Kada kanalizacija dođe do kapije, vrijeme je za lopatu: Evo što morate sami napraviti

Priključenje građevine na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu jedan je od ključnih koraka za normalno korištenje objekta.

Kada je u dijelu naselja ili ulici izgrađen sustav javne odvodnje, svaka građevina kojoj je preko priključka omogućeno spajanje na taj sustav obvezna se priključiti. Rok za priključenje građevine koja je stekla uvjete za priključenje na sustav javne odvodnje iznosi 12 mjeseci.

Prvi korak je provjera mogućnosti priključenja

Prije podnošenja zahtjeva potrebno je provjeriti postoji li u ulici ili neposrednoj blizini izgrađena javna vodovodna i kanalizacijska mreža te postoje li tehnički uvjeti za priključenje građevine. Tu informaciju najčešće daje lokalni isporučitelj vodnih usluga, odnosno komunalno ili vodovodno društvo nadležno za određeno područje.

Ako mreža postoji i objekt se može priključiti, vlasnik građevine pokreće postupak podnošenjem zahtjeva za priključenje. Zahtjev se u pravilu podnosi pisanim putem, osobno, poštom ili elektronički, ovisno o pravilima pojedinog isporučitelja.

Kako taj postupak izgleda u praksi opisano je, primjerice, i u dokumentima lokalnih vodovodnih društava, poput Vodovoda Labin i Vodovoda Pula. Iako se pojedinosti mogu razlikovati od mjesta do mjesta, osnovna logika postupka uglavnom je ista.

Uz zahtjev se obično prilaže dokumentacija kojom se dokazuje vlasništvo i zakonitost građevine. Najčešće je riječ o vlasničkom listu, kopiji katastarskog plana, građevinskoj ili uporabnoj dozvoli, odnosno drugom odgovarajućem dokazu o legalnosti objekta. Ako za objekt već postoji priključak za dio vodne usluge, primjerice za vodu, često se prilaže i posljednji račun.

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Nakon zahtjeva slijede tehnička provjera i ugovor

Nakon zaprimanja zahtjeva isporučitelj usluge pregledava dostavljenu dokumentaciju i provjerava tehničke uvjete na terenu. Po potrebi se obavljaju mjerenja, određuje mjesto priključenja i definira način izvedbe priključka.

Nakon toga izrađuje se ponuda ili ugovor o priključenju. U tom se dokumentu navode obveze vlasnika građevine i isporučitelja usluge, tehnički uvjeti, opseg radova i cijena priključka. Tek nakon prihvaćanja ponude ili potpisivanja ugovora može se krenuti u samu izvedbu radova.

Kod priključka na vodu najčešće se izvodi spoj na javni vodovodni cjevovod, postavlja vodomjerno okno ili ormarić te ugrađuje vodomjer. Kod priključka na kanalizaciju izvodi se spoj na javni sustav odvodnje, najčešće preko revizijskog okna ili priključne cijevi do granice parcele. Cijevi, ilustracija | Foto: Unsplash

Što plaća vlasnik, a što radi isporučitelj

Cijena priključka ovisi o više čimbenika - udaljenosti objekta od javne mreže, duljini priključka, dubini i širini iskopa, vrsti terena, potrebi za sanacijom asfalta ili druge javne površine te složenosti samog zahvata.

Isporučitelj vodne usluge u pravilu izvodi ili organizira radove na javnoj površini te spajanje na javnu mrežu. S druge strane, vlasnik građevine najčešće je odgovoran za radove na vlastitoj parceli, odnosno za pripremu internih instalacija vode i odvodnje unutar objekta i zemljišta.

Primjer iz prakse

Primjer takvog postupka može se vidjeti u naselju Jadrtovac pokraj Šibenika, gdje je nakon završetka aglomeracije izveden kućni priključak kanalizacije na javnoj površini do granice privatne parcele. Za potrebe priključenja ostavljena je PVC cijev DN160 mm SN8, odnosno pripremljen je spoj na koji se vlasnik može priključiti.

Kako bi se objekt spojio na već pripremljeni priključak, vlasnik mora unutar svoje parcele izgraditi preostali dio priključka. Tim se dijelom kanalizacijska instalacija objekta spaja na priključak koji je ostavljen na granici parcele.

Prilikom spajanja potrebno je obavijestiti službenika Vodovoda i odvodnje slanjem SMS poruke s imenom, prezimenom i adresom na službeni broj. Službenik zatim pregledava izvedeno spajanje i preuzima obrazac koji je vlasniku dostavljen u privitku. Rok za spajanje nakon zaprimljene obavijesti iznosi godinu dana.

Pri izvođenju radova ne smije se oštetiti priključno okno. Također, ne smije se izravno spajati septička jama, nego kanalizacijska instalacija, odnosno cijev koja izlazi iz objekta. Na kanalizacijski priključak ne smiju se spajati oborinske vode, krovni oluci, oborinske odvodne cijevi, slivničke rešetke, upojni bunari ni slični sustavi. Nije dopušteno ni spajanje odvoda iz bazena, odnosno voda iz bazena ne smije se ispuštati u kanalizaciju. Branimirova ulica, radovi izgradnje kanala

Na kanalizaciju se ne smije spojiti sve

Kod priključenja na sustav javne odvodnje posebno je važno znati da se na kanalizaciju ne smiju priključivati oborinske vode ako sustav nije predviđen za njihovo prihvaćanje. To znači da se voda s krovova, dvorišta, terasa i sličnih površina ne smije automatski uvoditi u fekalnu kanalizaciju.

Septičke ili sabirne jame također se ne smiju prazniti u javni sustav odvodnje. Nakon što se objekt priključi na kanalizaciju, postojeću septičku jamu potrebno je isprazniti, očistiti, ukloniti ili prenamijeniti, ovisno o tehničkim mogućnostima i lokalnim pravilima.

Nakon završetka radova obavlja se kontrola izvedenog priključka, a potom se priključak stavlja u funkciju. Kod vodovodnog priključka to uključuje ugradnju ili aktivaciju vodomjera, dok se kod kanalizacijskog priključka provjerava je li objekt pravilno spojen na javni sustav odvodnje.

Iako se detalji mogu razlikovati ovisno o mjestu, isporučitelju i vrsti objekta, osnovni postupak priključenja najčešće obuhvaća nekoliko ključnih koraka - provjeru mogućnosti priključenja, podnošenje zahtjeva, dostavu dokumentacije, tehničku obradu, sklapanje ugovora, izvedbu radova i završnu kontrolu priključka.