Nova pravila za dokumentaciju: Što vlasnici moraju znati prije legalizacije zgrade?

DGU je objavio novu uputu koja pojašnjava što treba priložiti za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.

Državna geodetska uprava (DGU) objavila je novu uputu za izradu geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade. Riječ je o dokumentu koji je posebno važan vlasnicima koji pokreću postupak legalizacije, ali i ovlaštenim inženjerima geodezije koji izrađuju potrebnu dokumentaciju.

Uputa se odnosi na geodetsku snimku koja se prilaže zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu, u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Što se smatra nezakonito izgrađenom zgradom

Prema Zakonu, nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade koji je izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno tom aktu. Ključno je i da je takva zgrada bila vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine, odnosno na drugoj službenoj podlozi izrađenoj do 21. lipnja 2011., ako nije jasno vidljiva na DOF5/2011.

Zgrada mora imati izvedene najmanje grube konstruktivne radove, primjerice temelje sa zidovima ili stupovima, grede i stropnu ili krovnu konstrukciju, sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

krajolik uz more | foto: Freepik

Tko izrađuje geodetsku snimku

Geodetsku snimku izvedenog stanja izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije koji ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Snimka se izrađuje upravo za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju.

Svi sastavni dijelovi izrađuju se u elektroničkom obliku, u PDF i GML formatu. PDF dijelovi moraju biti elektronički potpisani od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Ako dokumentaciju izrađuje pravna osoba, odgovorna osoba elektronički potpisuje naslovnu stranicu geodetske snimke.

Kada snimka nije potrebna

Važna novost za građane je pojašnjenje da se geodetski snimak ne izrađuje uvijek. Ako je tlocrt nezakonito izgrađene zgrade već prikazan na katastarskom planu, tada se ne izrađuje geodetski snimak izvedenog stanja niti GML datoteka s podacima o lomnim točkama zgrade. U tom se slučaju uz zahtjev prilaže izvod iz digitalnog katastarskog plana.

DGU navodi i da je građanima i pravnim osobama putem Zajedničkog informacijskog sustava, odnosno portala Uređena zemlja, omogućeno izdavanje elektronički ovjerenih isprava digitalnim putem. Zakon o gradnjiplus, ilustracija | foto: Unsplash

Što sve mora sadržavati geodetska snimka

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade mora sadržavati naslovnu stranicu, preslik suglasnosti DGU-a za obavljanje stručnih geodetskih poslova, tehničko izvješće, GML datoteku s podacima o lomnim točkama te geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011.

Naslovna stranica mora sadržavati podatke o naručitelju, ovlaštenom inženjeru geodezije, suradnicima koji su sudjelovali u izradi, podatke o zgradi, katastarskoj općini, katastarskim česticama, naselju, ulici ili trgu te kućnom broju ako je određen. U tehničkom izvješću navode se i metode mjerenja te geodetska i programska oprema korištena za obradu podataka.

Zašto je važan GML format i prikaz na DOF-u?

GML datoteka mora sadržavati koordinate lomnih točaka zgrade u službenoj kartografskoj projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM. DGU je za konverziju podataka omogućio i javno dostupno aplikativno rješenje dxf2gml.

Poseban dio dokumentacije je geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011, najčešće u mjerilu 1:2000, a po potrebi i u krupnijem mjerilu. Na njemu se nezakonito izgrađena zgrada prikazuje neprekinutom zatvorenom linijom crvene boje, bez ispune, kako bi se na ortofoto karti mogla jasno vidjeti.