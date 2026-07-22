Milijun više za obnovu Sabora: Izmjene ugovora, brojni podugovaratelji i dodatni radovi na Gornjem gradu

Nepredviđeni radovi na obnovi Saborske palače koja je sama po sebi izazovna podižu cijenu ugovora. Na poslu je i niz podugovaratelja.

U dva navrata posjetili smo gradilište rekonstrukcije i cjelovite obnove Saborske palače na Trgu sv. Marka u Zagrebu. Radovi su krenuli na jesen 2024., odmah nakon sklapanja ugovora od 71,3 milijuna eura s odabranim izvođačem, tvrtkom Ing-grad.

Provodi se zahtjevna rekonstrukcija koja uključuje uklanjanje i ponovnu izgradnju najviših etaža, kao i izvedbu staklenog vidikovca na vrhu građevine, što bi trebalo potrajati do listopada 2027. godine. Zbog potrebe za izvršenjem dodatnih radova mijenjan je ugovor, a navodimo i podugačak popis podugovaratelja angažiranih za veliku rekonstrukciju.

Porast cijene za milijun eura

Dana 19. rujna, Hrvatski sabor kao naručitelj sklapa ugovor u vrijednosti od 71,3 milijuna eura (bez uključenog PDV-a) o izvođenju cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora u Zagrebu s tvrtkom Ing-grad. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 36 mjeseci, no u 2025. ugovoreni su i dodatak te dvije izmjene ugovora.

U prva dva slučaja, ugovorene su promjene podugovora, dok su cijena i vrijeme izvođenja ostali nepromijenjeni. Zatim je 28. studenog 2025. godine ugovorena i promjena ugovorenog iznosa čime je posao 'poskupio' za malo više od milijun eura.

Novi iznos od 72,43 milijuna je ugovoren radi potrebe za izvršenjem dodatnih radova u obnovi sabora, a rok izvedbe sada je do 22. listopada 2027. godine. Kod ove promjene može se vidjeti da su radovi obnove započeli 4. listopada po čemu se zaključuje da će se po ovoj, posljednjoj ugovornoj izmjeni gradilište zatvoriti nekoliko dana kasnije od planiranog roka. Iako su izmjene ugovorene još prošle godine, obavijest se u javnoj nabavi javlja tek 22. srpnja ove godine.

Izmjene ugovora i kad su objavljene | snimka zaslona: EOJN

Podugovaratelji preuzimaju 30 posto

Što se tiče podugovora, za koje su sklapane prethodne izmjene, može se reći da je popis podugovaratelja za ovaj posao podugačak. Na listi je čak 12 podugovaratelja koji ukupno preuzimaju oko 29 posto ugovora, za skoro 21 milijun eura.

Podugovaratelji su angažirani za razne poslove u okviru rekonstrukcije Saborske palače, koji uključuju građevinsko-obrtničke radove, radove na dijelu strojarskih instalacija, dio bravarskih te radova na čeličnoj konstrukciji, dio fasaderskih radova, preuzet će dio obnove pročelja, dio radova na ojačanju statike, a sudjelovali su i na zaštiti građevinske jame. Tko su podugovaratelji i koliko posla preuzimaju možete vidjeti u tablici ispod.

Podugovaratelji | snimka zaslona: EOJN

Vrhunac obnove je novi vidikovac

Podsjećamo, obnova Saborske palače obuhvaća cjelovito potresno ojačanje i rekonstrukciju jedne od najvažnijih državnih zgrada, i jedan je od najvećih poslova obnove na Gornjem gradu. Već su ojačani temelji, zidovi i međukatne konstrukcije, nakon što je uklanjanjem žbuke i podova nakon uvođenja u posao otkriveno vrlo loše stanje objekta.

Važan dio projekta je uklanjanje neprimjerenih dogradnji iz 20. stoljeća, rekonstrukcija gornjih etaža i krova te uređenje sabornice, čiji će se konačni izgled definirati nakon završetka konstruktivnih radova, kako nam je rečeno kod prvog posjeta početkom 2025. godine. Na vrhu zgrade planirani su novi restoran za zastupnike, javni kafić u ostakljenom vidikovcu s pogledom na Zagreb, uz poseban ulaz i dizalo za posjetitelje, što će biti 'kruna' obnove.