Ugovoreno uređenje HRT-ove povijesne 'ljepotice' pored dubrovačkih zidina, evo i cijene

Vila Dubravka ponosno nosi status zaštićenog spomenika kulture. U skladu s time o njoj treba i brinuti, a vlasnik HRT planira nekoliko novih zahvata.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) nastavlja s ulaganjem u Vilu Dubravka, zaštićeno spomeničko zdanje u blizini dubrovačkih zidina izgrađeno 1902. godine. Nakon obnove krova, stolarije i instalacija 2019. godine, od gotovo pola milijuna eura, u vrijednoj građevini se spremaju novi zahvati.

'Guljenje' žbuke i betoniranje

Novi zahvati uključuju otucanje dotrajale žbuke na zidovima, stupovima i stropovima do zdrave konstrukcije, uklanjanje naknadno ugrađenih elemenata, sanaciju ogradnih i vanjskih zidova te odvoz građevinskog otpada. Nakon pripremnih radova slijede betonski i armiranobetonski zahvati koji će se izvoditi prema važećim tehničkim propisima, uz strogo definirane uvjete za materijale i način betoniranja, kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji.

Projekt uređenja, koji je izradila tvrtka Omega engineering, procijenjen je na 750 tisuća eura bez PDV-a, a radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Postupak javne nabave započet u prosincu 2025. godine završen je sklapanjem okvirnog sporazuma s tvrtkom Benc-elmo u vrijednosti od 749.873,40 eura bez PDV-a. Okvirni sporazum potpisan je u travnju ove godine, dok je početkom lipnja sklopljen ugovor o izvođenju radova temeljem tog sporazuma, a u javnoj nabavi sada je i službena obavijest o ugovaranju posla.

Troškovnik određuje pravila

Troškovnik radova propisuje da svi zahvati moraju biti usklađeni s rezultatima konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i uputama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Izvođač je obvezan proučiti projektnu dokumentaciju, koristiti materijale koji zadovoljavaju HRN norme te koordinirati sve radove i odgovarati za sigurnost ljudi i imovine tijekom izvođenja.

Inače, vila se nalazi između Ulice Dantea Alighierija i Ulice don Frana Bulića, s ulazom iz Ulice branitelja Dubrovnika. U zemljišnim evidencijama kao vlasnik upisan je Hrvatski radio-Radio postaja Dubrovnik.