Od obiteljske kuće do muzeja: Završava se zanimljiva obnova vrijedna gotovo 9 milijuna eura

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01. kolovoz 2026.
Zaštićena rodna kuća Slave Striegla uskoro će otvoriti vrata kao jedinstveni memorijalni muzejsko-galerijski prostor.
Pri samom je završetku projekt cjelovite obnove jednog od najvrjednijih objekata sisačke kulturne baštine, Kuću Striegl u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića 9. Vrijednost projekta obnove Kuće Striegl iznosi gotovo 9 milijuna eura, a financira se sredstvima Državnog proračuna, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Fonda solidarnosti Europske unije.
Gradilište su obišli gradonačelnik Siska, Domagoj Orlić i zamjenica gradonačelnika, Sanja Mioković, u pratnji ravnatelja Gradske galerije Striegl, Jurice Škofača, predstavnika projektantskog tima, izvođača radova, stručnog nadzora i drugih sudionika projekta.
Rodna kuća akademskog slikara Slave Striegla je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Po završetku obnove Kuća Striegl postat će memorijalni muzejsko-galerijski prostor, jedinstven primjer rodne kuće umjetnika pretvorene u muzej, u kojem će se na suvremen način predstavljati život i djelo jednog od najznačajnijih sisačkih umjetnika.
Projektom se čuva izvorni izgled i prostorna organizacija obiteljskog doma s početka 20. stoljeća. Stubište, predsoblje, dnevni salon, kuhinja, ostava, spavaće sobe i kupaonica postat će dio stalnog postava koji će, uz Strieglova umjetnička djela, autentične predmete i arhivsku građu, posjetiteljima približiti njegov život, stvaralaštvo te svakodnevicu jedne sisačke građanske obitelji iz prve polovice 20. stoljeća, izvještavaju iz Grada Siska.
Posebna pažnja za vrijeme radova bila je posvećena očuvanju autentičnosti prostora. Tako će u obnovljenom dnevnom salonu biti predstavljeno Strieglovo djetinjstvo i prvi umjetnički koraci. Dok će ostale prostorije interpretirati različite segmente njegova stvaralaštva kroz originalne eksponate, multimedijalne sadržaje i povijesni kontekst.
Potkrovlje je zamišljeno kao galerijski prostor u kojem će biti predstavljeni radovi iz Zbirke Striegl te će se ondje održavati povremene izložbe i drugi kulturni programi. Stoga je, ističe, vrijednost obnove nemjerljiva.
Gradonačelnik, Domagoj Orlić, istaknuo je kako će završetkom obnove Kuća Striegl postati jedno od najvažnijih mjesta očuvanja kulturne baštine grada.
- Kuća Striegl mnogo je više od obnovljene zgrade, ona je trajni podsjetnik na život i stvaralaštvo Slave Striegla, umjetnika čiji je opus trajno obilježio kulturnu povijest Siska. Završetkom ovog projekta naš grad dobiva jedinstven memorijalni muzejsko-galerijski prostor koji će čuvati vrijednu umjetničku baštinu, ali i biti mjesto novih kulturnih sadržaja i susreta, poručio je nakon obilaska Orlić, dodavši kako je obnova Kuće Striegl dio je šireg procesa obnove potresom oštećene kulturne baštine i javne infrastrukture, kojim Grad Sisak sustavno ulaže u očuvanje svoje povijesti, razvoj kulturnih ustanova i stvaranje kvalitetnijih sadržaja za građane i posjetitelje.
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