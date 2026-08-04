Ovako hrvatski dvorac postaje wellness: Pred kraj novi produžetak, ranije su mijenjani cifra i podugovaratelji

Koprivničko-križevačka županija upustila se u ozbiljan pothvat kad je s oko 10 milijuna bespovratnih sredstava pokrenula obnovu dvorca Inkey.

Povijesni dvorac Inkey u Rasinji, nekada raskošno zdanje obitelji Inkey, ponovno dobiva svoj sjaj, a obnova započeta na jesen 2024. je pri kraju. Nakon višegodišnjeg propadanja i napuštenosti, objekt sagrađen sredinom 19. stoljeća 2019. godine je otkupila Koprivničko-križevačka županija te je krenulo planiranje uređenja.

Projekt 'Rekonstrukcija dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji razvoja wellness turizma' je predvidio transformaciju, dogradnju i opremanje za novu funkciju, a radovi su krenuli prije nešto manje od dvije godine. Izvodi ih domaća tvrtka Radnik, dok je nositelj projekta županija. Partneri uređenja su Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Općina Rasinja, dok stručnu pomoć pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Konstrukcijsko ojačanje (ožujak 2026.) | foto: Općina Rasinja

Nova i stara građevina (ožujak 2026.) | foto: Općina Rasinja

Posao krenuo na jesen 2024.

Građevinski radovi ugovoreni su 7. listopada 2024. godine, a ugovorena vrijednost iznosila je 11.361.807,85 eura bez PDV-a, odnosno 14.202.259,81 eura s uključenim PDV-om. Rok za završetak radova Radniku je bio 18 mjeseci, odnosno u travnju 2026. godine, ali još uvijek traju.

Prema podacima o ugovoru, izvođač posao dijeli s podugovarateljima, Montesistemi za vodovod, odvodnju i strojarske instalacije, Geomar Koprivnica za geodetske radove, Art restauriranjem za restauratorske i konzervatorske radove te Strujići za elektroinstalacije. Prema javnoj nabavi, ove tvrtke preuzimaju oko 16,5 posto ugovorenih radova. Izvorno ugovoreni rok, podugovaratelji pa i iznos u procesu su mijenjani izmjenama ugovora.

Promjene ugovora | foto: EOJN, snimka zaslona

Izmjene ugovora i dulji rok

Prva izmjena ugovora odnosila se na podugovaratelje. Kako se vidi iz javne nabave, tom promjenom, Montesistemi je zamijenjen društvom Strujići u dijelu elektroinstalaterskih radova, a preuzima ostale strojarske instalacije te su mu ustupljeni i vodovod i odvodnja. Istodobno, ugovaratelj Radnik preuzeo radove koje je prethodno ustupio podugovaratelju Mar.

Druga izmjena odnosila se na trajanje ugovora, odnosno produljenje roka za završetak radova do 30. svibnja 2026. godine. Potom je ugovorena promjena iznosa na 11.819.142,26 eura bez PDV-a, odnosno 14.773.928,22 eura s PDV-om, zbog ugovaranja dodatnih građevinsko-obrtničkih radova te radova na elektroinstalacijama i strojarskim instalacijama (znači, za oko pola milijuna eura).

Uslijedila je zamjena podugovaratelja Gea-D d.o.o. novim podugovarateljem Geomar, a zatim i novo produljenje roka za izvođenje radova, do 25. lipnja 2026. godine. Posljednjom izmjenom ugovoreni iznos povećan je na 11.951.202,43 eura bez PDV-a, odnosno 14.939.003,43 eura s PDV-om. Izmjena je obuhvatila produljenje roka za završetak radova i ugovaranje dodatnih radova koji nisu bili ugovoreni osnovnim ugovorom.

Pogled prema stropu (ožujak 2026.) | foto: Općina Rasinja

Datum završetka radova?

Nakon izmjena kojih, za pretpostaviti je, više neće biti, datum završetka radova nije poznat, poručili su iz općine krajem srpnja. Ivanu Grobenskom za danica.hr načelnik Davor Tetec navodi da općina kao partner o završetku može samo nagađati. Poručuje da se kraj može očekivati između kraja ovog ljeta i kraja godine.

Stoga nije pogrešno reći da je završetak radova iza ugla. Podsjetimo, zatvaranjem gradilišta zaključuje se veliki projekt rekonstrukcije, dogradnje i opremanja dvorca iz 19. stoljeća radi prenamjene u turistički smještaj.

Prva faza uključivala je obnovu same građevine dvorca, u kojemu će biti hotel sa sobama i apartmanima, te restoran s vinskim podrumom i kušaonicom. U drugoj fazi predviđena je dogradnja novih prostora s kongresnom dvoranom, wellness centrom i dodatnim hotelskim sobama. Planirano je i uređenje okoliša koji dobiva dodatne sadržaje za posjetitelje.