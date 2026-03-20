HAC popravlja najstariju autocestu: Radovima između dvije granice nema kraja, novi posao 12,4 milijuna

Hrvatske autoceste pokreću novi posao na autocesti A3 smjera Bregana-Lipovac. Krenula se graditi prije 50 godina pa ne čude radovi na više dionica.

U protekle dvije do tri godine, više no jednom tražilo se izvođače za sanaciju različitih dionica autoceste A3, smjera Bregana-Lipovac. Početkom 2025. godine, pokrenuta je nabava za sanaciju jednog dijela autoceste, konkretno od km 190+000 do km 211+200 lijevo, a u lipnju 2025. odabrana je zajednica ponuditelja Strabaga i Osijek-Koteksa. Za taj posao ugovoreni su radovi od 9,62 milijuna eura bez uračunatog PDV-a. Sada se traži izvođač sanacije na još jednoj dionici, a procijenjena vrijednost posla je 12,4 milijuna eura.

Puštanje u promet prije 40 godina

Nakon završenog postupka prethodnog savjetovanja, Hrvatske autoceste (HAC), pokrenule su natječaj za sanaciju nove dionice, od km 166+000 do km 190+000 lijevo, kako stoji u predmetu nabave. Procijenjena vrijednost radova je skoro 12 i pol milijuna eura, a rok provedbe 270 dana od trenutka uvođenja u radove. No, izvođača tek treba odabrati.

- Lijevi (sjeverni) kolnik dionice autoceste projektiran je na dijelu trase postojeće magistralne ceste broj 1 Beograd-Zagreb, uz potrebno proširenje prema projektiranom normalnom poprečnom profilu. Dionica Prvča-Lužani puštena je u promet 1988. godine, uvodno je navedeno u tehničkom opisu građevine na EOJN-u.

Za pretpostaviti je da se sanaciju namjerava provesti zbog dotrajalosti trase i slojeva nadodanih kroz godine, koje valja ukloniti i postaviti nove slojeve, kako je bilo i u slučaju prethodno provedenog postupka sanacije. Prema provedenim istražnim radovima, piše dalje u opisu, kolničku konstrukciju trenutno čini habajući sloj asfalta debljine 4 centimetra, vezni sloj od 5 centimetara, nosivi sloj od 6 centimetara, šljunak odnosno cementna stabilizacija od 23 centimetra, šljunak debljine 19 centimetara te stari betonski kolnik debeo 20 centimetara.

Zna se širina zahvata

Da bi se pak provela pravilna sanacija voznog traka, potrebno je proširiti granice zahvata traka na način da se obuhvati središnja crta, vozni trak, rubni trak širine 20 centimetara i dodatnih 50 centimetara u zaustavnom traku iz čega proizlazi da je širina zahvata voznog traka 4,55 metara. Ova širina odnosi se na uklanjanje postojećih slojeva te izvedbu nosivog sloja hladne reciklaže i nosivog sloja asfalta. Vezni i habajući asfaltni slojevi izvode se u širini 4,10 metara, naglašeno je u opisu planova sanacije.

- Sanaciju pretjecajnog traka treba izvesti u širini od 4,15 metara (širina pretjecajnog traka – pola razdjelnog traka sa voznim trakom + širina rubnog traka). Sanacija zaustavnog traka će se provesti u preostaloj širini od 2 metra (uklanjanje postojećih slojeva) te izvedbi novih asfaltnih slojeva u širini od 2,45 metra, piše dalje u projektnoj dokumentaciji.

Za izradu ovog sloja predviđa se koristiti prirodni šljunak ili mješavinu drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 milimetara (iznimno 0/63 mm kada je to tehnološki opravdano) u debljini do 25 centimetara. Isti materijal je predviđen za visinsko uređenje postojećeg nosivog sloja prije izrade stabiliziranog sloja. Tehnička svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su prema normi HRN EN 13242:2008, može se pročitati u Osnovnim tehničkim uvjetima za kakvoću materijala i izvedbu kolnika koji objavljuje HAC.

Ranije pokrenuti radovi sanacije

Prisjetimo se, Hrvatske autoceste prethodno su pokrenule sanaciju kolnika na autocesti A3 na dionici od km 190+000 do km 211+212, izgrađenoj u 1980-ima, zbog starosti i povećanog prometnog opterećenja. Radovi uključuju obnovu kolničke konstrukcije kako bi se osigurala dugotrajnost i sigurnost, uz prilagodbu suvremenim prometnim uvjetima i projektnom razdoblju od 20 godina. Ugovorena je izvedba za nešto manje od 10 milijuna eura.

Prije radova provest će se geodetsko snimanje, a zatim slijedi frezanje postojećih slojeva i ugradnja novih na voznom, pretjecajnom i zaustavnom traku. Vozni trak sanira se uklanjanjem slojeva do 38 cm dubine, dok se na pretjecajnom uklanjaju slojevi do 10 centimetara i saniraju oštećenja. Na svim trakama izvest će se novi habajući i vezivni slojevi radi ujednačenih voznih svojstava.