Od obiteljske kuće do muzeja: Završava se zanimljiva obnova vrijedna gotovo 9 milijuna eura

Pri samom je završetku projekt cjelovite obnove jednog od najvrjednijih objekata sisačke kulturne baštine, Kuću Striegl u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića 9. Vrijednost projekta obnove Kuće Striegl iznosi gotovo 9 milijuna eura, a financira se sredstvima Državnog proračuna, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Fonda solidarnosti Europske unije.

Gradilište su obišli gradonačelnik Siska, Domagoj Orlić i zamjenica gradonačelnika, Sanja Mioković, u pratnji ravnatelja Gradske galerije Striegl, Jurice Škofača, predstavnika projektantskog tima, izvođača radova, stručnog nadzora i drugih sudionika projekta.

Sačuvan izvorni izgled

Rodna kuća akademskog slikara Slave Striegla je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Po završetku obnove Kuća Striegl postat će memorijalni muzejsko-galerijski prostor, jedinstven primjer rodne kuće umjetnika pretvorene u muzej, u kojem će se na suvremen način predstavljati život i djelo jednog od najznačajnijih sisačkih umjetnika.

Projektom se čuva izvorni izgled i prostorna organizacija obiteljskog doma s početka 20. stoljeća. Stubište, predsoblje, dnevni salon, kuhinja, ostava, spavaće sobe i kupaonica postat će dio stalnog postava koji će, uz Strieglova umjetnička djela, autentične predmete i arhivsku građu, posjetiteljima približiti njegov život, stvaralaštvo te svakodnevicu jedne sisačke građanske obitelji iz prve polovice 20. stoljeća, izvještavaju iz Grada Siska.

Kuća Striegl | foto: Grad Sisak

Autentičnost prostora

Posebna pažnja za vrijeme radova bila je posvećena očuvanju autentičnosti prostora. Tako će u obnovljenom dnevnom salonu biti predstavljeno Strieglovo djetinjstvo i prvi umjetnički koraci. Dok će ostale prostorije interpretirati različite segmente njegova stvaralaštva kroz originalne eksponate, multimedijalne sadržaje i povijesni kontekst.

Potkrovlje je zamišljeno kao galerijski prostor u kojem će biti predstavljeni radovi iz Zbirke Striegl te će se ondje održavati povremene izložbe i drugi kulturni programi. Stoga je, ističe, vrijednost obnove nemjerljiva.

Kuća Striegl | foto: Grad Sisak

Više od građevine

Gradonačelnik, Domagoj Orlić, istaknuo je kako će završetkom obnove Kuća Striegl postati jedno od najvažnijih mjesta očuvanja kulturne baštine grada.

- Kuća Striegl mnogo je više od obnovljene zgrade, ona je trajni podsjetnik na život i stvaralaštvo Slave Striegla, umjetnika čiji je opus trajno obilježio kulturnu povijest Siska. Završetkom ovog projekta naš grad dobiva jedinstven memorijalni muzejsko-galerijski prostor koji će čuvati vrijednu umjetničku baštinu, ali i biti mjesto novih kulturnih sadržaja i susreta, poručio je nakon obilaska Orlić, dodavši kako je obnova Kuće Striegl dio je šireg procesa obnove potresom oštećene kulturne baštine i javne infrastrukture, kojim Grad Sisak sustavno ulaže u očuvanje svoje povijesti, razvoj kulturnih ustanova i stvaranje kvalitetnijih sadržaja za građane i posjetitelje.