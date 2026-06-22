U valu legalizacije neki zaboravljaju važno pravilo: I dalje miješaju zakon i naviku

Ako ste legalizirali vikendicu, to ne znači da isto pravilo vrijedi i za ostatak zemljišta koji nije dio vaše parcele. Neki miješaju zakon i naviku.

Susjeda je legalizirala vikendicu, ali ne i put do nje. Netko čija je zemlja na tom putu svoju parcelu je ogradio, na što se susjeda s početka priče pobunila. Ipak, nema pravo na pobunu, već svoj problem treba riješiti sudskim putem, upozorava ovlaštena inženjerka geodezije.

'Otok' među drugim parcelama

Dolores Riba, ovlaštena inženjerka geodezije na društvenim mrežama kroz svoje videe na zanimljiv i poučan način rješava nedoumice iz struke. U valu priče o izmjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kada svi žele doznati kako legalizirati svoje nekretnine za odmor ili stanovanje, inženjerka upozorava da nije jedino pitanje kako legalizirati kuću ili vikendicu.

- Susjeda je kupila parcelu i ona je otok među drugim parcelama - nema pristupa. Na istoj toj parceli legalizirala je svoju vikendicu. Vlasnica želi ograditi svoju parcelu. Susjeda se buni jer ona ima prolaz preko njezine parcele do svoje, postavlja hipotetsku situaciju koju nije teško zamisliti Riba, pri čemu upozorava da legalni objekt pak ne znači da je i put do parcele automatski legalan.

To što ste navikli ne znači da je legalno

Kako kaže, nelegalizirani put koji je koristila nije legalnost. Želi li riješiti svoj problem, 'susjeda' iz ove priče postupak koji je provela na vikendici morat će ponoviti i za pristup do nje. S druge strane, dok taj korak nije proveden, parcelu vlasnik može bez zadrške ograditi.

- Treba znati da to što joj je legalna vikendica ne znači da ima i put do nje i da je to legalnost. Legalizacija rješava zgradu i legalnost zgrade, ali ne i puta. Put se ne može legalizirati. Dakle, kad si kupovao parcelu, trebao si razmišljati o tome. Susjed smije ograditi svoju parcelu. Znači, želiš prolaz - onda to riješi sudski i susjedu plati za taj dio, zaključuje Riba u Instagram reel-u.