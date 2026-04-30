Poskupio jedan od najvećih projekata: Izgradnja gaming industrije sad košta 30 milijuna, a ovo je novi rok

Za oko 40 milijuna eura u Novskoj se gradi novi Centar gaming industrije, prvi takav u Hrvatskoj. Radovi su poskupjeli dvaput, a pomaknuo se i rok

U Novskoj se od ožujka 2025. godine gradi prvi Centar vezan za gaming industriju u zemlji. Projekt ukupno 'težak' oko 40 milijuna eura za skoro 30 milijuna podiže Tromont, a rok za završetak je srpanj 2027. godine.

Od početka radova bilo je čak pet ugovornih izmjena, a izmijenili su se i podugovaratelji i promijenio se rok izvedbe. U odnosu na početne dvije godine, rok za radove nečeg dosad neviđenog u Hrvatskoj sada je oko dvije i pol godine.

Radovi traju više od godine

Centar gaming industrije u Novskoj trebao bi postati središte industrije videoigara u Hrvatskoj. Radovi na gradilištu od 9 hektara su krenuli u ožujku 2025. godine, a trebali bi završiti na ljeto dogodine. Projekt vodi Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, uz partnere Sisačko-moslavačku županiju, Razvojnu agenciju SIMORA i Grad Novsku.

Radove izvodi Tromont, tvrtka odabrana službenom odlukom naručitelja u prosincu 2024. godine. S izvođačem je u veljači prošle godine sklopljen ugovor u vrijednosti od 27.660.863 eura bez uključenog PDV-a, odnosno od 34.576.078,75 eura s PDV-om. Sporazum je sklopljen na 24 mjeseca, a uvjeti su naknadno mijenjani više puta. gaming kampus Novska | foto: Grad Novska Gamin centar Novska | Foto; FB Ivan Celjak

Nova cijena i rok

Prvo je u srpnju 2025. godine ugovorena promjena podugovora, a drugi su uvjeti ostali isti. Zatim je u kolovozu 2025. godine iznos porastao za otprilike milijun eura, a opet je promijenjen i podugovor, što je već bila četvrta po redu izmjena. Inače, ta promjena podrazumijeva uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, ili preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Zatim je po najnovijem, 28. travnja ove godine, u isto vrijeme i porastao iznos, ali se i produljio rok za završetak radova. U javnoj nabavi može se vidjeti da po najnovijem radovi umjesto 24 mjeseca, trebaju biti privedeni kraju do 2. srpnja 2027., što znači da je Tromont dobio dodatnih 5 mjeseci za izvedbu. Po novome, cijena projekta je 29.403.972 eura bez, odnosno 36.754.966 eura s uključenim PDV-om.

Fakultet, studentski dom i još štošta

To je ukupno peta i, zasad, posljednja izmjena ugovora za ovaj posao. A, prisjetimo se, novi centar će obuhvatiti izgradnju inkubatora i akceleratora gaming industrije, infrastrukturu za studijske programe te sadržaje za studente i sportaše. Planiran je fakultet na 12.000 kvadrata i studentski dom od 5.000 kvadrata s 201 ležajem, uz restoran, bazen i sportsku dvoranu.

Akcelerator će imati 200 radnih jedinica i VR studio, a inkubator 2.500 sjedećih mjesta. Uključeni su i brojni sportski tereni te energana za održivo funkcioniranje. Kampus predviđa visokoobrazovni program s 50 studenata i srednjoškolski s 24 učenika godišnje.

Smatra se da projekt ima značaj za razvoj regije i nastavak rasta gaming industrije u županiji, a financira se iz Fonda pravedne tranzicije. Više o svemu pročitajte u našoj reportaži ovdje, ili pogledajte u videu ispod.