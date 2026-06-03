Galerija: Ovo su bolesničke sobe i operacijske sale u novom KBC Osijek, zgrada je iznutra kao luksuzni hotel

Novi bolnički kompleks gradit će se na zemljištu površine 119.217 četvornih metara, dok će ukupna površina građevine iznositi oko 215 tisuća kvadrata.

Javnost već neke vrijeme zna kako bi trebao izgledati novi Klinički bolnički centar Osijek izvana, a sada je poznato i kako će izgledati iznutra. Naime, Osječko-baranjska županija upravo je objavila materijal koji predstavlja šetnju budućim zdravstvenim kompleksom, najvećim na istoku hrvatske.

Visoki standard

Kadrovi su stvarno impresivni. Najprije se prikazuju glavni ulaz i predvorje, a potom i ostakljeni hodnici, osunčana kafeterija, nizovi pokretnih stepenica i dizala.

Prikazane su i sobe pacijenata koje su, u odnosu na aktualnu situaciju KBC Osijek, svemir. Imali smo priliku i vidjeti i kako izgledaju komforne operacijske sale i ambulante za dijagnostiku.

Zaključak, izgradnja nova osječke bolnice svakako će osjetno povećati kvalitetu zdravstvene njege pacijenata, a nije na odmet reći, i arhitektonskoj estetici djela grada u razvoju. Ovdje treba reći, za one koji ne znaju, da je lokacija buduće bolnice u u Gackoj ulici, na centralnoj poziciji kvarta u brzom razvoju, te u neposrednoj blizini slavonske IT žiže.

Čak 142.000 kvadrata

Novi bolnički kompleks gradit će se na zemljištu površine 119.217 četvornih metara koje je Republika Hrvatska dodijelila KBC-u Osijek, dok će ukupna površina buduće građevine iznositi oko 215 tisuća četvornih metara.

Od toga će približno 142 tisuće četvornih metara biti namijenjeno medicinskim sadržajima i bolničkim djelatnostima, dok je oko 73 tisuće četvornih metara predviđeno za podzemne garaže te ostalu prateću infrastrukturu.

Za početak provedbe projekta sredstva su već planirana u državnom proračunu za 2026. godinu, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu, u ukupnom iznosu od 23,26 milijuna eura. Ta će se sredstva koristiti u skladu s dinamikom provedbe projekta, dok se ostatak financijske konstrukcije planira osigurati kroz bespovratna sredstva Europske unije te kredite međunarodnih financijskih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku (EIB) i Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD).

Novi KBC Osijek | foto: screen shot video OBŽ

Novi KBC Osijek | foto: screen shot video OBŽ

Valovito pročelje i zelene trase

Novi KBC Osijek prostirat će se na 215 tisuća četvornih metara. Tu će se smjestit šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, 1.400 parkirališnih mjesta. Među zdravstvenom infrastrukturom ističe se 38 kirurških dvorana. Prostor bi trebao bi biti veći čak tri puta od sadašnjeg.

Dodatno, buduća zgrada je i arhitektonski privlačna. Predstavlja valovitu strukturu koja kao takva najviše dolazi do izražaja iz zraka. Pročelja su ostakljena što sugerira prostor s puno prirodne svjetlosti. Uz to, primjećuje se više zelenih komponentni, među kojima su najzanimljivije zelene terase.

Novi KBC Osijek | foto: screen shot video OBŽ

Novi KBC Osijek | foto: screen shot video OBŽ

Darovana nekretnina

Podsjetimo, Vlada je u rujnu 2025. donijela odluku o darovanju nekretnina u katastarskoj općini Osijek ukupne površine 118.941 kvadrata, procijenjene vrijednosti 12,1 milijuna eura, a radi izgradnje nove bolničke zgrade. Ugovor je službeno potpisan početkom ožujka ove godine.

Sve potrebne dozvole za gradnju najveće zdravstvene ustanove na istoku Hrvatske već su tu, a slijedeći važan korak koji se čeka je raspisivanje natječaja za radove čija se vrijednost prema podatci Osječko-baranjske županije procjenjuje na 850 milijuna eura.