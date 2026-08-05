Srednjovjekovnu crkvicu na najudaljenijem otoku uništava voda: Najkritičniji krov, popravak 100 tisuća eura

Dotrajali krov pušta vodu u crkvicu na Lastovu građenu u 14. i 15. stoljeću. Prodor treba spriječiti, a popravak bi mogao koštati 100 tisuća eura.

Poznata crkvica sv. Ivana Krstitelja na Lastovu, najudaljenijem naseljenom hrvatskom otoku, uskoro bi trebala krenuti u obnovu. Riječ je o pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru iz srednjeg vijeka.

Crkva se krenula graditi 1350., a završena je 1418. godine. Do 1864. godine služila je izvornoj sakralnoj namjeni, nakon čega je, skidanjem posvete, postala skladišni prostor za pohranu vina.

U 1980-tima je prošla kroz obnovu, a danas se koristi kao izložbeni prostor za etnografsku zbirku uporabnih predmeta s otoka Lastova. Nakon posljednjih radova o kojima neme dokumentacije, treba u obnovu zbog problema prodora vode jer nagriza konstrukciju.

Značajna oštećenja zbog vode

Crkva je pravokutna jednobrda građevina tlocrtnih dimenzija 16,25x6,5 metara s polukružnom apsidom na istoku. Zidovi su kameni, zidani iz dva lica, debljine 75 do 85 centimetara, dok su na mjestima slijepih arkada debeli oko 60 centimetara. Krov broda je drven i pokriven kupom kanalicom, dok je iznad apside kupola od sedre - informacije su koje otkriva građevinski projekt sanacije.

Vizualnim pregledom na građevini temeljenoj u 14. stoljeću utvrđena su ozbiljnija oštećenja uglavnom uzrokovana prodorom vode kroz krov - što treba sanirati. Unutar crkve vidljivi su značajni prodori vode, dok je pokrov opetovano saniran mortom i pur-pjenom, ali to nije učinkovito rješenje. Zbog toga je potrebna potpuna rekonstrukcija krova.

Zidovi su pak konstruktivno u dobrom stanju, bez vidljivih značajnijih pukotina i deformacija. Ipak, upitna je njihova ispunjenost gradivom zbog dugogodišnjeg ispiranja uslijed prodora vode. Lastovo | foto: TZ Općine Lastovo

Cilj je 'zatvoriti' građevinu

Cilj rekonstrukcije je spriječiti prodor vode u građevinu, protupotresno ojačati zidove i stabilizirati građevinu. Uz to je potrebno ukloniti neprimjerene materijale i prethodne intervencije te spriječiti nastanak deformacija i pukotina.

Prilikom sanacije potrebno je napraviti istražnu sondu ispod južnog zida kako bi se utvrdilo kakvi su temelji i u kakvom su stanju. Predviđene su i dvije sonde u podu, jedna po sredini broda crkve, a druga u apsidi, kako bi se utvrdila niveleta ispod izvornog poda. Ako bude potrebno, projektno rješenje prilagodit će se novim nalazima.

Zahtjevi za izvođača

Izvođač je prije početka radova dužan detaljno se upoznati s projektom i nadzornom inženjeru na vrijeme dostaviti eventualne primjedbe. Za građevne proizvode mora provjeriti oznake, dokumentaciju i rezultate tekućih ispitivanja, dok se za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora osigurati odgovarajuća atestna dokumentacija.

Kod iskopa izvođač mora provesti potrebne pripremne radove uz arheološki nadzor. Temelje i temeljno tlo nakon iskopa pregledat će ovlašteni geomehaničar, zajedno s nadzornim inženjerom.

Izvođenje konstrukcije mora biti u skladu s glavnim projektom, programom kontrole i osiguranja kvalitete te zahtjevima za izvođenje betonskih konstrukcija i norme HRN EN 13670-1. Armatura se ugrađuje prema projektu, a prije ugradnje potrebno je provjeriti odgovarajuće isprave i svojstva. Skele i oplate moraju omogućiti neoštećen betonski element projektiranog oblika i izgleda.

Napominjemo, prijave zainteresiranih tvrtki otvorene su do 18. kolovoza, a planirano je da radovi završe do polovice studenoga ove godine. Procijenjena vrijednost radova je nešto manje od 100 tisuća eura.