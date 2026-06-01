Projekti domaće tvrtke bez mjesta za greške: Stakla teška gotovo tonu montirali su iznad planinske litice

Jedan projekt radili su bez skele iznad provalije, a drugi usred bolnice koja nije smjela stati ni na jednu noć. Vlasnik tvrtke ispričao nam je više.
Svaki drugi prozor u Dalmaciji dolazi upravo iz tvornice Skelin Monta. Istaknuo je to Ivica Skelin, vlasnik šibenske tvrtke koja izložbene salone i proizvodne hale ima u ukupno četiri grada u Dalmaciji. Već 21 godinu se bave proizvodnjom i ugradnjom PVC i ALU stolarije, a zapošljavaju više od 200 ljudi.
Dosad su radili na desetinama većih i manjih projekata, uključujući niz poslovnih i stambenih objekata, ali po izazovnosti se među njima posebno izdvajaju dva. Prvi je, rekao nam je Ivica, ugradnja stolarije u nemogućim uvjetima u Parku prirode Telašćica.
Izveli nemoguće u PP Telašćica
Riječ je o projektu ugradnje stolarije na posjetiteljski centar Parka. Uz to što se odvijala u vrijeme pandemije pa su brinuli i o zdravlju zaposlenika uključenih u projekt, sam teren na kojem su radili bio je poprilično zahtjevan.
Radili su na konzolnom mostu centra koji služi kao vidikovac, a kompletno je napravljen od stakla. Posjetiteljima omogućuje pogled na arhipelag i klifove otoka, no smješten je iznad litice do koje je pristup bio vrlo težak.
- Naš zadatak je bio dostaviti staklo teško malo manje od jedne tone na vrh brda i staviti ga niz jednu padinu, s prednje strane gdje nije bilo doslovno ni skele. S tim da na toj visini imamo i vjetar koji okreće staklo. Radi se o ljudskim životima. Može doći do nekog stradavanja, ranjavanja ili ozljede na radu, tako da je to bilo dosta zahtjevno, prisjetio je Ivica.
Projekt je vodio iskusan tim - inženjer Boris Bedrica, operativac je bio Antonio Milovac, a sve je realizirao tim od šest montera. No, to nije jedini izazovan projekt na kojem su radili iz Skelin Monta.
Jedan od najznačajnijih projekata bila je i zamjena stolarije na KBC-u Firule u Splitu. Uz veliki opseg posla, najveća prepreka koja se našla pred njima bila je kako zamijeniti stolariju dok bolnica nastavlja nesmetano raditi.
Posao su podijelili po odjelima, a s njihovim planom morao se složiti cijeli tim doktora, voditelja tehničkih službi i odjela. Za posao su imali samo jednu noć.
- Tu noć smo doslovno zamijenili stolariju u stotinama dužinskih metara. Odradili smo s ekipom prvi taktički potez gdje sam rekao ljudima da ćemo u 23:30 stati i donijeti marendu. To je moj bio zadatak. Naravno da sam ja otišao u 23:20. Oni su radili, a ja sam došao u 1:30. Do 1:30 već su od puno toga, od nabrijanosti i instinkta, promijenili, ispričao nam je Ivica.
Uz to, imali su spreman i drugi tim montera koji je bio spreman preuzeti posao u rane jutarnje sate, ako prvi tim klone od umora.
-Teško se to može odradit ako nemate pravi tim ljudi, istaknuo je Ivica.
Osim što u Skelin Montu ulažu u opremu, jenako im je važna i edukacija zaposlenika. Zato danas mogu odgovoriti i na najzahtjevnije projekte.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke Skelin Mont