trgom te krajobrazno uređenje okoliša. Ovom fazom projekt nove ergele dobiva svoj puni sadržajni i funkcionalni okvir, čime se zaokružuje višegodišnji proces njezine obnove i razvoja.

Počeci ergele i povijesni razvoj

Ergelu u Lipiku osnovao je 1843. godine grof Izidor pl. Janković izgradnjom prvih konjušnica. Time započinje duga i snažna povezanost Lipika i konjogojstva koja traje više od stoljeća i pol. Status državne ergele Lipik dobiva 1938. godine, kada se Kraljevska državna ergela Stančić seli u Lipik, čime grad postaje jedno od ključnih središta uzgoja lipicanaca u Hrvatskoj.

Početkom Domovinskog rata ergela je sustavno uništavana. Štale su spaljene, dio konja je ubijen, a preostali su u studenome 1991. godine otuđeni te preko Bosne i Hercegovine odvedeni u Republiku Srbiju. Nakon dugotrajnih i složenih pregovora, 13. listopada 2007. godine preživjeli konji vraćeni su u Lipik, u svoje matične staje, čime je započelo novo poglavlje u povijesti ergele.

Živi spomenik i turistička vrijednost

Državna ergela Lipik danas predstavlja živi spomenik Domovinskog rata, ali i snažan simbol očuvanja povijesti i tradicije uzgoja konja. Ujedno je dom šezdesetak lipicanaca te važan nositelj kulturno-povijesne i turističke ponude zapadne Slavonije.

Turistička ponuda ergele objedinjuje kulturno-povijesni, ruralni i tradicijski doživljaj, a posjetiteljima omogućuje neposredan kontakt s konjima, vožnju fijakerom kroz grad Lipik te rekreativno jahanje u očuvanoj prirodi ovoga kraja. Posebnu vrijednost daje činjenica da je tradicija uzgoja lipicanaca uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Nova ergela u sklopu projekta Raminac

Nova Državna ergela Lipik gradi se na k.č. br. 10/1, k.o. Lipik, unutar budućeg rekreacijskog područja jezera Raminac. Investitor projekta je Grad Lipik, a projektna dokumentacija izrađena je radi ishođenja građevinske dozvole, u skladu s važećim prostornim planovima i urbanističkim uvjetima.

Projektom je predviđena izgradnja cjelovitog i funkcionalnog kompleksa koji uključuje staje za pastuhe, kobile, radne konje i omladak, karantenski objekt, spremišta za hranu, garaže za mehanizaciju, opremu i fijakere, gnojišta te središnji trg s jahalištima. Poseban naglasak stavljen je na razdvajanje pješačkih i servisnih komunikacija, čime se osigurava sigurno i ugodno kretanje posjetitelja te učinkovito funkcioniranje ergele. Cijelo područje bit će uređeno kao skladna cjelina pašnjaka, šumaraka i prometnica, uklopljena u prirodni ambijent rekreacijskog područja.

Završene faze i izgradnja upravne zgrade

Izgradnja nove ergele odvija se u nekoliko faza. Prva faza projekta, koja je obuhvaćala izgradnju triju staja i osnovne infrastrukture, uspješno je završena, a nova ergela svečano je otvorena 21. listopada 2024. godine. Time je, nakon 17 godina od povratka konja iz prognanstva, trajno riješeno pitanje njihova smještaja u vlastite, suvremene objekte.

Druga faza izgradnje također je dovršena, čime su osigurani dodatni prostori za uzgoj, rad i obuku konja, kao i prateći sadržaji potrebni za svakodnevno funkcioniranje ergele. Završetkom prve i druge faze lipička ergela dobila je čvrste temelje za daljnji razvoj konjogojstva i turističke ponude.

Kako smo već naveli, preostaje još završetak treće faze izgradnje. Nakon njezina dovršetka, Državna ergela Đakovo i Lipik bit će jedna od najljepših i najmodernijih ergela u Europi, potpuno spremna za obavljanje uzgojne, sportske i turističke djelatnosti.