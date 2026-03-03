Od mosta do novih pruga: Ovo su najveći zagrebački prometni projekti

Do 2030. godine Zagreb bi se trebao u potpunosti prometno preobraziti. Od mostova do novih tramvajskih pruga, ovo su najveći gradski projekti.

Grad Zagreb bi do kraja desetljeća mogao dobiti potpuno novu prometnu sliku - s novim ulazima u grad, rasterećenim mostovima i modernijim tramvajskim koridorima. Donosimo pregled najvećih prometnih projekata koji čekaju glavni grad Hrvatske.

Proširenje Sarajevske ceste i nova tramvajska pruga

Najveći infrastrukturni zahvat aktualne gradske uprave, predvođene gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, jest proširenje i produženje Sarajevske ceste - projekt koji bi Zagrebu trebao donijeti novi južni ulaz u grad te znatno poboljšati povezanost jugoistočnih kvartova.

Radovi su započeli 2023. godine, a dovršetak ceste i tramvajske pruge očekuje se u proljeće ove godine. Projekt obuhvaća izgradnju 1,8 kilometara nove prometnice te 2,25 kilometara tramvajske pruge s osam novih stajališta i okretištem. Paralelno se gradi i pruga od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora, što dodatno povećava složenost zahvata.

Proširena Sarajevska cesta dobit će puni profil s tri prometne trake u svakom smjeru, obostrane pješačko-biciklističke staze te zaštitu od buke. Ukupna vrijednost radova iznosi 25 milijuna eura bez PDV-a, a financiraju se iz gradskog proračuna.

Novi prometni koridori na istoku grada

Na istoku Zagreba priprema se cjelovit zahvat kojim bi se značajno unaprijedila prometna mreža Sesveta i okolnih kvartova. Riječ je o produženju Kolakove i Branimirove ulice te izgradnji Ulice Klin - projektima koji su međusobno prometno povezani i planirani u više faza.

Grad planira izgraditi ukupno 2,8 kilometara produžene Kolakove ulice te 3,9 kilometara produžene Branimirove ulice. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 60 milijuna eura bez PDV-a. Kao izvođač za treću etapu Kolakove ulice, na dionici od produžene Ulice kneza Branimira do Ulice Emanuela Vidovića, izabran je konzorcij STRABAG i Belfry, dok će radove vrijedne 700.000 eura izvoditi tvrtka Šušković Građenje.

Produžena Kolakova ulica spojit će Dankovečku ulicu s produženom Branimirovom. Njezin koridor širine 39 metara, definiran Generalnim urbanističkim planom Zagreba i Sesveta, pratit će vodotoke Trnava i Čučerska Reka, integrirane u ozelenjeni prometni pojas.

Za puni učinak Kolakove gradi se produženje Ulice Klin do Ulice Lektrščica, uz izgradnju novog mosta preko potoka Čučerska Reka. Ta dionica duga je 804 metra, a procijenjena vrijednost radova iznosi oko 5,3 milijuna eura. Početak radova očekuje se uskoro, dok bi cjelokupni projekt produženja Branimirove trebao biti dovršen 2027. godine.

Ulica Klin

Produžena Ulica Črnomerec

Zagreb bi u zapadnom dijelu grada mogao dobiti novi prometni i tramvajski koridor kroz produženje Ulice Črnomerec, odnosno Zaprešićke ulice, kao i nastavak Fallerovog šetališta prema budućem Jarunskom mostu.

Grad je proveo postupak javne nabave za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu od Ulice kralja Tomislava do planiranog pješačko-biciklističkog mosta. Posao vrijedan 90.000 eura povjeren je tvrtki Rencon.

Planirana prometnica zamišljena je kao zelena avenija duga oko tri i pol kilometra, s naglaskom na pješački i biciklistički promet. Trasa će se protezati uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec, a predviđena je i nova tramvajska linija koja bi povezivala Remizu na Trešnjevci s Horvaćanskom cestom. Duž trase planiraju se odmorišta, punionice za električne bicikle, servisni punktovi te rekreacijske zone uz potok. U planu još jedan produžetak ulice i tramvajske pruge. Može biti i korak ka izgradnji novog mosta | Foto: EOJN, Canva

Šarengradska ulica

Projekt Šarengradske avenije, koji se u Zagrebu spominje desetljećima, ponovno je aktiviran s ciljem stvaranja novog zapadnog ulaza u grad i rasterećenja Savske ceste, jedne od prometno najopterećenijih gradskih osi.

Planirana je izgradnja nove prometnice od Ulice grada Vukovara do Jadranskog mosta, paralelno sa Savskom cestom. Šarengradska će imati četiri prometne trake te obostrane pješačke i biciklističke koridore, međusobno odvojene zelenim pojasom i drvoredima.

Kako su nam se povjerili iz Grada Zagreba, za dionicu od Ulice grada Vukovara do Zagrebačke avenije već je ishođena lokacijska dozvola i potvrđen parcelacijski elaborat, a krajem 2025. započeo je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Izrada glavnog i izvedbenog projekta planirana je u drugoj polovici 2026., dok se građevinska dozvola očekuje tijekom 2027. godine. Po završetku administrativnih postupaka moći će se raspisati natječaj za izvođača radova.

Za drugu dionicu, od Zagrebačke avenije do Jadranskog mosta, u tijeku je novelacija idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole, koja se očekuje do sredine godine.

Podvožnjak Medpotoki

Podvožnjak Medpotoki trebao bi povezati Aleju Bologne i Samoborsku cestu te dugoročno omogućiti spoj na budući most preko Save u Savskoj Opatovini. Time bi se rasteretile Ljubljanska avenija, Horvaćanska i Selska cesta, kao i Jadranski most.

U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta, no iako su radovi procijenjeni na 35 milijuna eura i najavljivani za 2025. godinu, početak gradnje još se očekuje. Projekt uključuje i izmještanje igrališta Nogometnog kluba Ponikve te uređenje novog, većeg parkirališta između Gandijeve ulice i Medpotoka. Podvožnjak Medpotoki | Foto: Grad Zagreb

Jarunski most

Jedan od najdugovječnijih prometnih projekata u Zagrebu svakako je Jarunski most, ucrtan u Generalni urbanistički plan još početkom 1980-ih. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i otkupa zemljišta, plan je da most bude dovršen do 2028. godine.

Prema najavama gradonačelnika Tomislav Tomašević, dovršetak imovinsko-pravnih pitanja i početak projektiranja ključni su preduvjeti za realizaciju. Most bi trebao znatno rasteretiti Jadranski most, Horvaćansku, Savsku cestu i Ljubljansku aveniju.