HAC obnavlja još odmorišta: Nekoliko je na A1, a prije izrade ideje, traži se najbolja varijanta

Hrvatske autoceste (HAC) 'bacile' su se u obnovu svojih zastarjelih odmorišta. Nakon rekonstrukcije imat će svašta, a ovo je novo na popisu za obnovu.

Hrvatske autoceste (HAC) u prosincu 2025. godine pokrenule su natječaj za izradu projektne dokumentacije i provedbu upravnog postupka za rekonstrukciju odmorišta na pravcu A1 Zagreb- Split. Jedna je to od više nabava koju HAC pokreće u svrhu obnove svojih odmorišta, a u pitanju je Odmorište Brloška Dubrava na dionici Žuta Lokva-Otočac.

Nabava je procijenjena na vrijednost od 35 tisuća eura, a posao je dobio ZG-projekt s kojim je 16. Veljače 2026. sklopljen ugovor od 20.400 eura, bez uključenog PDV-a. Sporazum je sklopljen na dvije godine.

Više postupaka za više odmorišta

Nije ovo jedino odmorište za rekonstrukciju. Kad smo već pisali o temi preuređenja, odnosno rekonstrukcije odmorišta na autocestama, naveli smo kako ih je najviše zastarjelih na autocesti A3 na kojoj su najstarije dionice građene još u sedamdesetima. No, neka za rekonstrukciju nalaze se i na drugim pravcima autocesta.

Uz poznate 'Plitvice' na A3, novo lice trebala bi dobiti još tri odmorišta na A1, među kojima i Brloška Dubrava, te odmorište Drava istok/zapad na trasi A4. Procjenjena vrijednost nabave za svih pet odmorišta je 140 tisuća eura, no sudeći po ugovorenom iznosu za 'Brlošku', i ukupna vrijednost mogla bi biti niža. A zašto Brlošku Dubravu treba rekonstruirati?

Nudit će bolju uslugu

U projektnoj dokumentaciji piše da se, a što je slučaj i kod drugih rekonstrukcija, i ovu provodi radi podizanja razine uslužnosti.

- Iako je odmorište izgrađeno kao tip B/B (koji u Hrvatskoj predstavljaju srednju kategoriju pratećih uslužnih objekata, op.a.), dosad su realizirane samo prometne površine. Trenutačna razina usluge je zadovoljavajuća, ali s porastom prometa potrebno je razmotriti uvođenje dodatnih sadržaja poput benzinskih postaja, truckstorea, čuvanog parkirališta za teretna vozila te punionica za osobna i teretna električna vozila, obostrano, opisano je u projektnom zadatku.

Cilj je osigurati viši stupanj usluge, jasnu koncepciju i prepoznatljivost sadržaja, sigurnost i preglednost prostora te ugodan boravak korisnika, piše dalje, kao i u svakoj drugoj pregradnji odmorišta na autocesti.

Nakon odabira varijante, razradit će se 'ideja'

Za potrebe naručitelja projektant mora izraditi varijantna idejna rješenja uređenja odmorišta, uključujući varijante sa i bez benzinskih postaja, napominje projektni zadatak. Potrebno je planirati proširenje prvenstveno unutar katastarske čestice autoceste, uz definiranje konačnog obuhvata tijekom izrade dokumentacije i uz suglasnost naručitelja. Svaka varijanta mora sadržavati opis faza izgradnje, privremenu regulaciju prometa tijekom radova i procjenu trajanja izvođenja.

Nakon odabira optimalne varijante izrađivat će se daljnja dokumentacija, od idejnog i glavnog, pa do izvedbenog projekta. Dokumentacija mora obuhvatiti prometne površine s odvodnjom i signalizacijom, elektroinstalacije i rasvjetu, TK instalacije, uzemljenje, vodoopskrbu, zaštitu i izmještanje postojećih instalacija, krajobrazno uređenje, zaštitu od buke, geodetske radove, koordinatora zaštite na radu i privremenu regulaciju prometa, također je navedeno u dokumentaciji.