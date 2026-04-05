Bauštelska reportaža: Velika graditeljska transformacija važne vojarne na obali Kupe

Domobranska vojarna u Sisku prostire se na tisućama kvadrata, na obali Kupe, od izgradnje krajem 19. stoljeća. Veći dio povijesti koristila se za vojnu namjenu. No, kad je Hrvatska vojska 2004. odatle povukla i posljednjeg čovjeka, znakovi propadanja vrlo brzo su postali očiti.

Za samo nekoliko godina na glavnom, najvećem objektu mogli su se vidjeti razbijeni prozori, dok su iz unutrašnjosti istrgnuti drvo, metal i bravarija, a i krov se krenuo urušavati. Ni okolne zgrade nisu bolje prošle. Umjesto simbola Siska, prepoznatljiva vizura postala je znak propadanja.

Prizor nikome nije bio drag, ali taman kad se u 2020. Sisačko-moslavačka županija odlučila za obnovu i prenamjenu, Sisak i Petrinju pogodio je snažan potres. Kompletnu dokumentaciju moralo se prepraviti, a 2022. konačno je krenula konstrukcijska obnova.

Danas su na terenu tri izvođača, koji rade na oporavku jedinstvenih povijesnih građevina, a kompleks će kasnije dobiti novu namjenu.

Djelo poznatog Nijemca

Povijest Domobranske vojarne u Sisku kreće na pragu 19. i 20. stoljeća, povezivanjem obala Kupe mostovima. Na jednoj se podižu stambene zgrade, a sa strane na kojoj niče vojarna, rađa se novi, 'vojni' Sisak. Vojarnu je projektirao poznati njemački arhitekt, priča nam konzervatorica Tajana Prvonožec Lučić iz Područne konzervatorske službe u Sisku, koja obnovu prati od samog početka.

- Izgrađena je 1891., a 1892. sagrađene su i okolne zgrade koje su sada u prenamjeni. Zgradu je projektirao Kuno Weidmann koji je u Hrvatsku došao kako bi projektirao javne zgrade u Zagrebu. Između ostalog, u Sisku je dobio posao projektiranja ove pa i ostalih zgrada. To je jedan od njegovih primjera historicizma s neorenesansnim detaljima, priča Prvonožac Lučić, koja napominje da je izvorno u obuhvatu kompleksa bilo osam zgrada. No, u obnovi su tri u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.

Konzervatorica napominje da je pak izvedba povjerena poznatom graditelju, Andriji Colussiju koji je u drugoj polovici 19. stoljeća u ovaj grad doselio iz Italije. Zbog povijesne važnosti na objektima, a ponajviše u glavnoj zgradi, čuvaju se brojni elementi koje su u njih 'utisnuli' idejni tvorac i graditelj. Ipak, puno važnih detalja uočit će se tek po završetku cjelovite obnove koja je počela nedavno.

Čuva se izvorna opeka

Prvonožec Lučić je istaknula da se u konstrukcijskoj obnovi moralo paziti na puno detalja. Na primjer, rizaliti su prezidavani te su ojačavani s unutarnje strane s armiranobetonskom jezgrom. I vijenci su dijelom prezidani novom opekom, koja se posebno pekla u istim oblicima kao stare opeke da bi se postigao ujednačen izgled. Naravno, iskorišten je i dio starog materijala, ovisno o tome u kakvom je bio stanju.

- U cjelovitoj obnovi vratit ćemo cijelo pročelje, ukrasne elemente, opeku na pročelju, ukrasne elemente na krovištu, ali i bravariju poput one stare. Također, budući da je prilikom jedne od obnova krovišta napravljen obris vojnika na kuli, i to će se vratiti. Postavljanje crijepova samo što nije počelo, nabraja konzervatorica. Izvedba krovišta dio je treće faze konstrukcijske obnove | foto: bauštela.hr

Tri faze konstrukcijske obnove

Najveća glavna zgrada prije početka radova bila je u najgorem stanju, a posebno ju je, kao i okolne objekte, oštetio potres. Ta najviša i najprostranija građevina, posebice na višim etažama, je popucala te je predstavljala rizik za radnike na početku obnove.

Samo u svrhu podupiranja građevine zbog toga je utrošeno između 40 i 50 tona čeličnih profila za privremene podupore, kaže inženjer gradilišta iz tvrtke Hedom, Ivan Golemović.

Tvrtka je zadužena za konstrukcijsku obnovu Zgrade 1 (glavne) i Zgrade 2 (konjušnice), na kojima su od otvaranja gradilišta u 2022. provedene čak tri faze konstrukcijske obnove. Njihov posao, kaže Golemović, samo što nije gotov, ali protekle tri do četiri godine na gradilištu zauvijek će pamtiti kao dinamične.

- Kad smo ušli u zgradu i 'otvorili' ju te pokrenuli sonde, pokazalo se da je konstrukcija u puno lošijem stanju nego je bilo prikazano u projektnoj dokumentaciji. Stoga su se 'u hodu' dogovarali dodatni radovi, a u dijelovima zgrade čak smo uklanjali katove koji su bili u derutnom stanju, prisjeća se Golemović. Vizura vojarne prepoznatljiva je u Sisku | foto: bauštela.hr

U krilima i kuli uklonjeni katovi

U vrlo lošem stanju bila su krila objekta, ali i južna kula - u kojoj su uklonjena dva kata i kompletno krovište. U sjevernom i južnom krilu dva kata su srušena te su ponovno sazidana, a iznova se izvodilo sve zabatne zidove koji su, kako kaže inženjer Hedoma, također ozbiljno stradali u potresu.

U Fazi 1 i Fazi 2 konstrukcijske obnove radilo se ojačanje temelja, a na glavnom objektu je 'uzduž i poprijeko' izveden sustav FRCM-a. U konstrukcijskoj obnovi je ugrađeno oko 3.500 kubika betona, oko 300 tona armature, 6.500 kvadrata FRCM-a, te oko 140 kubika nosača drvene konstrukcije, otkriva nam Golemović. Upravo završava posljednja, Faza 3 koja se odnosi na krovište.

- Izvodila se kompletno nova konstrukcija, s dvostrukom visuljom, uz određene restauratorske radove, u što se ubrajaju, na primjer, 'koplja' na kulama. Stare fotografije vojarne pokazale su da ih treba rekonstruirati. No, u ovoj fazi smo i zidali zabate, radili pokrov crijepa, prateću limariju te gromobrane, kaže inženjer.

Sanacija pokosa je bila izazovna

Istovremeno, od ljeta 2025. godine, traju radovi oko stare 'stražarnice' u sklopu kompleksa Domobranske vojarne. Stražarnicu se 'ograđuje' novim modernim objektom u koji će se uklopiti. I taj projekt su, razumije se, odobrili konzervatori, a posao izvodi tvrtka H.E.L.P. graditeljstvo. Na gradilištu smo pričali s direktorom, Hrvojem Bukovcem.

- U sklopu izvođenja radova prvo se morala napraviti sanacija pokosa koja je ujedno i najzahtjevniji dio projekta. Potom se u suradnji s konzervatorima mogla krenuti izvoditi sanacija Zgrade 3, i započeti izvedbu nove građevine oko stražarne u koju će biti uklopljena. Novi dio prostirat će se na oko 1.000 kvadrata. Bilo je iznimno zahtjevno uopće prići mu budući da su ovdje postojali stari bunkeri i zidovi na koje nismo računali, priča Bukovec.

Veliki problem izvođačima ove dogradnje i sanacije bila je voda koja je konstantno nadirala na gradilište, a za sanaciju pokosa trebali su srušiti i određene platane. Tri platane 'pale' su uz odobrenje konzervatorske službe, a pokos se uspješno sanirao pripremom tla i pilotiranjem. Na terenu je, u svrhu stabilizacije, postavljeno 98 pilota, različitih dubina – između 8 i 10 metara, u skladu s projektom, navodi Bukovec. Gradilište je kao mravinjak | foto: bauštela.hr

Najgore završeno

Ipak, betonaža 400 kubika betona u dvorištu kompleksa koje nije previše prostrano je bila problematična. Glavni nadzorni inženjer nad cjelovitom obnovom na Zgradi 1 i Zgradi 2, Matija Piškur, iz Piškur projekata napominje da je, na primjer, bilo mjesta za samo jedan mikser. Kako bilo, izvođači su se na kraju snašli, a međusobna komunikacija između svih cijelo vrijeme je dobra.

Piškur potvrđuje da je gradilište vrlo aktivno te da se između 75 i 80 radnika i inženjera, odnosno ukupno tri izvođača na terenu snalaze. Najveće izazove su premostili, što ne znači da nije bilo izazovno.

- Od početka konstrukcijske obnove, odnosno od 2022. godine nailazilo se na razne probleme. Prvo se za temelje ustanovilo da nisu svugdje podjednake dubine i širine pa su se za vrijeme radova pravile izmjene projektne dokumentacije, što je, naravno, odužilo tijek izvedbe, govori Piškur. Konstrukcijska obnova je pri kraju, a cjelovita je krenula | foto: bauštela.hr

Učionice, praktikum i učenički dom

Nakon što je najteže na ovom gradilištu završeno do kraja godine trebala bi završiti cjelovita obnova, te izgradnja novog objekta oko stražarnice. Dobivamo potvrdu pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU Sisačko-moslavačke županije, Darjana Vlahova. Otkriva da će po novome u prostor useliti Tehnička škola Sisak, a u novoj, modernoj zgradi uredit će se Regionalni centar kompetentnosti te škole. Ima tu još planova.

- Ovdje neće biti samo prostor učionica i praktikuma, tu će tehnička škola sisak dobiti i prostor za učenički dom, točnije, kao jedna od nositelja povelje za erasmus programe Tehnička škola Sisak izuzetno puno radi na mobilnostima, kako dolaznim, tako i odlaznim, tako da će to biti sobe za dolazne mobilnosti, ispričao nam je Vlahov.

Trenutno, Tehnička škola Sisak učionice i sobe za praktikum dijeli s Industrijsko-obrtničkom školom, s kojom se izmjenjuju u smjenama. S obzirom na to da je Tehnička škola jedna od najvećih u županiji, nakon ove promjene bit će joj omogućen daljnji rast - kao i Industrijskoj školi koja će trenutni prostor dobiti za sebe. Obnovljene prostorije bit će za učenike | foto: bauštela.hr

Projektira se i gradi već 8 godina

Vlahov nas je u obilasku vojarne podsjetio da je obnova trebala krenuti po završetku 2020. godine, kada je završena sva dokumentacija i otvoren natječaj za izvođenje. No, potres je sve promijenio jer je bilo potrebno revidirati dokumentaciju uzimajući u obzir nova oštećenja na objektima. Sisačko-moslavačka županija se onda javila na natječaj Ministarstva kulture i medija, za obnovu zgrada 1 i 2, a nastavili su s ugovorom s Ministarstvom obrazovanja i mladih za gradnju 'Zgrade 3' uz obnovu stražarnice.

Sveukupno, kaže Vlahov, obnova bi trebala koštati oko 25 milijuna eura, pri čemu su troškovi podijeljeni između uključenih Ministarstava te Sisačko-moslavačke županije. Od početne projektne ideje, ovaj projekt traje već skoro osam godina, dodaje, ali do kraja 2026. godine gradilište se zatvara.