Vojni kompleks nadomak Zagreba postaje gradilište: Ide velika rekonstrukcija 3 zgrade i sportskih terena

Na oko 25 kilometara od Zagreba uređuje se još jedna vojarna. Riječ je o kompleksu ‘Pukovnik Milivoj Halar’ u Dugom selu, a ubraja se u onih pet koje tek treba obnoviti za polaznike temeljnog vojnog osposobljavanja. U sklopu adaptacije, sprema se obnova tri objekta i sportskih terena za što treba pripremiti projekte. Izrada te dokumentacije mogla bi koštati do 360 tisuća eura, a za izgradnju će se tek vidjeti.

Dok vojne ročnike koji će ujedno biti prvi polaznici temeljne vojne obuke nakon 17 godina otkako je ukinuta pojedine lokacije već čekaju, na drugim lokacijama ima još posla. Tri vojarne, u Kninu, Požegi i Slunju, prema najavama su spremne za prve polaznike, a njih pet, u Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli i Benkovcu još se mora preurediti.

Prošli tjedan naveli smo koji zahvati su u planu za vojarnu u Benkovcu blizu Zadra, kako bi ju se dovelo u stanje uporabljivosti, a sad donosimo i što je u planu za vojarnu u Dugom Selu. Vojarna ‘Pukovnik Milivoj Halar’ sagrađena je u tom gradu na samo 20 ili 25 kilometara od Zagreba.

Rekonstrukcije u ‘Pukovnik Milivoj Halar’

Prema informacijama u predmetu nabave koji se odnosi na radove u okvirima vojarne ‘pk Milivoj Halar’ u Dugom Selu, unutar kompleksa rekonstruirat će se i sanirati postojeće građevine. Radovi rekonstrukcije i sanacije pripremaju se u svrhu provođenja temeljnog vojnog osposobljavanja, to jest vojnog roka, a radovima na terenu prethodit će izrada projekta i nacrta. Prema procjeni, taj posao bi mogao koštati čak 360 tisuća eura, bez uključenog PDV-a, a u izvodu iz Projektnog zadatka opisano je što se točno traži od budućeg izvođača.

Kako je u tom dokumentu navedeno, u vojarni ‘Pukovnik Milivoj Halar’ projekt će zahvatiti dvije smještajne građevine, uključujući kuhinju s restoranom, kotlovnicu, upravnu zgradu, dio prometnice s infrastrukturom, te uređenje sportskih terena. U kratkom opisu piše da je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za radove na ukupno tri građevine.

Radit će se na tri građevine

Prva i druga građevina jednakih su gabarita od oko 70 sa 25 metara, tlocrtne površine od okvirno 1.370 četvorna metra, kako piše u izvodu projektnog zadatka. Ove građevine su na dvije etaže, a treća građevina je prizemnica tlocrtne površine od 520 kvadrata.

Nadalje, kuhinja s restoranom je razvedenog tlocrtnog oblika, tlocrtne površine 1.254 četvorna metra, bruto razvijene površine od oko 2.272 kvadrata, i na dvije etaže. Građevina u kojoj je smještena kotlovnica trenutno je van funkcije, a dio je uništen u požaru, dok je sportske terene potrebno adaptirati u skladu s današnjim standardom. Zbog neodržavanja su u lošem stanju. Uz to, radovi će zahvatiti i dio prometnice s infrastrukturom.

Predviđeno vrijeme početka izvršenja usluga određeno je datumom potpisa ugovora o javnoj nabavi, a planirano vrijeme trajanja izvršenja usluga je 120 dana, odnosno četiri mjeseca od dana uvođenja u posao. Izvedba projekata smatrat će se završenom predajom Naručitelju, Ministarstvu obrane RH, u zadanom vremenskom roku, a rok za dostavu ponuda je 5. ožujka.

Obnove su i na ovim lokacijama

Podsjetimo, prošli tjedan pisali smo o tome da je sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i adaptaciju građevina 3 i 50 u vojarni u Benkovcu, koje su iz 1930. godine i u lošem su stanju. Projekt obuhvaća snimku postojećeg stanja, statički pregled, geodetski snimak te izradu idejnog i glavnog projekta s potrebnim dozvolama, nakon čega tek slijedi sama adaptacija i sanacija prostorija.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da su za temeljnu vojnu obuku već spremne vojarne u Kninu, Slunju i Požegi, dok se pripreme i uređenje još provode u vojarnama u Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli i Benkovcu.