Postavljanje vodovodnih cijevi u okviru sedam velikih projekata: Iznos 50 milijuna eura, ovo su lokacije

Diljem Hrvatske u planu je postavljanje novih vodovodnih cijevi. Planirani pothvati koštat će oko 20 milijuna eura, a dio su bespovratna sredstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije hvali se novim projektima izgradnje aglomeracija. U sklopu 3. Trajnog ograničenog poziva za 'Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda', potpisane su Odluke o financiranju za sedam vodnokomunalnih projekata, objavljuju na svojoj stranici. Projekt vrijedan 50 milijuna eura provodi se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje između 2021. i 2026. godine.

Cijeli projekt 50 milijuna eura

Uz prethodno odobrenih 10 vodnokomunalnih projekata ukupne vrijednosti 27,85 milijuna eura s PDV-om, sada su donesene Odluke o financiranju za još sedam projekata ukupne vrijednosti 19,79 milijuna eura s PDV-om, javljaju iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Za projekte su dodijeljena bespovratna sredstva od 11,70 milijuna eura.

Među projektima je unaprjeđenje sustava javne vodoopskrbe na području grada Petrinje i općine Dvor, koje provode Vode Banovine iz Petrinje, kao i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda 'Rotor Sv. Rok-Državna cesta D50' na području općine Lovinac, za koju su zadužene Ličke vode iz Gospića, otkrivaju.

Planira se i druga faza sustava odvodnje naselja Općine Ljubešćica, koju provodi Varkom iz Varaždina, te izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Ljuta u Općini Konavle, za koji je zaduženo Konavosko komunalno društvo, navode iz ministarstva. Izgradnja vodovoda | foto: MZOZT

Investicije u cijeloj Hrvatskoj

Projekt Brač 3 obuhvaća ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na području Milne i Sutivana, a provodi ga Vodovod i odvodnja Brača i Hvara iz Supetra. Nadalje, u Vukovaru je predviđena rekonstrukcija sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda naselja Bogdanovci, koju provodi Vodovod grada Vukovara, dok Vodne usluge iz Bjelovara planiraju izgradnju kanalizacije na području Grada Grubišno Polje.

Navedenim projektima izgradit će se ili rekonstruirati 32,8 kilometara vodoopskrbne mreže, čime će se poboljšati sustav javne vodoopskrbe za oko 1.260 stanovnika, dok će se izgradnjom ili rekonstrukcijom 15,6 kilometara kanalizacijske mreže poboljšati sustav javne odvodnje za oko 950 stanovnika, zaključno dodaju iz ministarstva.