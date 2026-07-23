Zemljište vrijedno milijune ponovno na dražbi: 10.000 kvadrata na Jankomiru i zanimljiva veza s Pripuzom

Dug je izvorno bio prema Damiru Galetoviću, ali je on svoje potraživanje kasnije prenio na Petra Pripuza, koji je time postao novi vjerovnik.

Na zapadnom dijelu Zagreba, u poslovnoj i industrijskoj zoni Jankomir, ponovno se prodaje vrijedno zemljište u Ulici Dušana Vukotića. Nakon prve dražbe bez uspješne prodaje, Općinski građanski sud u Zagrebu odredio je drugu elektroničku javnu dražbu, na kojoj je početna cijena zemljišta osjetno niža.

Predmet prodaje su dvije susjedne katastarske čestice ukupne površine 10.674 četvorna metra, čija je utvrđena vrijednost 2,83 milijuna eura. Na drugoj dražbi zemljište se može prodati već za 1,698 milijuna eura, odnosno za 60 posto procijenjene vrijednosti. Riječ je o sudskoj prodaji u predmetu poslovnog broja OVR-2061/2024, a nadmetanje se provodi putem sustava e-Dražbe Financijske agencije.

Više od hektara zemljišta prodaje se kao cjelina

Prodaju se nekretnine u vlasništvu ovršenika, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb. Prva čestica, oznake 33/278, prostire se na 5.409 četvornih metara, dok druga, oznake 33/277, ima površinu od 5.265 četvornih metara.

Zemljište se prodaje kao skupni predmet prodaje, što znači da se dvije parcele ne mogu kupovati zasebno, nego isključivo zajedno. Procijenjena vrijednost obiju čestica iznosi 2,83 milijuna eura.

U prethodnom postupku početna cijena bila je postavljena na oko 2,26 milijuna eura, odnosno 80 posto procijenjene vrijednosti. Budući da zemljište tada nije prodano, na drugoj dražbi početna i ujedno najniža dopuštena cijena spuštena je na 1,698 milijuna eura. Prodaja zemljišta na Jankomiru | Foto: Google Earth, Dnevnik Nova TV screenshot

Nadmetanje počinje krajem rujna

Odluka o prodaji donesena je 20. travnja 2026. godine, a razdoblje dražbe formalno je počelo 22. srpnja u 15 sati. Elektroničko nadmetanje počinje 30. rujna 2026. u 12 sati, dok je završetak predviđen za 14. listopada u 11.59 sati. Ako u posljednjih deset minuta stigne valjana ponuda, nadmetanje će se automatski produljiti za dodatnih deset minuta.

Iznos pojedinačnog dražbenog koraka iznosi 2.500 eura. Prema podacima objavljenima uz dražbu, trenutačna cijena predmeta prodaje jednaka je početnoj i iznosi 1,698 milijuna eura.

Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 283.000 eura, a rok za uplatu istječe 21. rujna 2026. godine. Trenutačno je evidentiran jedan uplatitelj jamčevine.

Kupac koji ponudi najviši iznos morat će cjelokupnu kupovninu uplatiti u roku od 30 dana nakon održavanja elektroničke javne dražbe. Konačnu odluku o cijeni i kupcu donosi nadležni sud.

Zašto se zemljište prodaje?

Prodaja je rezultat ovršnog postupka, odnosno prisilne naplate duga. Vlasnik zemljišta, tvrtka Prvić, nije podmirio financijske obveze pa se vjerovnik pokušava naplatiti prodajom nekretnina.

Ukupan dug iznosi oko 2,27 milijuna eura, uz pripadajuće kamate i troškove, a bio je osiguran založnim pravom upravo na parcelama u Jankomiru.

To u praksi znači da su nekretnine služile kao osiguranje vraćanja novca. Budući da obveze nisu podmirene, vjerovnik je imao pravo zatražiti njihovu prodaju, nakon čega je sud pokrenuo ovršni postupak. Prodaja zemljišta na Jankomiru | Foto: Google Earth, Dnevnik Nova TV screenshot

Tko naplaćuje dug?

Dug je izvorno bio prema Damiru Galetoviću, koji je svoje potraživanje naknadno prenio na Petra Pripuza. Pripuz je tako postao novi vjerovnik te je s potraživanjem preuzeo i pravo pokretanja postupka naplate.

Kako dug nije podmiren, pokrenuta je ovrha, a novac dobiven prodajom prvenstveno će se koristiti za namirenje vjerovnikova potraživanja.

U dokumentaciji je posebno navedeno da nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari. Budući kupci stoga bi prije sudjelovanja na dražbi trebali detaljno proučiti sudska pismena, zemljišnoknjižno stanje i druge okolnosti povezane s nekretninama. Razgledavanje zemljišta bilo je organizirano 28. svibnja 2026. godine u Ulici Dušana Vukotića, uz prisutnost sudskog ovršitelja Nenada Kunca.

Zemljište u atraktivnoj poslovnoj zoni

Parcele se nalaze u Ulici Dušana Vukotića na Jankomiru, području poznatom po velikim poslovnim, trgovačkim i industrijskim kompleksima na zapadu Zagreba. U blizini se nalaze objekti poput Emmezete i Lesnine, kao i sjedišta i pogoni brojnih drugih tvrtki.

Iako su čestice u zemljišnim knjigama evidentirane kao oranice, riječ je o zemljištu unutar šire poslovne zone, zbog čega bi dražba mogla privući ulagače zainteresirane za veće razvojne ili gospodarske projekte.

U neposrednoj blizini nalazi se i C.I.O.S. grupa, tvrtka koju je osnovao Petar Pripuz, a kojom danas upravlja njegova kći Iva. Ta okolnost cijelom slučaju daje dodatnu zanimljivost, iako će se kupac zemljišta utvrditi isključivo prema pravilima sudske elektroničke dražbe.