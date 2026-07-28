Na državnom bubnju 20 nekretnina! Većina ponude u Slavoniji, ali jedan stan u Zagrebu je prava prilika

Prodaju se stanovi u Zagrebu, Osijeku i Požegi te poslovni prostori u Karlovcu, Vukovaru i Slavonskom Brodu. Licitacija je započela. Imamo detalje.

Državne nekretnine objavile su treći ovogodišnji javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. U ponudi je 20 nekretnina koje se nalaze u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu i Vukovaru, a ponude se zaprimaju do 28. kolovoza 2026. do 12 sati.

Natječajem je obuhvaćeno ukupno šest stanova u Zagrebu, pet poslovnih prostora u Vukovaru, pet poslovnih prostora i garaža u Slavonskom Brodu, poslovni prostor u Karlovcu te po jedan stan u Osijeku i Požegi. Početne cijene kreću se od 2.810 eura za garažu u Slavonskom Brodu do 88.800 eura za poslovni prostor u Vukovaru.

Zagreb

U Zagrebu ponuđeno je šest stanova različitih površina i početnih cijena, od garsonijera od svega 13-ak četvornih metara do stana površine nešto veće od 32 četvorna metra. Početne cijene kreću se od 27.000 do 71.100 eura, dok se početna cijena po četvornom metru kreće između približno 1.882 i 2.603 eura.

Najveći stan u ovoj skupini nalazi se u Ulici Antuna Bauera 28. Površine je 32,36 četvornih metara, a početna prodajna cijena iznosi 71.100 eura, odnosno oko 2.197 eura po kvadratu. U Ulici Dugi dol 9 na prodaju je stan površine 15,52 četvorna metra s početnom cijenom od 40.400 eura, što odgovara iznosu od oko 2.603 eura po četvornom metru. Riječ je o najvišoj početnoj cijeni po kvadratu među navedenim stanovima.

U Krajiškoj ulici 7 ponuđen je stan površine 13,67 četvornih metara, a početna cijena određena je na 27.000 eura, odnosno oko 1.975 eura po četvornom metru. Stan u Ulici kneza Mislava 10/1 površine je pak 17 četvornih metara, a njegova početna cijena iznosi 43.200 eura, što znači da početna cijena po četvornom metru iznosi oko 2.541 euro.

U Medulićevoj ulici 7, prodaju se dva stana. Prvi stan ima 14,35 kvadrata i početnu cijenu od 29.200 eura, odnosno oko 2.035 eura po četvornom metru.

Drugi je pak površine 20,08 četvornih metara s početnom cijenom od 37.800 eura, odnosno oko 1.882 eura po četvornom metru, što je najniža početna cijena po kvadratu među navedenim nekretninama. Ovo je vjerojatno i najzanimljivija nekretnina na cijelom natječaju. Medulićeva ulica nalazi se u samom centru Zagreba, nekoliko minuta hoda od Britanskog trga, Ilice i Hrvatskog narodnog kazališta.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Slavonski Brod

Veći broj nekretnina nudi se u Slavoniji, a najviše njih vezano je uz Slavonski Brod gdje se prodaje šest poslovnih prostora. Početne cijene kreću se od 2.810 do 49.300 eura, a početna cijena po četvornom metru od približno 176 do 2.047 eura.

U Naselju Andrije Hebranga Blok 8 u Slavonskom Brodu na prodaju je pet poslovnih prostora površine od 32,75 do 71,22 četvorna metra. Početne cijene kreću se od 21.500 do 46.700 eura, dok se početna cijena po kvadratu gotovo ne razlikuje te iznosi oko 656 eura, osim za poslovni prostor PP648, kod kojeg je početna cijena oko 643 eura po četvornom metru.

U ovo gradu prodaje se i poslovni prostor u Ulici Ivana Gundulića 66. Površine je 15,95 kvadrata, a početna cijena iznosi svega 2.810 eura, odnosno oko 176 eura po četvornom metru. To je, treba reći ujedno i najniža početna cijena po kvadratu među svim nekretninama iz ovog dijela natječaja. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Karlovac, Osijek, Požega

U Karlovcu je ponuđen jedan poslovni prostor, u Ulici Ivana Mažuranića 1, na prodaju je nekretnina PP168 površine 32 četvorna metra. Početna cijena iznosi 15.900 eura, odnosno oko 497 eura po četvornom metru.

U Osijeku, u Ulici Pavla Pejačevića 22, prodaje se stan površine 24,08 kvadrata. Početna cijena iznosi 49.300 eura, odnosno oko 2.047 eura po kvadratu, što je najviša početna cijena po kvadratu među nekretninama obuhvaćenima ovim dijelom natječaja.

U Požegi se pak na adresi Pape Ivana Pavla II 3 nudi stan površine 22,33 četvorna metra. Početna cijena određena je na 12.600 eura, odnosno oko 564 eura po četvornom metru. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine državne nekretnine | foto: Državne nekretnine državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Vukovar

U Vukovaru su na prodaju ponuđena četiri poslovna prostora na dvije lokacije, u Frankopanskoj ulici 4 i Ulici Nikole Tesle 10. Površine se kreću od 37,36 do 94,26 četvornih metara, početne cijene od 28.000 do 88.800 eura, a početna cijena po četvornom metru od približno 749 do 942 eura.

U Frankopanskoj ulici 4 na prodaju su dva poslovna prostora. Poslovni prostor PP942 površine je 37,36 četvornih metara, a početna cijena iznosi 28.000 eura, odnosno oko 749 eura po kvadratu. Poslovni prostor PP943 ima 43,23 četvorna metra i početnu cijenu od 32.400 eura, što odgovara iznosu od oko 750 eura po četvornom metru.

U Ulici Nikole Tesle 10 prodaju se dva veća poslovna prostora. Poslovni prostor PP944 površine je 69 četvornih metara, a početna cijena određena je na 60.700 eura, odnosno oko 880 eura po četvornom metru. Najveći među njima, poslovni prostor PP945, prostire se na 94,26 kvadrata, a početna cijena iznosi 88.800 eura, odnosno oko 942 eura po četvornom metru, što je ujedno i najviša početna cijena po kvadratu među vukovarskim nekretninama iz ovog natječaja. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Cijene prema tržišnim vrijednostima

Ističe se kako su nekretnine obuhvaćene natječajem različitih površina, namjena i stupnja uređenosti te većinom zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja. Početne cijene utvrđene su prema tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci.

Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati prema rasporedu obilazaka objavljenom u javnom pozivu od 17. do 19. kolovoza 2026. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 28. kolovoza 2026. do 12 sati, neposredno u pisarnici ili preporučenom poštom na adresu Državnih nekretnina, Frana Vrbanića 50, Zagreb. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana na istoj adresi u 13:30 sati.

Sve nekretnine prodaju se u zatečenom stanju prema načelu viđeno – kupljeno, a detaljni uvjeti natječaja, termini pregleda, početne cijene i potrebna dokumentacija dostupni su u javnom pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.