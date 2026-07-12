Poznati Amerikanac otvorio važno pitanje o legalizaciji: 'Ne mogu bez struje toliko dugo, ovo je novo pravilo'

Nova pravila za dokumentaciju: Što vlasnici moraju znati prije legalizacije zgrade?
DGU je objavio novu uputu koja pojašnjava što treba priložiti za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.
12:22 7 d 05.07.2026
12. srpanj 2026.
Možda imate papire za legalizaciju objekta, ali po novome to vam ne garantira da ćete odmah dobiti priključak na infrastrukturu. Donosimo postupak.
Da biste nelegalni objekt priključili na struju ili drugi sustav komunalne infrastrukture, potreban je dokaz o provedenoj legalizaciji, točnije dokaz o legalnosti postojeće građevine. Trenutno najpoznatiji Amerikanac u Hrvatskoj, Justus Reid požalio se kako podnošenje zahtjeva i njegova provedba uopće ne teku brzo. Na nedavnom Instagram story-ju, Reid koji se proslavio obnovom kuće od 5.000 eura, pratiteljima je otkrio na kakav je problem na samom početku obnove novog bunkera od 8.000 eura naišao.
- Shrvan sam. Ne mogu priključiti struju na svoj bunker. Barem ne još dugo, započeo je video.
Objasnio je da na adresu stiže pošta, odvozi joj se smeće, a za razliku od kuće koju je obnovio, ima i vodu. No, da bi u svom bunkeru mogao koristiti struju, možda će morati pričekati sve do 2027. godine. U ovaj problem je, kaže, upao zbog 'formalnosti'.
Nova pravila za dokumentaciju: Što vlasnici moraju znati prije legalizacije zgrade?
DGU je objavio novu uputu koja pojašnjava što treba priložiti za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.
12:22 7 d 05.07.2026
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Struju, objasnio je Reid dalje u videu, HEP na njegov novi bunker koji je tek krenuo uređivati neće priključiti jer 'zgrada nije evidentirana u HEP-ovom sustavu kao legalan objekt'. Prema riječima influencera, radi se samo o formalnosti, a čak i nakon što je poduzeo potrebne korake nije uspio riješiti svoj problem, otkriva.
- Početkom ovog mjeseca podnio sam zahtjev za legalizaciju i dostavio im svu dokumentaciju koju su tražili. Međutim, oni je ne prihvaćaju od mene. Žele dobiti potvrdu digitalnim putem od nadležnog upravnog odjela za graditeljstvo. Dakle, od potpuno druge institucije, objašnjava, dodajući kako je to 'novo pravilo'.
Istu potvrdu, tvrdi Reid, nekada se prihvaćala izravno od podnositelja - više ne. Kada je pak sam, umoran od čekanja, otišao u ured nadležnog upravnog odjela za graditeljstvo kako bih saznao zašto sve toliko traje, naišao je na još jedno iznenađenje.
- Rečeno mi je da je uobičajeno vrijeme čekanja oko dva tjedna, što je sasvim razumno. No, kako su preopterećeni i nemaju dovoljno zaposlenih, neće moći poslati potvrdu potrebnu HEP-u još šest mjeseci, možda čak i godinu dana. Ne mogu biti bez struje toliko dugo pa sam se vratio u HEP s potvrdom u ruci pokušavajući razgovarati s njima, objasniti da sam probao kroz sve propisane postupke, ali oni odbijaju biti razumni. Ne žele učiniti ništa dok ne zaprime potvrdu iz nadležnog upravnog odjela za graditeljstvo, priča očajno Reid u svom videu, tražeći 'da sustav funkcionira'. Cijela situacija zainteresirala nas je pa smo se HEP-u i Ministarstvu graditeljstva obratili s upitom.
Iz HEP-a su odmah jasno naveli, HEP-Operater distribucijskog sustava ne priključuje nelegalne objekte na elektroenergetsku mrežu. Postupak priključenja pokreće se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva HEP-ODS-u, odnosno teritorijalno nadležnom distribucijskom području, kako su naveli u pojašnjenju. Upravo je jedan od obaveznih priloga dokaz o legalnosti postojeće građevine.
- HEP ODS na temelju zaprimljenog urednog i potpunog zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES), za građevinu za koju je utvrdio da je moguće jednostavno priključenje, izdaje EES u roku 15 dana od dana zaprimanja urednog i potpunog zahtjeva, navode iz HEP-a.
Obavezni pak dokaz o legalnosti postojeće građevine korisnik sam ishodi na nadležnom upravnom tijelu za graditeljstvo, dodali su. Ističu da na postupak ishođenja ovog dokaza o legalnosti HEP ne može utjecati.
Poznato je, novi Zakon o legalizaciji stupio je na snagu u svibnju ove godine. Ovaj zakon unosi važne novosti u zakonodavstvo po pitanju legalizacije. Kako nam o postupku legalizacije javljaju iz Ministarstva za graditeljstvo, u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za ozakonjenje podnose se nadležnim, odnosno županijskim upravnim odjelima koji obavljaju poslove prema mjestu na kojemu se građevina nalazi.
Dodaju da je novost u odnosu na ranije da se zahtjevi podnose digitalnim putem, odnosno putem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU). Zahtjev se podnosi kroz sustav eDozvola, uz obavezno prilaganje cjelovite propisane dokumentacije.
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Jedan od ključnih dokaza u postupku jest potvrda Državne geodetske uprave, kojom se potvrđuje da je građevina evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5/2011). U tu svrhu prilaže se geodetska snimka izvedenog stanja kojom se dokazuje da je zgrada vidljiva na ortofoto aviosnimci te su njezine koordinate dostavljene u GML formatu, navode dalje iz Ministarstva.
- Što se tiče priključenja na sustave javne komunalne infrastrukture, nezakonito izgrađeni objekti ne mogu se priključiti dok njihov pravni status nije uređen. Donošenjem rješenja o izvedenom stanju građevina stječe status zakonite građevine, čime vlasnik može ostvariti pravo na priključenje na komunalnu, elektroenergetsku i drugu javnu infrastrukturu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju pojedine vrste priključaka, dodaju.
Iz ministarstva napominju da, uz podnošenje zahtjeva nadležnom upravnom tijelu, postupak ozakonjenja uključuje i druge radnje. To su prikupljanje i provjeru propisane dokumentacije - ovisno o vrsti i veličini građevine, uvid u prostorno-plansku dokumentaciju, kao i provedbu očevida na terenu. Nakon ispunjenja svih zakonskih uvjeta i podmirenja propisanih obveza, donošenje rješenja o izvedenom stanju posljednji je korak prije priključenja, zaključuju iz ministarstva.
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