Mjesecima se 'povlači' priča o izvođaču vojnog hangara kod Zadra, odabir odbijen

Vojni hangar u Zadru planira se već koju godinu, no izgradnju 'koči' postupak nabave. Nakon uložene žalbe, DKOM je poništio Odluku o odabiru.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) nedavno je poništila Odluku Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) o odabiru ponude na natječaju za izgradnju hangara u Zrakoplovnoj bazi Zemunik. Radi se o natječaju vrijednom 12.905.036,4 eura, a DKOM je rješenjem naložio ponovno ocjenjivanje osam pristiglih ponuda i isplatu troškova žalbenog postupka tvrtki Radnik u iznosu od 51.776,40 eura.

Kao ekonomski najpovoljnija bila je odabrana ona HSB Gradnje, no Radnik je osporio ocjenu tehničke i stručne sposobnosti. Odluka o odabiru odbija se zbog sumnji o prilagođenosti Kolektivnom ugovoru.

Hibridni objekt

Podsjetimo, predmet za izradu projektne dokumentacije našao se u javnoj nabavi u 2022. godini. Kako je opisano u javno dostupnoj dokumentaciji – nova građevina je projektirana kao hibridni objekt podijeljen na zonu zrakoplovnog hangara, radioničko-uredski hangarski aneks te prateće otvorene površine i pomoćne objekte poput akumulacijskog spremnika i trafostanice.

Ukupni gabariti građevine bi trebali iznositi 86x40,5 metara, plus 66x10,45 metara, te 45,4x8 metara kod posljednjeg objekta. Najveća predviđena visina hangara je 18,25 metara, a aneks bi trebao biti visok 5 metara. Ukupna bruto površina novog vojnog kompleksa bila bi 4.340 četvorna metra, a od toga bi hangarski prostor iznosio 3.210 četvorna metra.

Ovakva površina, navedeno je u opisu, omogućila bi istovremeni prihvat i servisiranje dva zrakoplova CL-415 koji se inače koriste za gašenje velikih šumskih požara, za traganje i spašavanje, pomorsko izviđanje, prijevoz osoba i tereta, kao i za zaprašivanje zraka. Uz južno i zapadno pročelje bili bi radionički, administrativni, boravišni i tehnički prostori ukupne površine 915 kvadrata. No, gradnja navedenog nije krenula jer i dalje traju žalbe na postupak nabave na koje je prilično 'svježe' stiglo rješenje DKOM-a. Ilustracija | Pexels

Odbijena žalba, a ovo je bio problem

Početkom nove godine, točnije 16. siječnja 2026. Državna komisija kontrole postupaka donijela je rješenje kojim se poništava Odluka o odabiru od 6. studenoga 2025. u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje za izgradnju multifunkcionalnog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina ZToD CL-415 u Zrakoplovnoj bazi Zemunik. U Rješenju koje je objavljeno na stranicama DKOM-a stoji da je izgradnju naručilo Ministarstvo obrane te da se predmet nabave odnosi na izgradnju infrastrukturnog objekta za potrebe održavanja zrakoplova.

Postupak javne nabave pokrenut je objavom obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3. travnja 2025., a kao kriterij odabira određena je ekonomski najpovoljnija ponuda, s ponderom cijene od 90 posto, stoji dalje u DKOM-ovom pojašnjenju. U postupku je zaprimljeno osam ponuda, od kojih je naručitelj dvije ocijenio valjanima te je kao ekonomski najpovoljniju odabrao ponudu ponuditelja HSB Gradnja.

Smetale ih plaće: Je li sve bilo zakonito?

No, na tu odluku 24. studenoga 2025. žalio se drugi ponuditelj, tvrtka Radnik iz Križevaca, osporavajući zakonitost odluke, postupak pregleda i ocjene ponuda te valjanost odabrane ponude. Žalitelj je tvrdio da je naručitelj pogrešno i nezakonito vrednovao ponudu odabranog ponuditelja.

Kao ključan argument žalitelj je naveo sumnju da odabrani ponuditelj ne postupa u skladu s Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo, osobito u dijelu koji se odnosi na minimalne plaće radnika prema grupama složenosti poslova.

Pozivajući se na godišnji financijski izvještaj za 2024. i strukturu zaposlenika, žalitelj je izračunao prosječne bruto plaće te zaključio da bi one, prema njegovim navodima, odgovarale nižim grupama poslova nego što proizlazi iz kvalifikacijske strukture radnika, a što bi moglo upućivati na nepoštivanje kolektivnog ugovora. Iz Radnika su također tvrdili da naručitelj nije otklonio sumnje koje bi mogle upućivati na postojanje osnove za isključenje te da je time postupio protivno načelu svrhovitog trošenja javnih sredstava.

Osporil sve navode žalbi

Naručitelj je u odgovoru na žalbu osporio sve navode, ističući da je pregled i ocjenu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda proveo sukladno dokumentaciji o nabavi i zakonskim odredbama, bez osnove za sumnju u dostavljene dokaze odabranog ponuditelja. Naglasio je da nije provjeravao odsutnost osnova za isključenje putem izračuna troškova plaća te da je odabrani ponuditelj dostavio svu traženu dokumentaciju. Također je naveo da je u prvom stupnju pregledao osam zahtjeva za sudjelovanje, isključio pet natjecatelja, a tri ocijenio sposobnima, dok je u drugom stupnju od tri pristigle ponude jednu odbio kao nepravilnu, a dvije proglasio valjanima.

Odabrani ponuditelj također je osporio žalbene navode, ocijenivši ih nedokazanima i pogrešnima, posebno u dijelu koji se odnosi na izračun plaća, ističući da žalitelj nije uzeo u obzir različite razine minimalnih plaća prema Kolektivnom ugovoru koje su vrijedile tijekom 2024. godine.

Nakon pregleda dokumentacije i dokaza, Državna komisija utvrdila je da je žalba dopuštena, uredna, pravodobna i osnovana, te je zbog utvrđenih nepravilnosti poništila odluku o odabiru i naložila naručitelju da žalitelju nadoknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 51.776,40 eura u roku od osam dana od javne objave rješenja.