Gradi se najposebnija fontana u Hrvatskoj: Bit će posvećena vinu i graševini

Kutjevo je jedan od rijetkih gradova koji je po kraljici vina - graševini, dao ime središnjem i jednom od najljepših gradskih trgova. Trg graševine omiljeno je mjesto okupljanja, osobito tijekom vinskih manifestacija i turističkih događanja. Posebnost ovog trga je i mali vinograd, u kojem se svojom ljepotom ističe nekoliko trsova graševine, podsjećajući na dugu tradiciju vinogradarstva u ovom kraju.

Zato ne čudi što će upravo na tom mjestu uskoro niknuti i jedna od najposebnijih fontana u Hrvatskoj, logično, također posvećena graševini. Za njezinu izgradnju Grad Kutjevo raspisao je javnu nabavu procijenjene vrijednosti 434.660 eura. Nova fontana dio je većeg projekta pod nazivom Wine Path.

Zajednički projekt Mađarske i Hrvatske

Projekt WINE PATH financira se kroz prekogranični program Interreg VI-A Mađarska - Hrvatska, a njegova ukupna vrijednost iznosi oko 2.190.000 eura. Projekt je započeo u veljači ove godine i trajat će ukupno 24 mjeseca.

Uz Kutjevo, u projektu sudjeluje i mađarski vinski grad Villány. U sklopu projekta planirani su infrastrukturni radovi, poput uređenja trga u Villányju te izgradnje Fontane graševine u Kutjevu. Osim toga, projekt uključuje i niz takozvanih soft aktivnosti. One obuhvaćaju organizaciju radionica, izradu zajedničke strategije razvoja vinskog turizma te zajedničke nastupe na vinskim sajmovima i manifestacijama. Cilj je dodatno ojačati prepoznatljivost obje vinske regije na međunarodnom tržištu.

Grad Kutjevo kroz ovaj projekt planira niz aktivnosti. Uz izgradnju Fontane graševine pokraj zgrade Gradske uprave, predviđeno je i uređenje pripadajuće infrastrukture, nabava turističkog vlakića i postavljanje turističkih informativnih panoa. Projekt uključuje i daljnji razvoj vinskih manifestacija poput Festivala graševine i tradicionalnog Vincelova. Fontana graševine | Foto: Grad Kutjevo, eojn

Nova kušaonica i rekonstrukcija podrumskih prostora

U sklopu projekta planirana je i rekonstrukcija južnog segmenta podrumskih prostorija postojeće građevine, koje će biti prenamijenjene u kušaonicu vina s pratećim sadržajima.

Na dijelu trga ispred kušaonice planirano je uređenje Fontane graševine, s koje će biti formiran i novi, zasebni ulaz u kušaonicu. Oblik, veličina i smještaj građevine pritom se neće mijenjati.

Zbog djelomičnog spuštanja pristupnog prostora na ulazu u kušaonicu na nižu kotu, nova visina građevine iznosit će 7,85 metara od najniže kote terena uz zgradu (glavni vijenac). Na zapadnom pročelju visina će iznositi 8,95 metara od najniže kote terena, dok ukupna visina građevine do sljemena krova iznosi 12,56 metara.

Kako bi se osigurala odgovarajuća visina prostora kušaonice, postojeća visina podruma do stropne ploče, koja trenutačno iznosi 2,33 metra, povećat će se potkopavanjem. Nakon rekonstrukcije visina prostora do stropne ploče iznosit će 2,63 metra. Etažnost zgrade pritom ostaje nepromijenjena – podrum, prizemlje i kat. Fontana graševine | Foto: Grad Kutjevo, eojn

Kako će izgledati Fontana graševine

Fontana graševine zamišljena je kao novi mikroprostor na trgu, svojevrsna mala oaza odvojena od gradske buke i prometa. Prostor će se oblikovati denivelacijom, odnosno spuštanjem dijela trga u odnosu na okolni teren. Bit će smještena na mjestu sadašnjeg spomenika graševini, koji će se ukloniti, dok će jarboli biti premješteni na drugu lokaciju.

Novoprojektirani prostor fontane bit će pravokutnog oblika dimenzija približno 5 x 7,4 metra te će biti upušten oko 0,75 metara u odnosu na okolni teren. Sa sjeverne i dijelom istočne strane prostor će biti obrubljen stubama koje će služiti i kao male tribine za sjedenje.

S istočne strane bit će izvedena i pristupna rampa za osobe smanjene pokretljivosti. Uz istočno pročelje građevine planiran je dodatni stubišni krak koji vodi prema podrumu i ulazu u kušaonicu.

U sklopu tog prostora nalazit će se i ulaz u tehničku prostoriju fontane, dimenzija 2,50 x 6,75 metara. Ta će prostorija biti smještena u podrumu i služit će za smještaj sustava potrebnih za rad fontane.

Realizacijom projekta Kutjevo bi moglo dobiti novu atraktivnu turističku točku koja dodatno naglašava identitet grada - graševinu, vino po kojem je ovaj kraj nadaleko poznat.