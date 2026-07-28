Novi val energetskih potpora je tu! Evo tko može dobiti do 70% uloga za dizalice topline i solare

Uskoro se otvaraju prijave za sufinanciranje obnovljivih izvora energije. Provjerili smo tko ima pravo, koliko se može dobiti i kako se prijaviti.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Građanima će biti dostupna bespovratna sredstva za ugradnju dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te baterijskih sustava za pohranu električne energije.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, vlasnici ili suvlasnici postojećih obiteljskih kuća koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Za projekte je osigurano ukupno 38 milijuna eura, a prijave će se zaprimati od 2. rujna 2026. godine u 9 sati isključivo putem informacijskog sustava eFZOEU.

Cilj programa je povećati korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima te smanjiti potrošnju energije i emisije stakleničkih plinova.

Osnovni uvjeti

Pravo na potporu imaju građani koji su vlasnici ili suvlasnici postojećih obiteljskih kuća, pod uvjetom da u njima imaju prijavljeno prebivalište najmanje mjesec dana prije podnošenja prijave. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, više od polovice njezine bruto površine mora biti namijenjeno stanovanju, a može imati najviše tri stambene jedinice ili bruto površinu do 600 četvornih metara.

Kod prijave za ugradnju dizalice topline obvezan je važeći energetski certifikat, pri čemu kuća mora imati najmanje energetski razred C u kontinentalnom, odnosno B u primorskom dijelu Hrvatske. Fond neće financirati projekte za koje su već odobrena ili isplaćena sredstva po ranijim javnim pozivima za iste mjere. Prijavitelji također moraju osigurati vlastito financijsko sudjelovanje, dostaviti svu propisanu dokumentaciju te nemati nepodmirenih obveza prema Fondu.

Iznosi potpora

Fond će građanima sufinancirati do 50 posto opravdanih troškova projekta, dok kućanstva koja ispunjavaju uvjete za status energetskog siromaštva mogu ostvariti potporu do 70 posto opravdanih troškova. Najviši prihvatljivi trošak za ugradnju dizalice topline iznosi 12.500 eura, za fotonaponsku elektranu 12.000 eura, a za baterijski sustav 11.200 eura.

Kod fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, osim postotka sufinanciranja, primjenjuju se i ograničenja po instaliranom kapacitetu. Tako Fond za fotonaponske elektrane financira najviše do 600 eura po kilovatu instalirane snage, odnosno do 840 eura po kilovatu za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva.

Za baterijske sustave ograničenje iznosi do 350 eura po kilovatsatu kapaciteta, odnosno do 490 eura po kilovatsatu za kućanstva koja ostvaruju pravo na povećano sufinanciranje. Konačan iznos potpore određuje se prema vrijednosti projekta i tehničkim karakteristikama ugrađenog sustava.

kućne solarne elektrane | foto: Fond za zaštitu okoliša

Maksimalna potpora

Pravo na povećano sufinanciranje imaju kućanstva u riziku od energetskog siromaštva, odnosno ona čiji prosječni mjesečni ekvivalentni raspoloživi dohodak po članu kućanstva ostvaren tijekom 2025. godine ne prelazi 1.341,42 eura. Pri izračunu se primjenjuje OECD-ova ljestvica ekvivalentnosti koja uzima u obzir broj odraslih članova i djece u kućanstvu.

Primjer iz službene dokumentacije Fonda pokazuje da četveročlana obitelj s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina, uz ukupni mjesečni prihod od 2.200 eura, ostvaruje ekvivalentni mjesečni dohodak od 1.047,62 eura po članu. Budući da je taj iznos ispod propisanog praga, takvo kućanstvo može ostvariti pravo na sufinanciranje do 70 posto opravdanih troškova.

Uz napomenu kako že uz prijavu biti potrebno dostaviti potvrde Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva. Kao i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje status.

Prijave isključivo elektroničkim putem

Prijave na javni poziv započinju 2. rujna 2026. godine u 9 sati i podnose se isključivo elektronički putem informacijskog sustava eFZOEU, kojem se pristupa preko portala fondovi.gov.hr. U sustav se prijavljuje korištenjem vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti.