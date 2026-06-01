Spojna cesta u srcu Hrvatske: Gradi se važna prometna veza od izlaza s autoceste prema željezničkoj pruzi

Priprema se nova spojna cesta koja bi trebala povezati izlaz s autoceste, željezničku prugu i važan dio grada.

U Novskoj se priprema gradnja nove spojne ceste koja bi trebala bitno popraviti prometnu povezanost dijela grada uz izlaz s autoceste. Planirana prometnica povezala bi kružno raskrižje na državnoj cesti DC47 s područjem prema željezničkoj pruzi i županijskoj cesti ŽC3250, a ukupno bi bila duga oko 1,2 kilometra.

Projekt je sada napravio još jedan administrativni korak prema realizaciji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, što znači da se u ovoj fazi utvrđuje treba li za zahvat provoditi cjelovitu procjenu utjecaja na okoliš ili projekt može nastaviti prema sljedećim dozvolama i fazama pripreme.

Nova veza od izlaza s autoceste prema željezničkom prijelazu

Nositelj zahvata je Grad Novska, a postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zahvat se odnosi na izgradnju spojne ceste od kružnog raskrižja na državnoj cesti DC47, odnosno izlaza s autoceste, do planiranog kružnog raskrižja i prijelaza županijske ceste ŽC3250 preko željezničke pruge.

Predmet projekta je prometnica ukupne duljine oko 1.200 metara. Prvih približno 245, odnosno 250 metara odnosi se na rekonstrukciju postojeće Obrtničke ulice, dok se preostali dio trase planira kao nova cesta. Trasa se od postojećeg kružnog raskrižja na DC47 pruža prema istoku, prolazi zelenom površinom, prelazi preko vodotoka i potoka Novska te završava spajanjem na planirano kružno raskrižje kod prijelaza županijske ceste preko željezničke pruge. spojna cesta Novska | Foto: Elaborat MZOZT, eojn

Cesta, staza, rasvjeta i dva propusta

U elaboratu se navodi da se potreba za ovim zahvatom pojavila razvojem i urbanizacijom Novske te povećanjem broja vozila. Nova prometnica trebala bi omogućiti bolje funkcioniranje prometa, posebno na području koje se prometno i gospodarski razvija.

Projektom je predviđena cesta za dvosmjerni promet, s dva prometna traka širine po 3,5 metra. Uz cestu se planira pješačko-biciklistička staza, zaštitni odnosno zeleni pojas, bankine i otvoreni sustav oborinske odvodnje preko cestovnih jaraka. Na mjestima gdje trasa prelazi preko vodotoka i potoka Novska predviđena je izvedba propusta, a prometnica bi trebala dobiti i javnu rasvjetu, s priključkom na postojeći sustav.

Poprečni profil prometnice razlikuje se po dionicama. Na početnom dijelu, gdje se rekonstruira postojeća Obrtnička ulica, predviđen je profil širine 12,5 metara. Na nastavku trase planira se širi profil od 13,95 metara, čime se uz kolnik osigurava prostor za pješački i biciklistički promet, zeleni pojas i rubne dijelove prometnice.

Trasa je već predviđena prostornim planom

Elaborat zaštite okoliša izradila je tvrtka IDT d.o.o. iz Osijeka, a dokument je izrađen za Grad Novsku. U njemu se navodi da za zahvat nisu razmatrana varijantna rješenja jer se cesta planira u koridoru koji je već predviđen prostornim planom te se veže na postojeće i planirane prometne točke, odnosno kružna raskrižja.

Kako zahvat nije proizvodni proces, u elaboratu se ne razmatraju sirovine koje bi ulazile u tehnološki proces, tvari koje bi nakon njega ostajale ni emisije u okoliš u tom smislu. Za realizaciju zahvata, osim projektiranja u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela, bit će potrebni uobičajeni koraci poput ishođenja dozvola za građenje i otkupa zemljišta.

Što slijedi u postupku

Ministarstvo će, na temelju dostavljenog elaborata, zatražiti mišljenja nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. U postupku sudjeluju Uprava za zaštitu prirode, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora te nadležni upravni odjel Sisačko-moslavačke županije.

Javnost i zainteresirana javnost mogu Ministarstvu dostaviti pisano mišljenje o zahtjevu u roku od 30 dana od objave informacije. Nakon što razmotri zaprimljena mišljenja, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li za ovu spojnu cestu provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Drugim riječima, projekt je trenutačno u administrativnoj, ali važnoj fazi. Ako dobije zeleno svjetlo u postupku zaštite okoliša i nastavi prema dozvolama, Novska bi mogla dobiti novu prometnu vezu koja bi trebala rasteretiti postojeće pravce i bolje povezati izlaz s autoceste s istočnim dijelom grada i planiranim prijelazom preko željezničke pruge.