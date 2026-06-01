Projekti domaće tvrtke bez mjesta za greške: Stakla teška gotovo tonu montirali su iznad planinske litice

Jedan projekt radili su bez skele iznad provalije, a drugi usred bolnice koja nije smjela stati ni na jednu noć. Vlasnik tvrtke ispričao nam je više.

Svaki drugi prozor u Dalmaciji dolazi upravo iz tvornice Skelin Monta. Istaknuo je to Ivica Skelin, vlasnik šibenske tvrtke koja izložbene salone i proizvodne hale ima u ukupno četiri grada u Dalmaciji. Već 21 godinu se bave proizvodnjom i ugradnjom PVC i ALU stolarije, a zapošljavaju više od 200 ljudi.

Dosad su radili na desetinama većih i manjih projekata, uključujući niz poslovnih i stambenih objekata, ali po izazovnosti se među njima posebno izdvajaju dva. Prvi je, rekao nam je Ivica, ugradnja stolarije u nemogućim uvjetima u Parku prirode Telašćica.

Izveli nemoguće u PP Telašćica

Riječ je o projektu ugradnje stolarije na posjetiteljski centar Parka. Uz to što se odvijala u vrijeme pandemije pa su brinuli i o zdravlju zaposlenika uključenih u projekt, sam teren na kojem su radili bio je poprilično zahtjevan. Skelin Mont | Foto: bauštela.hr

Radili su na konzolnom mostu centra koji služi kao vidikovac, a kompletno je napravljen od stakla. Posjetiteljima omogućuje pogled na arhipelag i klifove otoka, no smješten je iznad litice do koje je pristup bio vrlo težak.

- Naš zadatak je bio dostaviti staklo teško malo manje od jedne tone na vrh brda i staviti ga niz jednu padinu, s prednje strane gdje nije bilo doslovno ni skele. S tim da na toj visini imamo i vjetar koji okreće staklo. Radi se o ljudskim životima. Može doći do nekog stradavanja, ranjavanja ili ozljede na radu, tako da je to bilo dosta zahtjevno, prisjetio je Ivica.

Projekt je vodio iskusan tim - inženjer Boris Bedrica, operativac je bio Antonio Milovac, a sve je realizirao tim od šest montera. No, to nije jedini izazovan projekt na kojem su radili iz Skelin Monta.

Mijenjali stolariju na bolnici koja radi

Jedan od najznačajnijih projekata bila je i zamjena stolarije na KBC-u Firule u Splitu. Uz veliki opseg posla, najveća prepreka koja se našla pred njima bila je kako zamijeniti stolariju dok bolnica nastavlja nesmetano raditi.

Posao su podijelili po odjelima, a s njihovim planom morao se složiti cijeli tim doktora, voditelja tehničkih službi i odjela. Za posao su imali samo jednu noć.

- Tu noć smo doslovno zamijenili stolariju u stotinama dužinskih metara. Odradili smo s ekipom prvi taktički potez gdje sam rekao ljudima da ćemo u 23:30 stati i donijeti marendu. To je moj bio zadatak. Naravno da sam ja otišao u 23:20. Oni su radili, a ja sam došao u 1:30. Do 1:30 već su od puno toga, od nabrijanosti i instinkta, promijenili, ispričao nam je Ivica. Ivica Skelin, vlasnik Skelin Monta | Foto: bauštela.hr

Uz to, imali su spreman i drugi tim montera koji je bio spreman preuzeti posao u rane jutarnje sate, ako prvi tim klone od umora.

-Teško se to može odradit ako nemate pravi tim ljudi, istaknuo je Ivica.

Osim što u Skelin Montu ulažu u opremu, jenako im je važna i edukacija zaposlenika. Zato danas mogu odgovoriti i na najzahtjevnije projekte. Više o njihovoj ponudi pročitajte na web stranici, a cijeli razgovor s vlasnikom tvrtke o najzahtjevnijim projektima na kojima su radili pogledajte ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke Skelin Mont