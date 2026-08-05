Uz omiljeno kupalište u Puli najavljen mega luksuzni hotel: Doznajemo koliko je blizu gradnja

Ivestitora smo pitali je blizu početak gradnje hotela Valkane na jednom od omiljenih kupališta u Puli. Kažu, traže operatera i planiraju projekte.

Lokacija za novi luksuzni hotel u Puli nalazi se uz mnogima najdražu plažu. Sada su ondje teniski tereni i drugi zapušteni sportski sadržaji, a uz prometnicu iznad kupališta Valkane nalazi se i jedan ugostiteljski objekt. Na ukupno sedam čestica prema viziji arhitekata iz Studija 3LHD gradio bi se Hotel Valkane, ali gradnja ne kreće.

Budući da je nakon neuspješnog referenduma gradnja na ljeto 2025. dobila i dozvolu, zanimalo nas je u kojoj je sve sada fazi. Čini se, pripreme ne staju.

Pogled na zapušteni stadion | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Novi izgled uvale | foto: 3LHD, vizualizacija

U zoni bivšeg kamenoloma

Projekt novog hotela Valkane završen je u 2022. godini. Hotel i drugi sadržaji gradili bi se na prostoru Stadiona i Bistroa Valkane, te na mjestu teniskih igrališta.

Na parceli od ukupno gotovo 30.000 četvornih metara hotel od 26.800 kvadrata. Bio bi na nadmorskoj visini od 8,8 metara, tlocrta površine 9.232 četvorna metra. Sama građevina sa smještajem zauzimala bi manje mjesta i bila 'skrivena' iza novog parka u kojemu bi se uredili vanjski bazeni. Na sam izgled hotela utjecala je povijest lokacije.

- Hotel Valkane smješten je u zoni bivšeg kamenoloma u Puli, istočno od gradskog kupališta, u području eksploatiranog pejzaža koji fizički i vizualno ograničava razvoj lokacije. Razlomljena linija pročelja dobivena repeticijom modula smještajne jedinice reinterpretira stepenice nekadašnjeg kamenoloma uz dodatak zelene fasade koja sanira narušeni krajobraz i stvara novo zelenilo u gradu, piše u opisu projekta na stranici Studija 3LHD.

'U procesu smo odabira'

No, ni pet godina nakon početka projektiranja, nije krenula gradnja. Podsjećamo da je početkom listopada 2022. održan lokalni referendum na kojemu se glasalo o tome žele li građani ili ne žele smještaj na mjestu postojećih terena.

Kako se na referendum odazvalo tek 11.065 građana (od čega je oko 10.000 bilo je protiv izgradnje), a da bi bio valjan bilo je potrebno 24.375 - nije uspio. Gradnja je već tada imala lokacijsku dozvolu, no tek na ljeto 2025. stiže i građevinska. Pitali smo investitora, tvrtku Hotel Valkane registriranu u Puli, zna li se kada će na teren izaći mehanizacija ne bi li krenula realizacija hotela, restorana i nekoliko bazena.

- U procesu smo odabira operatera hotela. Nakon toga slijedi izrada izvedbenih projekata prilagođenih standardima odabranog operatera, natječaj za odabir izvođača te samo izvođenje radova, odgovara investitor, uz napomenu da će, kao i dosad, javnost povremeno obaviještavati o novim koracima.

Zapuštene tribine | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

'Zaustavljanje bi bilo protuzakonito'

Dodajmo još kako je direktor tvrtke Hotel Valkane, Zoran Kostić, u studenom 2025. istaknuo da se projekt s pravomoćnom dozvolom razvija po planu i u skladu sa zakonom. Početak gradnje najavio je nakon završetka turističke sezone 2026., odnosno 1. listopada, dok bi hotel trebao biti otvoren dvije godine nakon početka radova. Zoranu Angeleskom s istra24.hr rekao je da investitor ne razmatra mogućnost zaustavljanja projekta jer, smatra, takav ishod bio bi protuzakonit, a pozdravio je i najavljeno usklađivanje urbanističkog plana od strane Grada Pule.

S druge strane prije samo nekoliko dana, istarski mediji objavili su da Platforma Koridor, nastala iz Inicijative za Lungomare, nastavlja pravnu borbu protiv projekta. Nakon odluke Visokog upravnog suda kojom su ukinute izmjene UPU-a Lungo mare i GUP-a Pule, od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zatražila je provedbu žurnih nadzora nad postupcima prostornog planiranja za područja Lungomare i Max Stoja.