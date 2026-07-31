Kerumova nekretninska drama: USKOK istražuje kako je legalizirana bespravna gradnja nakon 2011.

USKOK je pokrenuo istragu protiv trojice hrvatskih državljana koji su sudjelovali u ozakonjenju građevina od kojih su neke građene nakon 2011. godine.

Na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i SSKOK-a Split, USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana (1983., 1960., 1987.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, objavljeno je na stranicama USKOK-a. Naravno riječ je o drami ozakonjenja objekata u sklopu nekadašnje Konobe Prušut Željka Keruma, za koju se sumnja da je rješenje o legalizaciji potpisano za bespravnu gradnju nakon 2011. godine.

Zlouporaba položaja

USKOK sumnja da je troje okrivljenika povezano s nezakonitim ozakonjenjem građevina na području Kaštel Sućurca i Kaštel Štafilića. Prvookrivljeni, tada viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, tereti se da je od listopada 2017. do siječnja 2023. zlouporabio svoj položaj kako bi pogodovao drugookrivljenom i trgovačkom društvu u njegovom stvarnom vlasništvu.

Prema sumnjama istražitelja, drugookrivljeni, kao naručitelj i voditelj građevinskih radova na zemljištu u vlasništvu društva kojem je bio stvarni vlasnik, zajedno s trećeokrivljenim, osobom ovlaštenom za zastupanje društava povezanih s njim, zatražio je izdavanje rješenja kojim bi se ozakonile nezakonito izgrađene zgrade i pomoćni objekti.

Ozakonjeno pet zgrada

USKOK navodi da prvookrivljeni nije smio donijeti rješenje o izvedenom stanju jer za dio objekata nisu postojali zakonski uvjeti. Pojedine građevine, prema tvrdnjama istražitelja, nisu bile vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine, koja je relevantna za postupke ozakonjenja, dok neke nisu bile vidljive ni u opsegu i površini prikazanoj u priloženoj dokumentaciji.

Unatoč tome, prvookrivljeni je, sumnja USKOK, sastavio službenu bilješku u kojoj je naveo neistinite podatke o uvidu u ortofoto kartu iz 2011. godine, dok je uz bilješku priložio kartu iz 2017. godine na kojoj su objekti već bili vidljivi. Nakon toga sastavio je zapisnik o očevidu te u siječnju 2023. donio rješenje kojim je ozakonjeno ukupno pet zgrada ukupne bruto površine 1.965,65 četvornih metara.

USKOK smatra da je takvim postupanjem omogućeno ozakonjenje i izgradnja građevina većih površina od onih koje su postojale do 21. lipnja 2011., uključujući objekte u području gdje takva gradnja nije bila dopuštena. USKOK će sucu istrage predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok za ostale za to nije bilo osnove.