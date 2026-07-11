Ugovoreno uređenje HRT-ove povijesne 'ljepotice' pored dubrovačkih zidina, evo i cijene

Milijunski posao na jugu: Makadam iza 'Kineskog zida' napokon postaje prava asfaltirana cesta
Projektom se ne gradi samo cesta, nego i prateća komunalna infrastruktura.
16:02 3 d 07.07.2026
11. srpanj 2026.
Vila Dubravka ponosno nosi status zaštićenog spomenika kulture. U skladu s time o njoj treba i brinuti, a vlasnik HRT planira nekoliko novih zahvata.
Hrvatska radiotelevizija (HRT) nastavlja s ulaganjem u Vilu Dubravka, zaštićeno spomeničko zdanje u blizini dubrovačkih zidina izgrađeno 1902. godine. Nakon obnove krova, stolarije i instalacija 2019. godine, od gotovo pola milijuna eura, u vrijednoj građevini se spremaju novi zahvati.
Novi zahvati uključuju otucanje dotrajale žbuke na zidovima, stupovima i stropovima do zdrave konstrukcije, uklanjanje naknadno ugrađenih elemenata, sanaciju ogradnih i vanjskih zidova te odvoz građevinskog otpada. Nakon pripremnih radova slijede betonski i armiranobetonski zahvati koji će se izvoditi prema važećim tehničkim propisima, uz strogo definirane uvjete za materijale i način betoniranja, kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji.
Milijunski posao na jugu: Makadam iza 'Kineskog zida' napokon postaje prava asfaltirana cesta
Projektom se ne gradi samo cesta, nego i prateća komunalna infrastruktura.
16:02 3 d 07.07.2026
Glavna prometna os Dubrovnika u velikom projektu: Od Starog Grada do Gruža drvored s podzemnim sidrenjem
Veliko ozelenjivanje vezano je uz Vojnovićevu ulicu koja povezuje Stari Grad, Lapad i Gruž, te bilježi intenzivan protok stanovnika i turista.
08:50 41 d 31.05.2026
Projekt uređenja, koji je izradila tvrtka Omega engineering, procijenjen je na 750 tisuća eura bez PDV-a, a radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Postupak javne nabave započet u prosincu 2025. godine završen je sklapanjem okvirnog sporazuma s tvrtkom Benc-elmo u vrijednosti od 749.873,40 eura bez PDV-a. Okvirni sporazum potpisan je u travnju ove godine, dok je početkom lipnja sklopljen ugovor o izvođenju radova temeljem tog sporazuma, a u javnoj nabavi sada je i službena obavijest o ugovaranju posla.
Troškovnik radova propisuje da svi zahvati moraju biti usklađeni s rezultatima konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i uputama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Izvođač je obvezan proučiti projektnu dokumentaciju, koristiti materijale koji zadovoljavaju HRN norme te koordinirati sve radove i odgovarati za sigurnost ljudi i imovine tijekom izvođenja.
Inače, vila se nalazi između Ulice Dantea Alighierija i Ulice don Frana Bulića, s ulazom iz Ulice branitelja Dubrovnika. U zemljišnim evidencijama kao vlasnik upisan je Hrvatski radio-Radio postaja Dubrovnik.
Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari
Predstavljen je novi digitalni sustav za praćenje prijevoza opasnih tvari. Projekt eADR donosi sigurniji i učinkovitiji nadzor cestovnog prometa.
15:10 2 d 08.07.2026
Nevjerojatne preobrazbe i majstorski pothvati: Pogledajte najbolje 'sam svoj majstor' projekte u Hrvatskoj
Od garaže na škrapi do plovila izrađenog bez nacrta, ovo su najimpresivniji projekti koji su pobijedili na natječaju portala bauštela.hr i Boscha.
14:00 21 d 19.06.2026
Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 17 d 24.06.2026
Velika promjena u najvišoj ulici u centru Zagreba: Konačno izabrano tko će ju transformirati
Sprema se preobrazba najviše ulice u centru. Prvi korak je projekt obnove, a onda kreću radovi. Dio će biti nekonstrukcijska, a dio cjelovita obnova.
16:40 15 d 25.06.2026
Rekonstrukcija stadiona za najstariji nogometni klub u Hrvatskoj: Postoji od 1906., dobit će viši standard
Poboljšat će se standard i podići broj sjedećih mjesta na stadionu najstarijeg nogometnog kluba u Hrvatskoj. Uskoro kreće izrada projekata.
09:40 27 d 14.06.2026
Nova faza obnove: Država osigurala bespovratnih 79 milijuna eura, sada je prilika
Obnova javnih zgrada stradalih u razornim potresima iz 2020. godine ulazi u novu fazu.
16:19 39 d 01.06.2026
Planovi za 'područje katastrofe': Država sprema radove na 750 kuća, a broj bi se mogao povećati
Na područjima katastrofe i dalje traju postupci vezani za poslijepotresnu obnovu. Upravo je zaključen natječaj za radove na 750 kuća.
08:41 42 d 30.05.2026
Milijuni spremni za obnovu bloka Zrinjevac: Novi život za kultne palače uz najpoznatiji zagrebački park
U jednom od najvrjednijih i najprepoznatljivijih blokova u središtu Zagreba uskoro kreće velika obnova povijesnih palača oštećenih u potresu.
13:25 52 d 19.05.2026