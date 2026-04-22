Još jedan hrvatski grad u mreži autocesta: Priključak će biti čvor na dionici koja se gradila 20 godina

Skoro 20 godina gradio se autocestovni spoj između Zagreba i Siska. Novi čvor na tom potezu u mrežu autocesta uključit će još jedan hrvatski grad.

Posljednja izgrađena dionica na autocesti A11 od Zagreba do Siska skratila je put između dva grada na malo više od pola sata, a svih 47 kilometara na tom potezu gradilo se skoro 20 godina. Budući da je do Siska i nakon otvaranja ostalo još koja tri kilometra, na trasi se još čeka završetak do grada. Uz to, brži izlaz na autocestu dobit će i Petrinja nakon izgradnje čvora Žažina. Za važan čvor izabran je izvođač, a upravo je ugovoren i posao nadzora i koordinacije tog novog gradilišta.

Priključak na autocestu i za Petrinju

Nakon završetka 47 kilometara između Zagreba i Siska koje se gradilo 18 godina, izabran je i izvođač za gradnju čvora Žažina na toj dionici i ugovorena je izvedba. Novi čvor bit će važan za stanovnike županije koji stižu iz smjera Petrinje, a gradi se za otprilike 9 milijuna eura.

Izgradnja je pripala tvrtki Osijek-Koteks, koja je bila najpovoljnija među ponuđačima, ispred druga dva ponuditelja, GIP Pionira i Strabaga. Čvor se planira na dionici Lekenik-Sisak, s ciljem povezivanja autoceste A11 s državnom cestom D30 prema Petrinji. Time bi se Petrinja uključila u mrežu autocesta u Hrvatskoj i osiguralo cjelovito prometno rješenje za šire područje.

Položaj čvora u mreži autocesta | foto: snimka zaslona, EOJN

Projekt u tri 'koraka'

Projekt obuhvaća tri glavna elementa: izgradnju čvorišta Žažina, spojne ceste te rekonstrukciju postojećeg raskrižja državnih cesta D30 i D36 u kružno raskrižje. Spojna cesta bit će duga oko 900 metara do jednog kilometra i omogućit će vezu između čvora i postojećih prometnica.

Za posao se sad traži i stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu nad izgradnjom čvora, za što je netom potpisan ugovor s društvom Mi projektiramo Vama, iz Samobora. Zanimljivo u svemu je da će se u odnosu na procijenjenih 210 tisuća eura, gradnja čvora i ostalih elemenata nadzirati 84.160 eura, što je 2,5 puta manje od procijenjene vrijednosti. Sporazum je sklopljen na naredne dvije godine.