Povratak građevinskog diva: Tehnika dobila ogroman posao blizu Zagreba, gradit će nove bazene

Novo kupalište u Sisku gradit će se na lokaciji koja je nekima kontroverzna. Milijunsko gradilište bilo bi između starog lječilišta i poznatog jezera.

Po svemu sudeći, uskoro se otvara gradilište novog kupališta u Sisku. Realizacija će koštati nešto manje od 16 milijuna eura, a s odabranim izvođačem, tvrtkom Tehnika, još samo treba ugovoriti radove.

Uz to se traži i tvrtka koja će upravljati projektom gradnje, te stručni nadzor na izgradnji projektu Terme Jodno. Izgradnja će trajati dvije godine.

Ugovaranje radova iza ugla

Kako smo u nekoliko navrata pisali, novo kupalište Jodno gradit će se u Sisku, u neposrednoj blizini starog lječilišta, kompleksa u kojemu je danas Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jodno. Otvaranje gradilišta između građevina u kojima su nekada bili bazeni i jezera Ciglarska graba je pred otvaranjem, a već je odabran i izvođač.

Zapisnik s otvaranja ponuda otkriva da je za izgradnju Jodnog ponudu poslalo čak 12 zainteresiranih gospodarskih subjekata, a ponuđeni iznosi kreću se između 15,5 milijuna što je ponuda tvrtke Tehnika te 22,1 milijuna koliko je ponudila tvrtka Kapitel. Za izvedbu su se javile i tvrtke Ing-grad, Kamgrad, Texo Molior, Radnik, Strabag, zajednica ponuditelja Lavčević i Lavčević inženjering, Reliance, zajednica obrta 'Blakom' i tvrtke Delta MM Steelix, zajednica Modulor Constructions i Modulora, te MDK Građevinar.

Najjeftiniju ponudu, od 15,5 milijuna eura poslala je tvrtka Tehnika koja je i odabrana za izvedbu. Budući da je Odluka o odabiru donesena 30. ožujka 2026., već je prošao žalbeni rok tako da se vrlo uskoro može očekivati dodjela ugovora odabranima.

Kupalište Jodno, Sisak | Foto: SMZ

Od 12 ponuda, 11 odbijenica

Zanimljivo je da je prema Odluci od 12 ponuditelja čak 11 tvrtki odbijeno. Drugim riječima, odbijeni su svi ponuditelji osim Tehnike.

U razlozima odbijanja glavni je to što 'cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva', a što vrijedi za 10 odbijenih. To da 'ponuda koja nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi' i da 'nije sukladna dokumentaciji o nabavi' vrijedi za samo jednog ponuditelja, zajednice ponuditelja uslužnog obrta 'Blakom' i tvrtke Delta MM Steelix.

Ta je zajednica poslala ponudu od 15,62 milijuna eura. Inače, za izgradnju kupališta, naručitelj Sisačko-moslavačka županija predvidjela je iznos od 15,95 milijuna eura, koji je prešlo deset ponuditelja.

Još dva važna posla

Inače, traže se još tvrtka koja će upravljati projektom gradnje, kao i stručni nadzor. U prvom slučaju, usluga je procijenjena na iznos od 168 tisuća eura, s rokom za dostavu ponuda do 5. svibnja. Nadzor bi mogao koštati 272 tisuće eura, a rok za dostavu ponuda je 8. svibnja.

Obje usluge imat će važnu ulogu u građevinskim radovima, a dok se upravljanje projektom gradnje odnosi na sveobuhvatno financijsko, pravno i tehničko savjetovanje i koordinaciju sudionika, nadzor je iznimno važan zbog praćenja svakog zasebnog dijela procesa gradnje. Stručni nadzor brine da se radovi izvode u skladu s dozvolom, projektima te tehničkim i zakonskim normama. U oba slučaja, usluge trebaju osigurati da radovi teku bez zadrške i po pravilima.

Lokacija ima smisla, no nekima je sporna

Podsjetimo još da je kod ovog očito za građevinske tvrtke vrlo atraktivnog projekta za dio Siščana ipak vrlo sporna odabrana lokacija. Da, novo kupalište trebalo bi biti iza kompleksa nekadašnjeg lječilišta - što ima smisla. S druge strane, riječ je o lokaciji pored koje se s godinama otvorilo odlagalište bezopasnog otpada. A odmah do odlagališta odnedavno je i troska u Sisak dovezena iz Biljana Donjih, koju Hrvatska nekako mora zbrinuti, a više o svemu pročitajte ovdje.

Što se pak tiče prostornog rasporeda budućeg kupališta koje će se kako bilo graditi na odabranom zemljištu, prizemlje je zamišljeno kao rehanilitacijska zona s bazenskom dvoranom u središtu. Ovdje bi bili veliki rekreacijski bazen i manji hidroterapijski za djecu i tretmane - koji bi bili povezani sa sunčalištem i terasom okruženom zelenilom.

Uz bazene bi se uredili prostori za fizikalnu terapiju, fitness, korektivnu gimnastiku i teretana, a na katu su zamišljeni wellness sadržaji. U zgradi su planirani i unutrašnji atriji koji bi osigurali prirodno svjetlo u cijelom objektu. Rok za izgradnju je 24 mjeseca od trenutka uvođenja izvođača u posao.