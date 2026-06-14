Rekonstrukcija stadiona za najstariji nogometni klub u Hrvatskoj: Postoji od 1906., dobit će viši standard

Poboljšat će se standard i podići broj sjedećih mjesta na stadionu najstarijeg nogometnog kluba u Hrvatskoj. Uskoro kreće izrada projekata.

Veliki dio Športsko-rekreacijskog centra Segesta je glavni nogometni stadion u Sisku. Stadion u centru južno od centra grada koristi i u njemu igra najstariji nogometni klub u Hrvatskoj, Segesta, no drugi dijelovi centra imaju razne korisnike. Sve skupa sada će u preuređenje, a stadion iz 1954. čeka podizanje na viši standard.

Najstariji nogometni klub

Nogometni klub Segesta (HNK Segesta Sisak) ima dugu povijest kao najstariji nogometni klub u Hrvatskoj. Njihov 'dom' istoimeni je stadion u Sisku, sagrađen 1956. godine, toćno pola stoljeća od osnutka kluba 1906. godine.

Da je vrijeme za totalno preuređenje terena i konstrukcije pokazuje plan rekonstrukcije, koji se oslanja na novo idejno rješenje predstavljeno krajem 2025., kao i otvaranje natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju. Rekonstrukciju koja će zahvatiti glavni nogometni i okolne terene te prostore koje koriste Baseball klub te drugi sportski klubovi i udruge pokreće Grad Sisak.

Ovako sada izgleda ŠRC | foto: GoogleKarte

Jedan centar - razni korisnici

Športsko-rekreacijski centar prema GUP-u je u sportsko-rekreacijskoj zoni. To je jedna od povijesno najznačajnijih sportskih lokacija u gradu, a obilježava ju duga tradicija sportskih aktivnosti i okupljanja građana, kako je navedeno u idejnom rješenju.

Ovdje je i stadion izgrađen 1956., obnovljen za potrebe univerzijade 1987. godine. U sklopu Športsko-rekreacijskog centra su stadion s tribinama i pratećim prostorijama, atletska staza, pomoćni nogometni tereni, teniski tereni, malonogometni teren, teren Baseball kluba, parkiralište, a u kompleks se uključuje i okolni krajobraz.

Centar ne koristi samo HNK Segesta, već i Atletski klub Sisak, gradski Baseball klub Storks, te brojne druge udruge i klubovi. Prikaz u idejnom rješenju | foto: EOJN, snimka zaslona

Radovi na 12,4 hektara, ne samo za nogomet

Iz tog razloga, pred rekonstrukciju projekt traži cjelovito sagledavanje prostora. Predviđaju se rekonstrukcija i modernizacija stadiona, dogradnja pratećih sadržaja, integracija atletskih i baseball sadržaja kao i uređenje okoliša i prometnog sustava. Rekonstrukcijom bi se postigao po svim kriterijima moderan stadion, a radovi bi se izvodili na površini od 12,4 hektara.

- Za potrebe planiranja razlikuju se uža i šira zona obuhvata. Uža zona odnosi se na stadion s pripadajućim sportskim terenom, atletskom stazom, tribinama i prostorima za natjecateljske i trenažne sadržaje, dok šira zona obuhvaća pomoćne nogometne terene, teren za mali nogomet, baseball teren i infrastrukturne elemente (prometne površine, parkirališta, pristupne putove i krajobrazno uređenje okoliša i drugo) koji osiguravaju funkcionalnost i integraciju kompleksa s urbanim tkivom grada, istaknuto je u idejnom projektu koji je objavio Grad Sisak.

Stadion po 3. kategoriji UEFA-e

ŠRC Segesta, može se pročitati u projektnoj dokumentaciji, 'pokriva' ukupno pet katastarskih čestica, sportsko-rekreacijske zone u Sisku i nalazi se na rubu šireg centra grada. Na predmetnim česticama neće se samo rekonstruirati, već se planira izgradnja posve novog stadiona prema UEFA-inom standardu treće kategorije, s 4.500 natkrivenih sjedećih mjesta.

- Stari stadion se uklanja, dok se igralište i atletska staza zadržavaju i obnavljaju, uz prilagodbu nasipa, stoji u projektu.

Bez zatvaranja u 'arenu'

Zbog postojeće atletske staze odabran je koncept s dvije nasuprotne tribine, istočnom i zapadnom, bez zatvaranja u 'arenu', a čime će se zadržati otvorena os sjever-jug. Tribine su usječene u nasipe i oblikovane kao poligonalno lomljene strukture, s lokalnim materijalima - točnije u kombinaciji vidljive metalne konstrukcije i fasadne opeke, uz naglašenu integraciju u teren i krajobraz.

Zapadna tribina sadržavat će VIP, medijske i klupske sadržaje u više etaža, dok će na istočnoj biti gostujući sektor i prateći prostori. Uz stadion će se urediti park, javne zone s s igralištima i sportskim sadržajima te nova urbana oprema i drvoredi - tako je barem predviđeno. Ulaz na stadion u Sisku | foto: GoogleKarte

Iznos radova, i rok zasad nepoznati

Po pitanju prometa, namjerava se zadržati parking s 80 postojećih mjesta, no uz ozelenjivanje. Uz to bi se dogradila parkirališta i plato za autobuse i službena vozila.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu izvodit će se prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, uz prilagodbu i izgradnju novih priključaka gdje je potrebno. Napomenimo, rekonstrukcija stadiona Segesta krajem 2025. godine predstavljena je kao ključan projekt za koji će se sredstva izdvajati iz gradskog proračuna.

Kako je tada najavljeno, Grad Sisak kreće u obnovu tribina, svlačionica i terena, čime će stadion postati sigurniji i funkcionalniji za sve korisnike. Dok će oko 120 tisuća eura koštati izrada projektne dokumentacije, sam iznos radova još je nepoznat.