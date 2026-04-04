Zašto pucaju pločice i glazura? Stručnjaci otkrivaju grešku koju mnogi i dalje rade

Pukotine na pločicama i glazuri rijetko su slučajnost, najčešće su rezultat zanemarenih fuga i dilatacija koje se na gradilištu i dalje podcjenjuju.

Na prvi pogled, pukotine u pločicama, fugama ili glazuri često se doživljavaju kao sitni nedostaci. No u praksi su upravo takvi problemi najčešći pokazatelj ozbiljnijih pogrešaka u projektiranju i izvedbi. Stručnjaci upozoravaju da uzrok najčešće nije u materijalima, već u zanemarenim detaljima, prije svega fugama i dilatacijama.

Kako pojašnjava Severin Čamdžić za službene stranice kompanije Mapei, ali i stručnjaci iz tvrtke Estrich Pranjić u svojoj objavi na LinkedInu, riječ je o osnovnim tehničkim pravilima koja se često ignoriraju, iako su ključna za dugotrajnost svake obloge.

Fuge i dilatacije su 'nevidljivi', ali ključni elementi

Čamdžić posebno naglašava da fuge i dilatacijski spojevi nisu estetski dodatak, već sastavni dio sustava koji osigurava dugotrajnost obloge. Njihova osnovna funkcija je smanjenje naprezanja koje nastaje u podlozi i pločicama pod utjecajem različitih opterećenja.

Na završnu oblogu prenose se svi vidljivi i skriveni nedostaci podloge, zbog čega je njezina kvaliteta presudna. Osim toga, na ponašanje materijala utječu brojni vanjski čimbenici – temperaturne promjene tijekom dana i godišnjih doba, vlaga, mehanička opterećenja, podno grijanje te ciklusi smrzavanja i odmrzavanja. Svi ti utjecaji uzrokuju stalno širenje i skupljanje materijala.

Upravo zato fuge moraju biti pravilno dimenzionirane već u fazi projektiranja. Pritom je nužno uzeti u obzir vrstu i format pločica, njihovu dimenzijsku toleranciju, svojstva materijala te uvjete u kojima će se ugrađivati. Čamdžić upozorava i da suvremeni trendovi velikih formata pločica dodatno povećavaju rizik od oštećenja, jer takve obloge još izraženije reagiraju na temperaturne promjene.

Polaganje pločica bez fuga danas se smatra neprihvatljivim upravo zato što ne omogućuje kompenzaciju naprezanja. Posljedica su pukotine, drobljenje fuga i odvajanje obloge, što se često pojavljuje tek nakon određenog vremena korištenja. keramičar | foto: Freepik

Glazura puca zbog istog razloga

Sličan princip vrijedi i za glazure, tj. estrihe. Kako ističu iz Estrich Pranjić, problem najčešće nije u smjesi, već u izvedbi.

- Ako je smjesa napravljena po pravilima struke, do pucanja uglavnom dolazi zbog neispravno izvedenih ili potpuno izostavljenih dilatacija. Drugim riječima, ključni problem je ono što se često zanemaruje na gradilištu.

Razlog je jednostavan - različiti materijali reagiraju različito na temperaturne promjene. Ako im se ne ostavi prostor za pomicanje, dolazi do naprezanja koje završava pukotinama.

- Logično je da se materijali pri zagrijavanju i hlađenju različito šire i skupljaju. Zato ih treba odvojiti i omogućiti im sigurno ‘kretanje’ bez oštećenja, objašnjavaju u svojoj objavi. estrih | foto: baustela.hr

Gdje se najčešće griješi?

Jedan od čestih uzroka problema je i neadekvatno izveden estrih, primjerice kada nije dovoljne debljine ili se završna obloga postavi prerano. Takve pogreške uzrokuju pucanje podloge koje se kasnije prenosi na pločice i fuge.

Dilatacije se često izostavljaju ili izvode nepravilno, iako postoje jasna pravila. Primjerice, kod površina većih od 25 četvornih metara potrebno ih je obavezno izvesti, kao i na spojevima različitih materijala ili kod vrata.

- Dilatacija, diletacija, kontrolirana radna reška - svejedno kako je zovete, bitno je da postoji, slikovito i 'laički' su pojasnili iz tvrtke Estrich Pranjić.

Slični problemi mogu se vidjeti i na drugim dijelovima objekta, poput spojeva gipskartonskih stropova i zidova ili kutija roleta, gdje također dolazi do pucanja upravo zbog nepravilnog rješavanja spojeva.

Za kraj treba kazati da dugotrajnost keramičkih obloga i glazura ne ovisi samo o kvaliteti materijala, već ponajprije o pravilnom projektiranju i izvedbi. Fuge i dilatacije, iako često zanemarene, ključne su za sprječavanje naprezanja i oštećenja.